/Gold Price Today: સોનાના ભાવમાં મોટો કડાકો,ચાંદી પણ ખુબ સસ્તી થઈ, આગળ શું રહેશે સ્થિતિ? જાણો 10 ગ્રામ સોનાનો આજનો ભાવ

સોના અને ચાંદીના ભાવમાં આજે બુધવારે 3 જૂન 2026ના રોજ કડાકો જોવા મળ્યો છે. વેસ્ટ એશિયામાં વધતા તણાવના કારણે ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં ફરીથી ઉછાળો આવ્યો છે. જેના કારણે મોંઘવારી વધવાની ચિંતા વધી છે. આ સ્થિતિમાં વ્યાજ દર લાંબા સમય સુધી ઊંચા રહી શકે છે. જેના કારણે સોનું અને ચાંદી જેવા રોકાણ પ્રત્યે આકર્ષણ ઘટે છે. કોમેક્સ ગોલ્ડ અને સિલ્વર બંનેમાં આજે સવારે ઘટાડો જોવા મળ્યો. રોકાણકારો હવે અમેરિકી આર્થિક આંકડા અને ફેડરલ રિઝર્વના નિર્ણયો પર નજર રાખી બેઠા છે. બજારમાં ઉતાર ચડાવનો માહોલ છે. આગળ પણ અસ્થિરતા રહે તેવી સંભાવના વ્યક્ત કરાઈ છે. ભારતમાં વાયદા બજાર તથા રિટેલ બજારમાં પણ આજે કડાકો જોવા મળી રહ્યો છે. જાણો આજના ભાવ...
આજનો સોના અને ચાંદીનો ભાવ
IBJA વેબસાઈટ મુજબ 10 ગ્રામ 24 કેરેટ સોનામાં આજે 1030 રૂપિયાનો ઘટાડો નોંધાયો છે અને ભાવ 155264 રૂપિયા પર પહોંચ્યો છે. જે કાલે 156294 રૂપિયાના સ્તરે પર બંધ થયો હતો. જ્યારે એક કિલો ચાંદીના ભાવમાં આજે 3300 રૂપિયાનો કડાકો નોંધાયો છે. તથા ભાવ આજે 262000 રૂપિયા પર પહોંચી ગયો છે. જે કાલે 265300 પર બંધ થયો હતો. અત્રે જણાવવાનું કે IBJAના આ ભાવમાં મેકિંગ ચાર્જ અને જીએસટી સામેલ નથી. ભાવ સવાર અને સાંજ એમ દિવસમાં બેવાર જાહેર કરવામાં આવે છે. આ સાથે સોનાના કેરેટ પ્રમાણે 24 કેરેટ, 22 કેરેટ, 20 કેરેટ, 18 કેરેટ પ્રમાણે પણ ભાવ જાણો
કેરેટ પ્રમાણે ભાવ
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— IBJA (@IBJA1919) June 3, 2026
વાયદા બજારના ભાવ
MCX પર આજે 5 ઓગસ્ટના વાયદાવાળું 10 ગ્રામ સોનું બપોરના 3 કલાકે 0.70 ટકા ગગડીને 158224 રૂપિયાના સ્તરે જોવા મળ્યું છે. જ્યારે 3 જુલાઈના વાયદાવાળી એક કિલો ચાંદી 0.97 ટકાનાઘટાડા સાથે 264115 રૂપિયાની સપાટીએ જોવા મળી છે.
કોમેક્સ પર ભાવ
કોમેક્સ પર આજે સવારે કોમેક્સ ગોલ્ડ 0.38 ટકા તૂટીને 4502.90 ડોલર પ્રતિ ઔંસ પર પહોંચ્યું હતું. કોમેક્સ સિલ્વર 0.74 ટકા ગગડીને 75 ડોલર પ્રતિ ઔંસ પર આવી ગયું હતું.
ઓઈલના ભાવની અસર
વેસ્ટ એશિયામાં વધતા તણાવથી ક્રૂડ ઓઈલનો ભાવ 1 ટકાથી વધુ ચડી ગયો. ઓઈલ મોંઘુ થવાથી મોંઘવારી વધી શકે છે. તેનાથી સોનું અને ચાંદી જેવા વગર વ્યાજ વાળા રોકાણ પ્રત્યે આકર્ષણ ઘટે છે.
વ્યાજ દર વિશે ચિંતા
ક્લીવલેન્ડ ફેડરલ રિઝર્વના પ્રેસિડેન્ટ Beth Hammack એ કહ્યું કે જો મોંઘવારી વધતી રહી તો વ્યાજ દર વધી શકે છે. ઊંચા વ્યાજ દરથી સોના અને ચાંદી પર દબાણ વધી શકે છે.
રોકાણકારો હવે અમેરિકાના જોલ્ટ્સ જોબ ઓપનિંગ ડેટા અને શુક્રવારના નોનફાર્મ પેરોલ્સ રિપોર્ટની રાહ જોઈ બેઠા છે. આ આંકડાઓથી ફેડરલ રિઝ્વની નીતિનો સંકેત મળી શકશે.
શું કહે છે એક્સપર્ટ્સ
મીડિયા રિપોર્ટમાં એલકેપી સિક્યુરિટીના જતીન ત્રિવેદીને ટાંકીને કહેવાયું છે કે ટ્રેડર્સ અમેરિકા-ઈરાન સ્થિતિ અને અમેરિકી ડેટા પર નજર રાખશે. કોટક સિક્યુરિટીઝના કાયનાત ચેનવાલાએ કહ્યું કે સોનું અને ચાંદી મોટા દાયરામાં ટ્રેડ કરી શકે છે.