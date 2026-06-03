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Gold Price Today: સોનાના ભાવમાં મોટો કડાકો,ચાંદી પણ ખુબ સસ્તી થઈ, આગળ શું રહેશે સ્થિતિ? જાણો 10 ગ્રામ સોનાનો આજનો ભાવ

Gold-Silver Rate Today: સોના અને ચાંદીના ભાવમાં આજે જોરદાર કડાકો જોવા મળ્યો છે. વૈશ્વિક ડામાડોળ સ્થિતિના કારણે કિમતી ધાતુઓ પર દબાણ જોવા મળી રહ્યું છે. આજે સોનાના ભાવમાં 1000 રૂપિયા અને ચાંદીના ભાવમાં 3000 રૂપિયા સુધીનો કડાકો જોવા મળ્યો છે. ફટાફટ લેટેસ્ટ રેટ ખાસ ચેક કરો. 

Written ByViral Raval
Published: Jun 03, 2026, 03:28 PM IST|Updated: Jun 03, 2026, 03:29 PM IST
Gold Price Today: સોનાના ભાવમાં મોટો કડાકો,ચાંદી પણ ખુબ સસ્તી થઈ, આગળ શું રહેશે સ્થિતિ? જાણો 10 ગ્રામ સોનાનો આજનો ભાવ
Image Credit: AI Image

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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