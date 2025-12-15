160 રૂપિયા પર લિસ્ટિંગ બતાવે છે GMP, આજથી ખુલ્યો IPO, જાણો કેટલું છે પ્રિમિયમ
IPO News: આ કંપનીનો IPO આજે એટલે કે 15 ડિસેમ્બરે ખુલશે. કંપનીનો IPO સંપૂર્ણપણે નવા શેર પર આધારિત છે. તેથી, હાલના રોકાણકારો પાસેથી IPO દ્વારા તેમના શેર વેચવાની અપેક્ષા નથી. IPO અત્યારથી 27% નફો દેખાડી રહ્યો છે.
Trending Photos
IPO News: નેપ્ચ્યુન લોજીટેકનો IPO(Neptune Logitek IPO) આજે, 15 ડિસેમ્બરે ખુલશે. આ SME સેગમેન્ટ માટેનો IPO છે. કંપનીનો IPO સંપૂર્ણપણે નવા શેર પર આધારિત છે. તેથી, હાલના રોકાણકારો IPO દ્વારા શેર વેચે તેવી અપેક્ષા નથી. IPOનું ઇશ્યૂ કદ 46.62 કરોડ રૂપિયા છે. કંપની આ IPO દ્વારા 37 લાખ નવા શેર જાહેર કરશે. છૂટક રોકાણકારોને 15 ડિસેમ્બરથી 17 ડિસેમ્બર સુધી કંપનીના IPOમાં અરજી કરવાની તક મળશે. તેનું લિસ્ટિંગ BSE SME પર પ્રસ્તાવિત છે.
છૂટક રોકાણકારોએ ₹2.52 લાખનું રોકાણ કરવું પડશે
નેપ્ચ્યુન લોજીટેક IPO(Neptune Logitek IPO) માટે પ્રાઇસ બેન્ડ 126 રૂપિયા પ્રતિ શેર નક્કી કરવામાં આવ્યો છે. કંપનીએ 1,000 શેરના લોટ બનાવ્યા છે. જોકે, છૂટક રોકાણકારે ઓછામાં ઓછા બે લોટ પર અરજી કરવી પડશે. પરિણામે, છૂટક રોકાણકારોએ ઓછામાં ઓછા 252,000 રૂપિયાનું રોકાણ કરવાની જરૂર પડશે.
ગ્રે માર્કેટ 34 રૂપિયાનો ફાયદો
નેપ્ટુવ લોજીટેકનો IPO ગ્રે માર્કેટમાં 34 રૂપિયા પર ટ્રેડ થઈ રહ્યો છે. આજના GMP દર્શાવે છે કે કંપનીનો IPO લિસ્ટિંગના દિવસે રોકાણકારોને 27%નો ફાયદો આપી શકે છે. ઇન્વેસ્ટર્સ ગેઇન અનુસાર, IPO 160 રૂપિયા પર લિસ્ટ થઈ શકે છે. ગ્રે માર્કેટમાં IPOનું શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન 14 ડિસેમ્બરના રોજ હતું, જ્યારે કંપનીનો IPO 35 રૂપિયાના પ્રીમિયમ પર ટ્રેડ થઈ રહ્યો હતો.
કંપનીએ IPO માટે ગેલેક્ટિકો કોર્પોરેટ સર્વિસીસ લિમિટેડને લીડ મેનેજર તરીકે નિયુક્ત કર્યા છે. બિગશેર સર્વિસીસ પ્રાઇવેટ લિમિટેડને રજિસ્ટ્રાર તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. નોંધનીય છે કે કંપની ઇન્ટિગ્રેટેડ લોજિસ્ટિક્સ સોલ્યુશન્સ પ્રદાન કરે છે.
Disclaimer: શેર બજારમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે