/આજે ફરી મોંઘું થયું સોનું-ચાંદી! ₹2.37 લાખને વટાવી ગઈ ચાંદી, જાણો આજનો ગોલ્ડનો ભાવ

MCX Gold Silver Rates: સોમવારે સવારે MCX ફ્યુચર્સ માર્કેટમાં સોના અને ચાંદીના ભાવમાં વધારો થયો હતો. યુએસ ડોલર નબળો પડવાથી અને સપ્ટેમ્બરમાં યુએસ ફેડરલ રિઝર્વ દ્વારા વ્યાજ દરમાં વધારાની અપેક્ષાઓ ઘટવાથી કિંમતી ધાતુઓને ટેકો મળ્યો હતો. જો કે, યુએસ-ઈરાન વાતચીતમાં મડાગાંઠ અને હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ પર સતત અનિશ્ચિતતાએ બજારના ફાયદાને કંઈક અંશે નિયંત્રિત કર્યા.
MCX પર સોના અને ચાંદીના ભાવ
મલ્ટિ કોમોડિટી એક્સચેન્જ (MCX) પર સવારે 9:15 વાગ્યા સુધીમાં, ઓક્ટોબર એક્સપાયરીમાં સોનું 0.37% વધીને 1,55,079 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ થયું. તેવી જ રીતે, સપ્ટેમ્બર ફ્યુચર્સ ચાંદી 0.74% વધીને 2,37,678 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામ પર ટ્રેડ થઈ રહી હતી. આનો અર્થ એ થયો કે શરૂઆતના વેપારમાં બંને કિંમતી ધાતુઓમાં લગભગ 1% નો વધારો જોવા મળ્યો.
ડોલર નબળો પડતાં સોનાને ટેકો મળ્યો
સોનાના ભાવમાં વધારા પાછળના મુખ્ય કારણોમાં યુએસ ડોલરની નબળાઈ અને ફેડરલ રિઝર્વના વ્યાજ દરમાં વધારા અંગે બદલાતી અપેક્ષાઓનો સમાવેશ થાય છે. સામાન્ય રીતે, જ્યારે ડોલર નબળો પડે છે, ત્યારે ડોલર-નિર્મિત સોનું અન્ય દેશોમાં ખરીદદારો માટે પ્રમાણમાં સસ્તું થઈ જાય છે. આ સોનાની માંગને ટેકો આપી શકે છે. બજાર હવે આગામી યુએસ ફુગાવાના ડેટા પર નજર રાખી રહ્યું છે. PCE પ્રાઇસ ઇન્ડેક્સ રિપોર્ટ, ફેડરલ રિઝર્વનો પસંદગીનો ફુગાવાનો માપદંડ, 26 ઓગસ્ટના રોજ આવવાનો છે.
પરંતુ સોનાની તેજી માટે ખતરો ઉભો કરે છે ક્રૂડ ઓઇલ
સોનામાં વધારા વચ્ચે, ક્રૂડ ઓઇલના ભાવ બજારની ચિંતામાં વધારો કર્યો છે. આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં બ્રેન્ટ ક્રૂડ ઓઇલ લગભગ 1 ટકા વધીને પ્રતિ બેરલ 90 ડોલરની આસપાસ પહોંચી ગયું છે. મોંઘા ક્રૂડ ઓઇલ વૈશ્વિક ફુગાવામાં વધારો થવાનું જોખમ ઊભું કરે છે. જો ફુગાવો લાંબા સમય સુધી ઊંચો રહેશે, તો યુએસ ફેડરલ રિઝર્વ માટે વ્યાજ દરમાં ઘટાડો કરવો મુશ્કેલ બની શકે છે. આ સોના જેવા રોકાણોને અસર કરી શકે છે, જે વ્યાજ કમાતા નથી.
હોર્મુઝ પર ઈરાનના નિવેદનથી ચિંતાઓ
યુએસ-ઈરાન તણાવ અને હોર્મુઝ સ્ટ્રેટની પરિસ્થિતિ આ સમયે સોના અને તેલ બંને માટે મહત્વપૂર્ણ છે. ઈરાનના નાયબ વિદેશ પ્રધાન, કાઝેમ ઘરીબાદીએ પુનરોચ્ચાર કર્યો કે ઈરાન હોર્મુઝ સ્ટ્રેટને નિયંત્રિત કરે છે અને તેને બંધ કરવાનો કે ખોલવાનો નિર્ણય ઈરાનના વિવેકબુદ્ધિમાં છે. જો આ મહત્વપૂર્ણ દરિયાઈ માર્ગ દ્વારા પુરવઠાને અસર થાય છે, તો ક્રૂડ ઓઇલના ભાવ વધુ વધી શકે છે. આ વૈશ્વિક ફુગાવા અને કેન્દ્રીય બેંકોની નાણાકીય નીતિને અસર કરી શકે છે.
યુએસ ફુગાવાના ડેટા પણ ચકાસણી હેઠળ
જુલાઈ માટે યુએસ સીપીઆઈ ફુગાવાના ડેટામાં મહિના-દર-મહિને 0.1% નો વધારો થયો છે, જે જૂનમાં 0.4% ઘટાડો હતો. વાર્ષિક ધોરણે, CPI ફુગાવો જૂનમાં 3.5 ટકાથી ઘટીને જુલાઈમાં 3.4 ટકા થયો. બજાર હવે 26 ઓગસ્ટે જાહેર થનારા PCE ફુગાવાના ડેટા પર નજર રાખી રહ્યું છે. ફેડની આગામી વ્યાજ દર નીતિ અંગે બજારની દિશા નક્કી કરવામાં આ ડેટા મહત્વપૂર્ણ બની શકે છે.
સોના માટે ભવિષ્યના સંકેતો શું છે?
હાલમાં, સોના માટે બે વિરોધી શક્તિઓ રમતમાં છે. નબળો ડોલર અને વ્યાજ દરોમાં નરમાઈની અપેક્ષાઓ સોનાની તરફેણ કરે છે, જ્યારે ક્રૂડ ઓઇલના ઊંચા ભાવ અને પરિણામે ફુગાવો વધુ કડક ફેડ નીતિનો ભય વધારી શકે છે. વધુમાં, યુએસ-ઈરાન વાતચીત અને સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝની પરિસ્થિતિમાં કોઈપણ મોટા ફેરફારો સોના અને ચાંદીના ભાવમાં તીવ્ર વધઘટ લાવી શકે છે.
Disclaimer: સોના-ચાંદીમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી.