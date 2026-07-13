/સોના ચાંદીના ભાવ થયા ક્રેશ, 1.40ની નજીક આવ્યું સોનું, ચાંદીમાં 5200નો કડાકો, જાણો આજના ભાવ

Today Gold Silver Price: ઈરાન-અમેરિકા યુદ્ધને કારણે સોના અને ચાંદીનું પણ ધોવાણ રહ્યું છે. સોમવાર, 13 જુલાઈના રોજ સ્થાનિક વાયદા બજારમાં સોના અને ચાંદીના ભાવમાં ઘટાડો થયો હતો. MCX પર સવારે 9:10 વાગ્યે, સોનું 141,977 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ પર ટ્રેડ થઈ રહ્યું હતું, જે તેના પાછલા બંધ ભાવ કરતા 1,578 રૂપિયાનો ઘટાડો દર્શાવે છે.
તેવી જ રીતે, ચાંદી 217,400 રૂપિયા પ્રતિ કિલો પર ખુલી, જે 5,280 રૂપિયાનો નોંધપાત્ર ઘટાડો હતો. આજના ઘટાડાનું મુખ્ય કારણ અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે વધતા તણાવને કારણે ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં અચાનક વધારો હતો. આ વધારાથી યુએસ ડોલર મજબૂત થયો, જેનાથી સોના અને ચાંદી પર દબાણ આવ્યું.
સોના અને ચાંદીના ભાવ ઘટવાના 4 કારણો
ક્રૂડ ઓઇલના ભાવ 4 ટકા વધ્યા, જેના કારણે યુએસ ડોલરની માંગમાં વધારો થયો, અને ડોલર ઇન્ડેક્સ લગભગ 0.30 ટકા વધીને 101.22 પર પહોંચ્યો. જ્યારે ડોલર મજબૂત થાય છે, ત્યારે ડોલરમાં દર્શાવવામાં આવતું સોનું અન્ય ચલણો ધરાવતા ખરીદદારો માટે વધુ મોંઘુ બને છે, જેના કારણે ખરીદીમાં ઘટાડો થાય છે અને કિંમતો પર નકારાત્મક અસર પડે છે.
મીડિયા અહેવાલો અનુસાર, યુએસ અને ઈરાન વચ્ચે ભારે મિસાઇલ અને ડ્રોન હુમલાઓની આપ-લે થઈ છે. ઈરાને જણાવ્યું છે કે તેણે ફરી એકવાર હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ બંધ કરી દીધું છે, જે વિશ્વના ક્રૂડ ઓઇલ સપ્લાય માટે એક મહત્વપૂર્ણ દરિયાઈ માર્ગ છે. અહેવાલોમાં એવો પણ દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાં ઈરાનના કેશ્મ ટાપુ પર 10 થી વધુ મિસાઇલો પડી હતી.
યુએસ સેન્ટ્રલ કમાન્ડે 12 જુલાઈના રોજ ઈરાન પર હુમલાની જાહેરાત કરી હતી, જેમાં ચોકસાઇવાળા શસ્ત્રોથી ડઝનેક લક્ષ્યોને નિશાન બનાવવામાં આવ્યા હતા. આ કાર્યવાહીનો હેતુ હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાંથી પસાર થતી આંતરરાષ્ટ્રીય શિપિંગ પર હુમલો કરવાની ઈરાનની ક્ષમતાને નબળી પાડવાનો હોવાનું જણાવવામાં આવ્યું હતું.
ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં 4 ટકાનો ઉછાળો ફરી ફુગાવાનો ભય પેદા કરી રહ્યો છે. આનાથી એવી અપેક્ષાઓ વધી ગઈ છે કે યુએસ ફેડરલ રિઝર્વ અને વિશ્વભરની અન્ય મુખ્ય સેન્ટ્રલ બેંકો નાણાકીય નીતિને વધુ કડક બનાવી શકે છે, એટલે કે વ્યાજ દરમાં વધારો કરી શકે છે.
Disclaimer: સોના-ચાંદીમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી.