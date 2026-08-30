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GMP પહોંચ્યો 372 રૂપિયા પર, પહેલા દિવસે બે ગણો ભરાયો IPO, હજુ બે દિવસ રોકાણની તક

IPO News: ESDS સોફ્ટવેર સોલ્યુશન્સ IPO તેના પહેલા દિવસે ઓવરસબ્સ્ક્રાઇબ થયું હતું. કંપનીનો IPO ગ્રે માર્કેટમાં 372 રૂપિયાના પ્રીમિયમ પર ટ્રેડ થઈ રહ્યો છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Aug 30, 2026, 02:55 PM IST|Updated: Aug 30, 2026, 02:55 PM IST
GMP પહોંચ્યો 372 રૂપિયા પર, પહેલા દિવસે બે ગણો ભરાયો IPO, હજુ બે દિવસ રોકાણની તક

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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