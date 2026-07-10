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Gold Price Today: રેકોર્ડ ભાવથી સોનું ₹32000 અને ચાંદી ₹1.63 લાખ સસ્તી, ખરીદી માટે યોગ્ય સમય? જાણો આજનો ભાવ

Gold-Silver Rate Today: સોના અને ચાંદીના ભાવમાં આજે ઉતાર ચડાવ જોવા મળ્યા છે. એક બાજુ જ્યાં વાયદા બજારમાં સોનું અને ચાંદી ઘટાડા સાથે જોવા મળ્યા છે ત્યારે રિટેલ બજારમાં સોનું અને ચાંદી સામાન્ય તેજી સાથે જોવા મળ્યા છે. જાણો આજના લેટેસ્ટ રેટ.

Written ByViral Raval
Published: Jul 10, 2026, 01:32 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 01:32 PM IST
Gold Price Today: રેકોર્ડ ભાવથી સોનું ₹32000 અને ચાંદી ₹1.63 લાખ સસ્તી, ખરીદી માટે યોગ્ય સમય? જાણો આજનો ભાવ
Image Credit: AI Generated Image

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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