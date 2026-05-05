/Gold Price Today: ગણતરીના કલાકોમાં સોનું-ચાંદી થયા ખુબ સસ્તા, તમારા શહેરમાં શું છે આજનો ભાવ? જાણો લેટેસ્ટ રેટ

Gold Rate Today: સોના અને ચાંદીમાં સતત ઉતાર ચડાવનો માહોલ છે.
સોના અને ચાંદીમાં આજે પણ ભયંકર ઉતારચડાવ છે. એક બાજુ જ્યાં મલ્ટી કોમોડિટી એક્સચેન્જ પર સોનું અને ચાંદી હાલ લાલ નિશાનમાં છે ત્યાં રિટેલ બજારમાં સોનું અને ચાંદી પછડાયા છે. ત્યારે સવાલ એ છે કે આખરે આવું કેમ થાય છે. અસલમાં તેની પાછળ અનેક ગ્લોબલ અને ઘરેલુ કારણો મળીને કામ કરે છે. આજના સોના અને ચાંદીના લેટેસ્ટ રેટ ખાસ જાણો.
આજનો સોના-ચાંદીનો ભાવ
રિટેલ બજારના ભાવ જોઈએ તો IBJA પર 24 કેરેટ 10 ગ્રામ શુદ્ધ સોનાનો ભાવ 543 રૂપિયા તૂટીને 147557 રૂપિયા પર પહોંચ્યો છે જે કાલે 148100 પર બંધ થયો હતો. ચાંદીની વાત કરીએ તો ચાંદીમાં આજે પ્રતિ કિલો 618 રૂપિયા ઘટ્યા છે અને ભાવ 239502 પર પહોંચ્યો છે. કાલે ચાંદીનો ખુલતો ભાવ244237 રૂપિયા હતો એટલે કે 24 કલાકમાં ચાંદીના ભાવમાં 4735 રૂપિયાનો કડાકો બોલાયો છે. જ્યારે સોનાના ભાવનો કાલનો ખુલતો ભાવ 148357 રૂપિયા હતો એટલે કે ગણતરીના કલાકમાં સોનાના ભાવમાં 800 રૂપિયા ઘટી ગયા.
અત્રે જણાવવાનું કે IBJAના રેટ્સ દિવસમાં બેવાર જાહેર થાય છે. તેના ભાવમાં મેકિંગ ચાર્જ અને જીએસટી સામેલ હોતા નથી. તથા તેના ભાવ જાહેર રજાઓ અને શનિવાર તથા રવિવારે જાહેર કરવામાં આવતા નથી.
કેરેટ પ્રમાણે રેટ
#indicative #Retail Selling #Rates for #Jewellery
— IBJA (@IBJA1919) May 5, 2026
વાયદા બજારના ભાવ
MCX પર 5 જૂનની એક્સપાયરીવાળું 10 ગ્રામ સોનું બપોરે 12.45 કલાકે 0.26 ટકા ચડીને 149732 રૂપિયા પર જોવા મળ્યું છે જ્યારે ચાંદી 0.47 ટકા ઉછળીને 245048 પર પહોંચી છે.
સોનાના ભાવ પર કયા પરિબળો કરે છે અસર
સોનાના ભાવ પર અનેક વૈશ્વિક અને ઘરેલુ પરિબળો મળીને અસર કરે છે. સૌથી મોટું કારણ છે અમેરિકી ડોલરની મજબૂતી. જ્યારે ડોલર મજબૂત થાય છે ત્યારે સોના અને ચાંદીના ભાવ પર દબાણ વધે છે. આ ઉપરાંત ક્રૂડ ઓઈલની ઊંચી કિંમતો પણ બજારને પ્રભાવિત કરે છે. જ્યારે ઓઈલ મોંઘુ થાય છે ત્યારે મોંઘવારી વધવાનો ડર રહે છે અને રોકાણનો મૂડ બદલાય છે. જેના કારણે સોના પર દબાણ રહે છે.
બીજુ એક મોટું કારણ એ પણ છે કે અમેરિકામાં બોન્ડ યીલ્ડનું વધવું. તેનો અર્થ એ છે કે ત્યાં રોકાણકારોને સારું રિટર્ન મળી રહ્યું છે. જેથી કરીને કેટલાક લોકો સોનામાંથી પૈસા કાઢીને બીજે રોકાણ કરી રહ્યા છે. આ કારણે સોનાની ચમક ફીક્કી પણ પડે છે.
જો કે ભારતમાં સ્થિતિ થોડી અલગ હોય છે. અહીં રૂપિયાની કિંમત પણ બહું મહત્વની ભૂમિકા ભજવે છે. જ્યારે રૂપિયો નબળો પડે ત્યારે ગ્લોબલ માર્કેટમાં ઘટાડા છતાં ભારતમાં સોનાના ભાવ એટલા જલદી તૂટતા નથી. એટલ કે ડોલર અને રૂપિયાની ચાલ મળીને કિંમતોને સંતુલિત કરે છે. એક્સપર્ટ્સનું કહેવું છે કે આ કારણે ભારતમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ મોટાભાગે દુનિયાની સરખામણીમાં થોડો અલગ વ્યવહાર કરે છે. ઈમ્પોર્ટ ડ્યૂટી, લોકલ ડિમાન્ડ અને કરન્સી એક્સચેન્જ ટાઈમિંગ પણ તેમાં અસર પાડે છે. જો કે આ અંતર લાંબા સમય સુધી રહેતું નથી. થોડા સમય બાદ ભારતીય બજાર પણ ગ્લોબલ ટ્રેન્ડ સાથે ચાલે છે.
