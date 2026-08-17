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આજે ફરી મોંઘું થયું સોનું-ચાંદી! ₹2.37 લાખને વટાવી ગઈ ચાંદી, જાણો આજનો ગોલ્ડનો ભાવ

MCX Gold Silver Rates: આજના કારોબારની શરૂઆતમાં, MCX પર સોનાનો ભાવ પ્રતિ 10 ગ્રામ 1,55,079 અને ચાંદીનો ભાવ પ્રતિ કિલો 2,37,678 પર ટ્રેડ થઈ રહ્યો હતો.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Aug 17, 2026, 10:57 AM IST|Updated: Aug 17, 2026, 10:57 AM IST
આજે ફરી મોંઘું થયું સોનું-ચાંદી! ₹2.37 લાખને વટાવી ગઈ ચાંદી, જાણો આજનો ગોલ્ડનો ભાવ

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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