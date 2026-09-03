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Gold Price Today: હાઈથી સોનું 22000 અને ચાંદી 1.53 લાખ છે સસ્તી, આજે ભાવમાં શું ફેરફાર? ફટાફટ ચેક કરો લેટેસ્ટ રેટ

Gold Rate Today:  કડાકા બાદ આજે સોના અને ચાંદીમાં તેજીનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. સામે છેડે ક્રૂડ ઓઈલમાં કડાકો જોવા મળ્યો છે. આજે વાયદા બજાર અને રિટેલ બજાર બંનેમાં સોનું અને ચાંદી ચમક્યા છે. જો કે ઓલટાઈમ હાઈથી બંને કિમતી ધાતુ હજુ પણ ઘણી સસ્તી વેચાઈ રહી છે. જાણો લેટેસ્ટ રેટ. 

Written ByViral Raval
Published: Sep 03, 2026, 01:22 PM IST|Updated: Sep 03, 2026, 01:22 PM IST
Gold Price Today: હાઈથી સોનું 22000 અને ચાંદી 1.53 લાખ છે સસ્તી, આજે ભાવમાં શું ફેરફાર? ફટાફટ ચેક કરો લેટેસ્ટ રેટ
Image Credit: AI Generated Image

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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