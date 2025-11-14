3%ની નીચે ટ્રેડ થઈ રહ્યો હતો GMP, પહેલા જ દિવસે શેરએ કરાવ્યો 28%થી વધુનો નફો, જાણો
IPO Listing: આ કંપનીનો શેર 242 રૂપિયા પર લિસ્ટ થયો હતો, જે 9.5% પ્રીમિયમ છે. લિસ્ટિંગ પછી, કંપનીના શેર વધુ 17.2% વધીને 283.70 રૂપિયા પર પહોંચ્યા હતા. રોકાણકારોને પ્રથમ દિવસે 28.4%નું મજબૂત વળતર મળ્યું.
IPO Listing: આ કંપનીના શેરે લિસ્ટિંગના દિવસે ગ્રે માર્કેટ પ્રીમિયમ (GMP) સંબંધિત બધી ગણતરીઓને અવગણી હતી. પાઈન લેબ્સના શેર શુક્રવાર, 14 નવેમ્બરના રોજ લિસ્ટ થયા હતા. IPOમાં કંપનીના શેરનો ભાવ 221 રૂપિયા હતો. લિસ્ટિંગના દિવસે, કંપનીના શેરનો ગ્રે માર્કેટમાં માત્ર 2.49% પ્રીમિયમ હતો.
શુક્રવારે BSE પર પાઈન લેબ્સના શેર 242 રૂપિયા પર લિસ્ટ થયા, જે 9.5% પ્રીમિયમ છે. લિસ્ટિંગ પછી, કંપનીના શેર વધુ 17.2% વધીને ₹283.70 પર પહોંચ્યા હતા. આનો અર્થ એ થયો કે પાઈન લેબ્સના રોકાણકારોને પહેલા દિવસે 28.4% નું જબરદસ્ત વળતર મળ્યું હતું.
પાઈન લેબ્સનો IPO 2.48 ગણો સબસ્ક્રાઇબ થયો હતો.
પાઈન લેબ્સના IPOમાં કુલ 2.48 ગણું સબ્સ્ક્રિપ્શન મળ્યું હતું. સામાન્ય રોકાણકાર શ્રેણીને 1.27 ગણું સબ્સ્ક્રિપ્શન મળ્યું, જ્યારે કર્મચારી શ્રેણીને 7.78 ગણું સબ્સ્ક્રિપ્શન મળ્યું. પાઈન લેબ્સના IPOમાં બિન-સંસ્થાકીય રોકાણકાર (NII) ક્વોટા 0.30 ગણું સબ્સ્ક્રાઇબ થયું, જ્યારે લાયક સંસ્થાકીય ખરીદદારો (QIB) શ્રેણીને 3.97 ગણું સબ્સ્ક્રિપ્શન મળ્યું. સામાન્ય રોકાણકારો કંપનીના IPOમાં ઓછામાં ઓછા 1 અને મહત્તમ 13 લોટ માટે બોલી લગાવી શકે છે. IPOના એક લોટમાં 67 શેર હોય છે. એટલે કે, સામાન્ય રોકાણકારોએ એક લોટ માટે 14,807 રૂપિયાનું રોકાણ કરવું પડે છે.
કંપનીનો વ્યવસાય
પાઈન લેબ્સ લિમિટેડની સ્થાપના 1998માં કરવામાં આવી હતી. પાઈન લેબ્સ એક અગ્રણી ભારતીય વેપારી વાણિજ્ય પ્લેટફોર્મ છે જે પોઈન્ટ-ઓફ-સેલ (POS) સોલ્યુશન્સ, ચુકવણી પ્રક્રિયા અને વેપારી ધિરાણ સેવાઓ પ્રદાન કરે છે. 30 જૂન, 2025 સુધીમાં, કંપની પાસે 988304 વેપારીઓ, 716 ગ્રાહક બ્રાન્ડ્સ અને સાહસો અને 177 નાણાકીય સંસ્થાઓ હતી.
કંપનીએ એમેઝોન પે, એલજી ઇલેક્ટ્રોનિક્સ, ફ્લિપકાર્ટ ઇન્ટરનેટ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ અને રેડિંગ્ટન જેવી ટોચની ગ્રાહક બ્રાન્ડ્સને સેવા આપી છે. નાણાકીય સંસ્થાઓમાં, એચડીએફસી બેંક, એક્સિસ બેંક અને આઇસીઆઇસીઆઇ બેંક તેનો મુખ્ય ગ્રાહક આધાર છે.
પાઈન લેબ્સનો આઈપીઓ 7 નવેમ્બર, 2025 ના રોજ રોકાણ કરવા માટે ખુલ્યો હતો અને 11 નવેમ્બર સુધી ખુલ્લો રહ્યો હતો. કંપનીના જાહેર ઇશ્યૂનું કુલ કદ 3900.17 કરોડ રૂપિયા સુધી હતું.
