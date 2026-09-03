/Gold Price Today: હાઈથી સોનું 22000 અને ચાંદી 1.53 લાખ છે સસ્તી, આજે ભાવમાં શું ફેરફાર? ફટાફટ ચેક કરો લેટેસ્ટ રેટ

IBJA અને MCX પર આજે સોનું અને ચાંદી વધારા સાથે જોવા મળ્યા છે. ઈન્ડિયા બુલિયન એન્ડ જ્વેલર્સ એસોસિએશનના ભાવ મુજબ આજે 10 ગ્રામ 24 કેરેટ સોનું 2549 રૂપિયા ચડીને 1.54 લાખ રૂપિયાની સપાટીએ જોવા મળ્યું. આ ઉપરાંત વાયદા બજારમાં પણ સોનું હાલ 153711 રૂપિયાના સ્તરે પહોંચ્યું છે. જો તમે પણ સોનું કે ચાંદી લેવાનું વિચારતા હોવ તો ફટાફટ આજનો ભાવ જાણો.
આજનો સોના અને ચાંદીનો ભાવ
IBJAની વેબસાઈટ મુજબ 999 પ્યોરિટીવાળા 10 ગ્રામ સોનાના ભાવમાં આજે 2549 રૂપિયાનો વધારો નોંધાયો છે અને ભાવ 153733 રૂપિયાની સપાટીએ ખુલ્યો છે. જે કાલે 151184 રૂપિયા પર બંધ થયો હતો. જ્યારે એક કિલો ચાંદી 4420 રૂપિયા વધીને ખુલી છે અને ભાવ 232816 રૂપિયા પર પહોચ્યો છે. જે કાલે 228396 પર બંધ થયો હતો. આ ભાવમાં મેકિંગ ચાર્જ અને જીએસટી સામેલ હોતા નથી. ભાવ દિવસમાં બેવાર જાહેર થાય છે.
કેરેટ પ્રમાણે ભાવ
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— IBJA (@IBJA1919) September 3, 2026
ઓલટાઈમ હાઈથી કેટલા સસ્તા સોના અને ચાંદી
ઓલટાઈમ હાઈ ભાવ (29 જાન્યુઆરી 2026)
આજના ભાવ
ઓલટાઈમ હાઈથી સોનું હજું પણ 22388 રૂપિયા સસ્તું અને ચાંદી 153117 રૂપિયા સસ્તી છે.
વાયદા બજારના ભાવ
ભારતીય વાયદા બજાર MCX પર બપોરે 1.03 કલાકે 5 ઓક્ટોબરના વાયદાવાળું 10 ગ્રામ સોનું 0.86 ટકાના વધારા સાથે 153711 રૂપિયાની સપાટીએ અને ચ4 ડિસેમ્બરના વાયદાવાળી એક કિલો ચાંદી 0.98 ટકાના વધારા સાથે 238570 રૂપિયાના ભાવે જોવા મળી રહી છે.
શહેરો પ્રમાણે અલગ ભાવ કેમ હોય છે?
ભારતના અલગ અલગ શહેરોમાં તમને સોના અને ચાંદીના અલગ અલગ ભાવ જોવા મળી શકે છે. જેના 4 કારણ મુખ્ય ગણાય છે.
ટ્રાન્સપોર્ટ અને સિક્યુરિટી
એક શહેરથી બીજા શહેર સોનું લઈ જવામાં ઈંધણ અને સુરક્ષા ખર્ચો જોડાય છે જેમાં અંતર વધવાના કારણે ભાવ વધે છે.
ખરીદીનું પ્રમાણ
દક્ષિણ ભારતમાં સોનું વધુ વેચાય છે જેના કારણે જ્વેલર્સ મોટા પાયે ખરીદી કરે છે પરંતુ છૂટનો ફાયદો મર્યાદિત રહે છે.
લોકલ જ્વેલરી એસોસિએશન
રાજ્ય અને શહેરના જ્વેલરી એસોસિએશન સ્થાનિક ડિમાન્ડ સપ્લાયના આધારે રેટ નક્કી કરે છે.
જૂનો સ્ટોક અને ખરીદ કિંમત
જ્વેલર્સની ખરીદી રેટ ગ્રાહકોને કેટલી કિંમતે વેચવું એ નક્કી કરે છે.