Gold Rate Today: સોના-ચાંદીએ તો બધા રેકોર્ડ તોડ્યા, ભાવમાં આજે જંગી વધારો, કેમ વધે છે ભાવ? જાણો આજનો રેટ

Gold Silver Price Today: સોના અને ચાંદીના ભાવમાં આ વર્ષે જોરદાર તેજી જોવા મળી રહી છે. આજે તો રેકોર્ડબ્રેક ભાવ વધારો જોવા મળ્યો છે. આ સાથે કયા કારણોસર આ ભાવ વધી રહ્યા છે તે પણ ખાસ જાણો. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Dec 24, 2025, 12:52 PM IST

સોનાએ બુધવારે ઈતિહાસ રચી નાખ્યો. સ્પોટ ગોલ્ડ પહેલીવાર 4500 ડોલર પ્રતિ ઔંસના સ્તરને પાર કરી ગયું. વૈાશ્વિક સ્તરે વધતી ભૂ-રાજનીતિક અનિશ્ચિતતાઓ અને પ્રમુખ કેન્દ્રીય બેંકો દ્વારા વ્યાજ દરોમાં કાપની આશાને પગલે રોકાણકારો સુરક્ષિત રોકાણ તરીકે સોના તરફ વળ્યા. જેના કારણે સોનાના ભાવમાં ઉછાળો જોવા મળ્યો છે. આ સાથે ચાંદી પણ તમામ રેકોર્ડ તોડીને આકાશે આંબી છે. વાયદા બજાર અને રિટેલ બજારમાં પણ સોના તથા ચાંદીના ભાવમાં જોરદાર વધારો જોવા મળ્યો છે. 

આજનો સોના અને ચાંદીનો ભાવ
IBJAના રેટ્સ મુજબ આજે સોનાના ભાવમાં 352 રૂપિયાનો ઉછાળો જોવા મળ્યો અને ભાવ 136635 રૂપિયાના સ્તરે પહોંચ્યો છે જે ગઈ કાલે 136283 રૂપિયા પર ક્લોઝ થયો હતો. જ્યારે ચાંદીના ભાવમાં 7954 રૂપિયાનો વધારો નોંધાયો છે અને ભાવ આજે 218954 રૂપિયા પર પહોંચ્યો છે જે કાલે 211000 રૂપિયા પર ક્લોઝ થયો હતો. 

કેરેટ પ્રમાણે ભાવ

વાયદા બજારમાં ભાવ
ભારતીય વાયદા બજાર (MCX)માં આજે 5 ફેબ્રુઆરીના વાયદાવાળા સોનાનો ભાવ 0.41 રૂપિયા ઉછળીને 138457 રૂપિયા પર પહોંચ્યો છે. જ્યારે ચાંદીનો ભાવ 1.88 રૂપિયા વધીને 223788 રૂપિયા પર પહોંચ્યો છે. 

સોનામાં ઉછાળો આવવાના કારણો
સોનામાં આ તેજીની શરૂઆત 2025થી સતત જોવા મળી રહી છે. વર્ષની શરૂઆતમાં સોનું લગભગ 2650 ડોલર પ્રતિ ઔંસ આસપાસ કારોબાર થઈ રહ્યું હતું. ત્યારબાદ મોંઘવારી અંગે ચિંતાઓ પેદા થઈ અને દુનિયાભરમાં જિયો પોલિટિકલ તણાવ અને અમેરિકી ડોલરમાં નબળાઈએ સોનાની માંગણીને મજબૂત કરી. આ તમામ કારણોએ સોનાને અનિશ્ચિતતાઓ વિરુદ્ધ એક મજબૂત વિકલ્પ તરીકે રજૂ કર્યો. 

બજાર સાથે જોડાયેલા લોકોનું માનવું છે કે આવનારા સમયમાં સોનાના  ભાવ માઈક્રો ઈકોનોમિક સંકેતો પર નિર્ભર રહેશે. તેમાં કેન્દ્રીય બેંકોની નીતિ સાથે જોડાયેલા સંકેત, કરન્સીમાં ઉતાર ચડાવ અને જિયો પોલિટિકલ ઘટનાક્રમ મહત્વની ભૂમિકા ભજવશે. 

ખાસ નોંધ: 
અત્રે જણાવવાનું કે IBJAના ભાવમાં જીએસટી અને મજૂરી સામેલ નથી. ભાવ દિવસમાં બે વાર જાહેર કરાય છે. બપોરે 12 વાગ્યાની આસપાસ ઓપનિંગ રેટ અને સાંજે 5 વાગ્યાની આસપાસ ક્લોઝિંગ રેટ્સ. જાહેર રજાઓ અને શનિવાર તથા રવિવારે ભાવ જાહેર કરાતા નથી.  

 

