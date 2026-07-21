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Gold Price Today: હાઈથી સોનું 38000 અને ચાંદી 1.96 લાખ સસ્તી, આજે પણ ભાવમાં મોટી ઉથલપાથલ, જાણો આજનો ભાવ

Gold Rate Today: સોના અને ચાંદીમાં વળી પાછો ઉછાળો જોવા મળી રહ્યો છે. ભારતીય બજારોમાં સોનું અને ચાંદી વધારા સાથે જોવા મળ્યા છે જ્યારે વૈશ્વિક બજારમાં પણ કોમેક્સ ગોલ્ડ અને સિલ્વરમાં ઉછાળો જોવા મળ્યો છે. જો કે હજુ પણ ઓલટાઈમ હાઈથી સોનું અને ચાંદી ઘણા સસ્તા છે. 

Written ByViral Raval
Published: Jul 21, 2026, 01:50 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 01:50 PM IST
Gold Price Today: હાઈથી સોનું 38000 અને ચાંદી 1.96 લાખ સસ્તી, આજે પણ ભાવમાં મોટી ઉથલપાથલ, જાણો આજનો ભાવ
Image Credit: AI Generated Image

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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