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સોના ચાંદીના ભાવ થયા ક્રેશ, 1.40ની નજીક આવ્યું સોનું, ચાંદીમાં 5200નો કડાકો, જાણો આજના ભાવ

Today Gold Silver Price: સોનું તેના પાછલા બંધ ભાવ કરતા 1,578 રૂપિયા ઘટીને 141,977 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ પર ટ્રેડ થઈ રહ્યું હતું. ચાંદી પણ 217,400 રૂપિયા પ્રતિ કિલો પર ખુલી હતી. આજના ઘટાડા માટે ચાર પરિબળો જવાબદાર છે, જેમાં ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં અચાનક વધારો અને ડોલરમાં મજબૂતીનો સમાવેશ થાય છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jul 13, 2026, 11:03 AM IST|Updated: Jul 13, 2026, 11:03 AM IST
સોના ચાંદીના ભાવ થયા ક્રેશ, 1.40ની નજીક આવ્યું સોનું, ચાંદીમાં 5200નો કડાકો, જાણો આજના ભાવ

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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