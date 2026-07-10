/Gold Price Today: રેકોર્ડ ભાવથી સોનું ₹32000 અને ચાંદી ₹1.63 લાખ સસ્તી, ખરીદી માટે યોગ્ય સમય? જાણો આજનો ભાવ

ભારતીય બજારોમાં સોના અને ચાંદીમાં ઉતાર ચડાવનો માહોલ છે. MCX પર સોનું અને ચાંદી ઘટાડા સાથે જ્યારે IBJA પર સોનું અને ચાંદી સામાન્ય તેજી સાથે જોવા મળ્યા છે. અત્રે જણાવવાનું કે વાયદા બજારમાં અચાનક સોનું અને ચાંદી ગગડ્યા કારણ કે અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે ભારે તણાવનો માહોલ છે. આ સાથે અમેરિકી ફેડરલ બેંકના નિર્ણય મુદ્દે પણ ધાતુઓ પર દબાણ જોવા મળી રહ્યું છે.
વાયદા બજારના લેટેસ્ટ ભાવ
MCX પર બપોરે 1.00 વાગે 5 ઓગસ્ટના વાયદાવાળું 10 ગ્રામ સોનું 0.51 ટકાના ઘટાડા સાથે 144561 રૂપિયાની સપાટીએ જોવા મળ્યું છે જ્યારે 4 સપ્ટેમ્બરના વાયદાવાળી એક કિલો ચાંદી 1.20 ટકા ગગડીને 223660 રૂપિયા પર પહોંચી છે.
રિટેલ બજારના આજના સોના-ચાંદીના ભાવ
IBJAના આજના ખુલતા ભાવ જોઈએ તો 999 પ્યોરિટીવાળું 10 ગ્રામ સોનું આજે 159 રૂપિયાના વધારા સાથે 143815 રૂપિયાએ ખુલ્યુ. જે કાલે 143656 રૂપિયા પર બંધ થયું હતું. જ્યારે એક કિલો ચાંદીના ભાવમાં આજે 1780 રૂપિયાનો ઘટાડો નોંધાયો છે અને ભાવ 222014 રૂપિયા પર ખુલ્યો છે જે કાલે 223794 રૂપિયા પર બંધ થયો હતો.
ઓલટાઈમ હાઈથી કેટલા સસ્તા છે સોના અને ચાંદી?
ઓલટાઈમ હાઈ ભાવ (29 જાન્યુઆરી 2026)
આજના ભાવ
ઓલટાઈમ હાઈથી સોનું આજે 32306 રૂપિયા સસ્તું છે અને ચાંદી 163919 રૂપિયા સસ્તી છે.
વૈશ્વિક બજારમાં ભાવ
આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં ભાવની વાત કરીએ તો સોનું અને ચાંદી ઘટાડા સાથે જોવા મળ્યા. સોનું લગભગ 0.50 ટકા તૂટીને 4122 ડોલર પ્રતિ ઔંસ પર ટ્રેડ થતું જોવા મળ્યું હતું. જ્યારે ચાંદી 0.50 ટકા ગગડીને 60.445 ડોલર પ્રતિ ઔંસ પર જોવા મળી હતી.