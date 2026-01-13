Prev
2026માં પણ સોનું અને ચાંદી કરી રહ્યા છે કમાલ... એક્સપર્ટે કહ્યું આ ભાવે પહોચશે! એક વર્ષમાં ચાંદી 200% વધી


Expert Prediction: 2025માં સોના અને ચાંદીમાં શાનદાર તેજી જોવા મળી હતી, અને તેમના ભાવ રેકોર્ડ ઊંચાઈની નજીક રહ્યા છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Jan 13, 2026, 07:28 PM IST

2026માં પણ સોનું અને ચાંદી કરી રહ્યા છે કમાલ... એક્સપર્ટે કહ્યું આ ભાવે પહોચશે! એક વર્ષમાં ચાંદી 200% વધી

Expert Prediction: 2026માં સોના અને ચાંદીના ભાવમાં શાનદાર તેજી જોવા મળી હતી, અને આ કિંમતી ધાતુઓમાં વધારો ચાલુ છે. વર્ષના પહેલા દિવસે ચાંદીના ભાવમાં 13 ટકાનો વધારો થયો હતો, જ્યારે છેલ્લા 12 મહિનામાં સોનાના ભાવમાં લગભગ 85 ટકાનો વધારો થયો છે. આ વધારો દર્શાવે છે કે વૈશ્વિક તણાવ વચ્ચે રોકાણકારો સુરક્ષિત આશ્રયસ્થાનો પસંદ કરી રહ્યા છે.

વધતા ભૂરાજકીય તણાવ અને મુખ્ય સંસ્થાઓમાં ઘટતા વિશ્વાસને કારણે, સોનું ફરી એકવાર વિશ્વભરમાં પોર્ટફોલિયો વ્યૂહરચનાઓનું કેન્દ્ર બન્યું છે. મલ્ટી કોમોડિટી એક્સચેન્જ (MCX) પર, ફેબ્રુઆરી સોનાના વાયદા મંગળવારે નજીવા ઘટાડા સાથે 141,731 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ પર ખુલ્યા, જે એક દિવસ પહેલા જ તેમના ઉચ્ચતમ સ્તર પર પહોંચ્યા હતા.

ચાંદીના ભાવમાં વધારો ચાલુ રહ્યો, માર્ચ વાયદા 269,369 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામની નજીક ટ્રેડ થઈ રહ્યા હતા. સોનામાં આ થોડો ઘટાડો બજારની ભાવનામાં કોઈ ફેરફારને કારણે નહીં, પરંતુ નફા-બુકિંગને કારણે હતો, કારણ કે બંને ધાતુઓ તેમના રેકોર્ડ સ્તરની નજીક રહે છે.

આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં સોનાના ભાવ થોડા સમય માટે પ્રતિ ઔંસ 4,600 ડોલરને વટાવી ગયા હતા, પરંતુ પછીથી થોડો ઘટાડો થયો. ચાંદીના ભાવ 86 ડોલરથી ઉપર વધ્યા, જેનાથી તેજી વધુ મજબૂત બની. રિદ્ધિ સિદ્ધિ બુલિયન્સના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર પૃથ્વીરાજ કોઠારીના જણાવ્યા અનુસાર, આ વધારો રાજકીય, સંસ્થાકીય અને ભૂ-રાજકીય જોખમોને પ્રતિબિંબિત કરે છે.

સોના અને ચાંદીના ભાવ કેમ વધી રહ્યા છે?

યુએસ ફેડરલ પ્રોસિક્યુટર્સે ફેડરલ રિઝર્વના ચેરમેન જેરોમ પોવેલ સામે બિલ્ડિંગ રિનોવેશન પ્રોજેક્ટ અંગે કોંગ્રેસને આપેલા નિવેદનો પર કાર્યવાહી કરવાની ધમકી આપી હોવાના સમાચાર બહાર આવતા બજાર વધુ ગભરાઈ ગયું. પોવેલે આ પગલાને વ્યાજ દર ઘટાડવા માટે કેન્દ્રીય બેંક પર દબાણ કરવાના બહાના તરીકે વર્ણવ્યું છે. એવું કહેવાય છે કે કેન્દ્રીય બેંક નીતિ હસ્તક્ષેપ ચલણોમાં અવિશ્વાસ વધારે છે અને સોના અને ચાંદીના ભાવમાં વધારો કરે છે.

અમેરિકાએ વેનેઝુએલા પર કબજો જમાવી લીધો છે. આ દરમિયાન, રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ઈરાનમાં અશાંતિ વચ્ચે સંભવિત લશ્કરી કાર્યવાહીની ચેતવણી આપી છે. યુક્રેનમાં ચાલી રહેલા સંઘર્ષ, ચીન અને જાપાન વચ્ચે વધતા તણાવ અને ગ્રીનલેન્ડ હસ્તગત કરવા માટે વ્હાઇટ હાઉસના આગ્રહથી વૈશ્વિક ચિંતાઓ વધુ ઘેરી બની છે.

ફેબ્રુઆરીમાં સમાપ્ત થતા સોનાના વાયદા તાજેતરમાં 142,340 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ પર પહોંચી ગયા છે, જે 2025ની શરૂઆતમાં જોવા મળેલા સ્તરથી 85 ટકાથી વધુનો વધારો દર્શાવે છે. ચાંદીના વાયદા લગભગ 2.7 લાખ રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામ પર પહોંચ્યા છે, જે એક વર્ષમાં 200 ટકાથી વધુનો વધારો દર્શાવે છે.

આગળ શું?

ચાંદી માટે ફિબોનાકી અંદાજો સૂચવે છે કે તે આગામી અઠવાડિયામાં  88 ડોલર અને 93 ડોલરની આસપાસ વધી શકે છે, જેમાં 70 ડોલરનું સ્તર મજબૂત સપોર્ટ તરીકે કાર્ય કરશે. જોકે, બજાર એક્સપર્ટ જોખમ લેવાની ભૂખને સ્વીકારતી વખતે શિસ્ત જાળવવાની ભલામણ કરે છે. જો કે, જોખમ ઘટાડવા માટે પોર્ટફોલિયોમાં સોના અને ચાંદીને રાખવાનો લાંબા ગાળાનો તર્ક મજબૂત રહે છે.

Disclaimer: શેર બજારમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. એક્સપર્ટે આપેલા મંતવ્યો તેમના અંગત વિચારો છે, ZEE 24 કલાક તેમની સાથે સંમત છે, તેમ માનવું નહીં, આ રોકાણની સલાહ નથી.
 

