/Gold Price Today: હાઈથી સોનું 38000 અને ચાંદી 1.96 લાખ સસ્તી, આજે પણ ભાવમાં મોટી ઉથલપાથલ, જાણો આજનો ભાવ

ભારતીય બજારો MCX અને રિટેલ બજારમાં આજે સોનું અને ચાંદી ઉછાળા મારતા હોવા મળ્યા છે. આ ઉપરાંત ઈન્ટરનેશનલ માર્કેટમાં કોમેક્સ ગોલ્ડ 61.60ના વધારા સાથે 4077.50 ડોલર પ્રતિ ઔંસ પર બંધ થયું હતું. 1.53 ટકાનો વધારો નોંધાયો હતો. જ્યારે કોમેક્સ સિલ્વરમાં 3.96 ટકાના વધારા સાથે ભાવ 59.320 ડોલર પ્રતિ ઔંસ પર પહોંચ્યો હતો. આજે વધારા સાથે ભારતીય બજારોમાં સોના ચાંદીના શું ભાવ છે તે ખાસ જાણો.
આજનો સોના અને ચાંદીનો ભાવ
IBJA ની વેબસાઈટ મુજબ આજે 999 પ્યોરિટીવાળા 10 ગ્રામ સોનાના ભાવમાં 1150 રૂપિયાનો વધારો નોંધાયો છે અને ભાવ 143404 રૂપિયા પર પહોચ્યો છે. જે કાલે વધારા સાથે 142254 પર બંધ થયો હતો. જ્યારે એક કિલો ચાંદીના ભાવમાં 3159 રૂપિયાનો વધારો નોંધાયો છે અને ભાવ 222734 પર પહોંચ્યો છે. જે કાલે 219575 પર બંધ થયો હતો. છેલ્લા 24 કલાકની વાત કરીએ તો સોનામાં 1489 રૂપિયા અને ચાંદીમાં 3767 રૂપિયાનો વધારો જોવા મળ્યો છે.
અત્રે જણાવવાનું કે આ ભાવમાં જીએસટી અને મેકિંગ ચાર્જ સામેલ હોતા નથી. એસોસિએશન તેમના ભાવ દિવસમાં બેવાર બહાર પાડે છે. ખુલતા અને બંધ ભાવ. શનિવારે અને રવિવારે તથા જાહેર રજાના દિવસે નવા ભાવ જાહેર થતા નથી.
કેરેટ પ્રમાણે ભાવ
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— IBJA (@IBJA1919) July 21, 2026
વાયદા બજારમાં લેટેસ્ટ ભાવ (બપોરે 1.40 કલાકે)
ભારતીય વાયદા બજાર MCX પર બપોરે 1.30 કલાકે સોનું 0.93 ટકાના વધારા સાથે 142704 રૂપિયા સ્તરે જોવા મળ્યું છે અને ચાંદી 2.27 ટકાના વધારા સાથે 223364 રૂપિયાની સપાટીએ પહોંચી છે.
ઓલટાઈમ હાઈથી કેટલું સસ્તું
IBJA ઓલટાઈમ હાઈ ભાવ
MCX ઓલટાઈમ હાઈ ભાવ