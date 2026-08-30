/GMP પહોંચ્યો 372 રૂપિયા પર, પહેલા દિવસે બે ગણો ભરાયો IPO, હજુ બે દિવસ રોકાણની તક

IPO News: ESDS સોફ્ટવેર સોલ્યુશન IPO હાલમાં ગ્રે માર્કેટમાં મજબૂત સ્થિતિમાં છે. IPOનો GMP 372 રૂપિયા પર છે, જે લિસ્ટિંગ ઓક્યુપન્સી 86 ટકા દર્શાવે છે. IPO હાલમાં ગ્રે માર્કેટમાં સૌથી મજબૂત સ્થિતિમાં છે. જો આ GMP લિસ્ટિંગ સમયે રહે તો IPO લોટ દીઠ 12,648 રૂપિયાનો નફો કમાઈ શકે છે.
IPO પહેલા દિવસે સંપૂર્ણપણે સબસ્ક્રાઇબ થયો હતો
ગ્રે માર્કેટમાંથી મળેલા પ્રતિભાવને કારણે IPO પહેલા દિવસે સંપૂર્ણપણે સબસ્ક્રાઇબ થયો હતો. અત્યાર સુધીમાં, IPO 2.21 ગણો સબસ્ક્રાઇબ થયો છે. રિટેલ કેટેગરી 2.84 ગણો, QIB કેટેગરી 0.01 ગણો અને NII કેટેગરી 3.70 ગણો સબસ્ક્રાઇબ થયો છે.
પ્રાઇસ બેન્ડ શું છે?
ESDS સોફ્ટવેર સોલ્યુશન IPO માટે પ્રાઇસ બેન્ડ 408 રૂપિયાથી 429 રૂપિયા પ્રતિ શેર છે. કંપનીનો લોટ સાઈઝ 34 શેરનો છે, જેમાં રોકાણકારોએ ઓછામાં ઓછો 14,586 રૂપિયાનો દાવ લગાવવો જરૂરી છે. IPO 28 ઓગસ્ટના રોજ ખુલ્યો. રોકાણકારોને 1 સપ્ટેમ્બર સુધી રોકાણ કરવાની તક મળશે.
27 ઓગસ્ટના રોજ એન્કર રોકાણકારો માટે IPO ખુલ્યો. કંપનીએ એન્કર રોકાણકારો પાસેથી 216 કરોડ રૂપિયા એકત્ર કર્યા છે.
720 કરોડનું કદ
ESDS સોફ્ટવેર સોલ્યુશન IPO 720 કરોડ રૂપિયાનો છે. IPO સંપૂર્ણપણે નવા શેર પર આધારિત છે. કંપની IPO દ્વારા 16.8 મિલિયન નવા શેર જારી કરશે. DAM કેપિટલ એડવાઇઝર્સ લિમિટેડને લીડ મેનેજર તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે, જ્યારે MUFG ઇનટાઇમ ઇન્ડિયાને રજિસ્ટ્રાર તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે.
કંપની આ IPO દ્વારા એકત્ર કરાયેલા 576 કરોડ રૂપિયાનો ઉપયોગ સાધનો અને માળખાગત સુવિધા માટે કરશે. બાકીના ભંડોળનો ઉપયોગ સામાન્ય કોર્પોરેટ હેતુઓ માટે કરવામાં આવશે.
હાલના રોકાણકારો શેર વેચી રહ્યા નથી
હાલના રોકાણકારો આ IPOમાં શેર વેચી રહ્યા નથી. પ્રમોટર અને પ્રમોટર ગ્રુપ 46.06 ટકા હિસ્સો ધરાવે છે. IPO પછી, તેઓ 39.47 ટકા હિસ્સો ધરાવે છે. જાહેર જનતાનો હિસ્સો 53.04 ટકાથી વધીને 60.53 ટકા થશે.
Disclaimer: શેર બજારમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી.