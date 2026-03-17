Gold Rate Today: ઓલટાઈમ હાઈથી સોનું 20000 અને ચાંદી 1.31 લાખ સસ્તી, ફટાફટ ચેક કરી લો આજનો કેરેટ પ્રમાણે ભાવ
Gold-Silver Price Today: કિંમતી ધાતુઓ સોનું અને ચાંદી આજે વધેલા જોવા મળ્યા છે. વાયદા બજારમાં લીલા નિશાન સાથે ટ્રેડ થઈ રહ્યા છે. જ્યારે રિટેલ બજારમાં પણ ઉછાળા સાથે ખુલ્યા છે. પછડાયા બાદ અચાનક ભાવ વધવા પાછળ કયા કારણો જવાબદાર? આ સાથે સોના-ચાંદીના લેટેસ્ટ રેટ્સ પણ ખાસ જાણો.
- રિટેલ બજારમાં સોનું 1.56 લાખ અને ચાંદી 2.54 લાખ પાર પહોંચ્યા
- MCX પર હાલ સોનું 1.56 લાખ અને ચાંદી 2.57 લાખ પાર જોવા મળ્યા છે.
- ભાવ વધવાના કારણોમાં જિયોપોલિટિકલ પડકારો અને ડોલર કારણભૂત ગણાઈ રહ્યા છે.
સોના અને ચાંદીમાં જે નરમાઈ જોવા મળી રહી હતી તેના પર આજે બ્રેક લાગ્યો છે. આજે વાયદા બજાર અને રિટેલ બજાર બંનેમાં કિંમતી ધાતુઓના ભાવ ચડ્યા છે. અમેરિકા ઈઝરાયેલ અને ઈરાન વચ્ચે ચાલી રહેલા યુદ્ધના કારણે વધેલા જિયોપોલિટિકલ અનિશ્ચિતતાઓ અને પડકારો તથા ડોલરમાં આવેલા ઉતાર ચડાવને પગલે સુરક્ષિત રોકાણની માંગણી ફરી વધી છે. જાણો આજના સોના અને ચાંદીના ભાવ શું છે.
રિટેલ બજારમાં આજના સોના-ચાંદીના ભાવ
જ્વેલર્સ એસોસિએશન IBJAના ખુલતા ભાવ મુજબ આજે 999 પ્યોરિટીનું 10 ગ્રામ સોનું 328 રૂપિયા ચડીને 1,56,042 રૂપિયાના સ્તરે જોવા મળ્યું છે. જ્યારે દાગીના માટેના 22 કેરેટ સોનાના ભાવ જોઈએ તો 300 રૂપિયાના વધારા સાથે ભાવ 1,42,934 પર પહોંચ્યો છે. જે કાલે 1,42,634 પર બંધ થયો હતો. ચાંદીનો ભાવ જોઈએ તો આજે ચાંદીમાં 5,317 રૂપિયાનો વધારો નોંધાયો છે અને ભાવ પ્રતિ કિલોગ્રામ 2,54,028 પર પહોંચી ગયો છે જે કાલે સાંજે 2,48,711 પર ક્લોઝ થયો હતો.
અત્રે ખાસ જણાવવાનું કે IBJAના રેટ્સ દેશભરમાં માન્ય છે. શહેરો પ્રમાણે ભાવમાં ફેરફાર હોઈ શકે છે. આ રેટ્સમાં જીએસટી અને મેકિંગ ચાર્જ સામેલ હોતા નથી. ભાવ દિવસમાં બે વાર જાહેર થાય છે.
કેરેટ પ્રમાણે ભાવ
#indicative #Retail Selling #Rates for #Jewellery
— IBJA (@IBJA1919) March 17, 2026
રિટેલ બજારના ઓલટાઈમ હાઈ ભાવ
- 24 કેરેટ સોનું - 1,76,121 રૂપિયા
- એક કિલો ચાંદી- 3,85,933 રૂપિયા
- આજના ભાવ સાથે સરખામણી કરીએ તો સોનું હજુ પણ 20,079 રૂપિયા સસ્તું છે જ્યારે ચાંદી 1,31,905 રૂપિયા સસ્તી છે.
વાયદા બજારમાં આજનો ભાવ
ભારતીય વાયદા બજાર (MCX) માં આજે સોનું અને ચાંદી લીલા નિશાનમાં જોવા મળી રહ્યા છે. બપોરના 12.40 કલાકના ભાવ જોઈએ તો 2 એપ્રિલની એક્સપાયરીવાળું 10 ગ્રામ સોનું 0.39 ટકાના વધારા સાથે 1,56,349 રૂપિયા પર પહોંચ્યું છે. જ્યારે 5 મેની એક્સપાયરીવાળી એક કિલોગ્રામ ચાંદી 0.43 ટકાના વધારા સાથે 2,57,634 રૂપિયા પર પહોંચી છે.
વાયદા બજારના ઓલટાઈમ હાઈ ભાવ
- સોનું- 1,80,779 રૂપિયા
- ચાંદી- 4,20,000 રૂપિયા
- લેટેસ્ટ રેટ જોઈએ તો વાયદા બજારમાં સોનું હજુ પણ 24,430 રૂપિયા અને ચાંદી 1,62,366 રૂપિયા સસ્તી છે.
વૈશ્વિક બજારમાં શું છે સ્થિતિ
સિંગાપુરમાં સ્પોટ ગોલ્ડ સવારે 5005.54 ડોલર પ્રતિ ઔંસ પર લગભગ સ્થિર રહ્યો. ચાંદી 01 ટકા વધીને 80.90 ડોલર પ્રતિ ઔંસ પર પહોંચી ગઈ. ગત સત્રમાં તેમાં 0.3 ટકાનો ઘટાડો જોવા મળ્યો હતો. જ્યારે ઓઈલના ભાવમાં સોમવારે ઘટાડા બાદ મંગળવારે તેજી જોવા મલી. આ વર્ષે સોનાના ભાવમાં અત્યાર સુધીમાં લગભગ 16 ટકાની તેજી આવી છે.
ભાવ વધવાના કારણો
- ક્રૂડ ઓઈલના ભાવ 100 ડોલર પ્રતિ બેરલ ઉપર જોવા મળી રહ્યા છે. જેનાથી રોકાણકારો મોંઘવારી વધવાના અને આર્થિક વિકાસ પર અસર પડવાની આશંકા અંગે ચિંતાતૂર છે. ઓઈલના ઊંચા ભાવથી મોંઘવારી વધવાની આશંકા રહે છે. જેનાથી સોનું એક સુરક્ષિત રોકાણનો વિકલ્પ બને છે.
- અમેરિકી ફેડરલ રિઝર્વની 18 માર્ચે થનારી નીતિગત બેઠક પહેલા અમેરિકી ડોલરમાં ઉતાર ચડાવ જોવા મળી રહ્યો છે. બદલાતી ભૂ રાજનીતિક સમીકરણો વચ્ચે એવી અપેક્ષા છે કે અમેરિકી ફેડ આ વખતે વ્યાજ દરોમાં ફેરફાર નહીં કરે. વ્યાજ દરોમાં ફેરફાર ન થવાની સંભાવનાથી ડોલરને થોડી મજબૂતી મળી શકે છે. પરંતુ મધ્ય પૂર્વનું સંકટ સોનાની માંગને જાળવી રાખશે.
ઓગમોન્ટ મેન્શોધ પ્રમુખ રેનિશા ચૈનાનીએ જણાવ્યું કે દુનિયાભરમાં વધતી અનિશ્ચિતતાઓ વચ્ચે કિંમતી ધાતુઓ આહલ એક કન્સોલિડેશનના તબક્કામાંથી પસાર થઈ રહી છે. આવામાં સોનું અને ચાંદી બંને માટે મહત્વના ટેક્નિકલ સ્તરો સામે આવી રહ્યા છે.
