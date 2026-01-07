Prev
રોકાણકારો ખુશ ! 60 રૂપિયા પર પહોંચ્યો GMP, ખુલી ગયો IPO, અત્યારથી 34% ફાયદો

IPO News: આ કંપનીનો IPO આજે ખુલ્યો છે. કંપનીનો IPO 120.41 કરોડ રૂપિયા છે. કંપની IPO દ્વારા 69 લાખ નવા શેર જાહેર કરશે. આ IPO સંપૂર્ણપણે નવા શેરનો સમાવેશ થાય છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Jan 07, 2026, 12:09 PM IST

IPO News: યજુર ફાઇબર્સ SME IPO(Yajur Fibres SME IPO) આજે ખુલ્યો. IPO કદ ₹120.41 કરોડ છે. કંપની IPO 69 લાખ નવા શેર જાહેર કરશે. આ ઇશ્યૂ સંપૂર્ણપણે નવા શેરનો સમાવેશ કરે છે. હાલના રોકાણકારો IPO દ્વારા શેર વેચી રહ્યા નથી.

પ્રાઇસ બેન્ડ શું છે?

આ SME IPO માટે પ્રાઇસ બેન્ડ 168 રૂપિયાથી 174 રૂપિયા પ્રતિ શેર નક્કી કરવામાં આવ્યો છે. કંપનીએ 800 શેરનો ઘણો ભાગ બનાવ્યો છે. રોકાણકારોએ ઓછામાં ઓછા 1,600 શેર માટે સબ્સ્ક્રાઇબ કરવું આવશ્યક છે, જેનો અર્થ છે કે તેમને ઓછામાં ઓછા 2,78,400 રૂપિયાનું રોકાણ કરવાની જરૂર પડશે. આ IPO 7 જાન્યુઆરીથી 9 જાન્યુઆરી સુધી ખુલશે. IPO BSE SME પર લિસ્ટ થશે.

મજબૂત ગ્રે માર્કેટ

યજુર ફાઇબર્સનો IPO(Yajur Fibres SME IPO) ગ્રે માર્કેટમાં અનુકૂળ પરિસ્થિતિઓ જોઈ રહ્યો છે. ઇન્વેસ્ટર્સ ગેઇન મુજબ, IPO આજે 60 રૂપિયા પ્રિમિયમ પર ખુલ્યો, જે 34.48 ટકાનો લિસ્ટિંગ ગેઇન દર્શાવે છે. જો પરિસ્થિતિ સકારાત્મક રહેશે, તો IPO 234 રૂપિયા પર લિસ્ટ થઈ શકે છે.

આ IPO માટે હોરાઇઝન મેનેજમેન્ટ પ્રાઇવેટ લિમિટેડને બુક રનિંગ લીડ મેનેજર તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. MAS સર્વિસીસ લિમિટેડને રજિસ્ટ્રાર તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. ગિરિરાજ સ્ટોક બ્રોકિંગ પ્રાઇવેટ લિમિટેડને માર્કેટ મેકર તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે.

આ કંપનીની સ્થાપના 1980માં થઈ

આ કંપનીની સ્થાપના 1980માં કરવામાં આવી હતી. તે શણ જેવા ફાઇન ફાઇબરનું પ્રોસેસિંગ અને ઉત્પાદન કરે છે. કંપની પશ્ચિમ બંગાળમાં ઉત્પાદન કરે છે. કંપનીની ઉત્પાદન ક્ષમતા 300 મેટ્રિક ટન છે અને 19 એકરમાં ફેલાયેલી ઉત્પાદન સુવિધા છે.

Disclaimer: શેર બજારમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી.

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

