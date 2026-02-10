Prev
ગુજરાતી ન્યૂઝBusiness

Gold Rate Today: સોના-ચાંદી ફરી પાછા ધડામ થયા, ભાવ ઘટીને કેટલો થઈ ગયો? ફટાફટ જાણો લેટેસ્ટ રેટ

Gold-Silver Price Today: સોનું અને ચાંદી ભારે ઉતારચડાવ સાથે જોવા મળી રહ્યા છે. સોમવારે તેજી જોવા મળ્યા બાદ હવે આજે વળી પાછી સોના અને ચાંદીમાં નરમાઈ જોવા મળી રહી છે. ભાવમાં ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. જાણો આજનો લેટેસ્ટ રેટ. 

Edited By:  Viral Raval |Last Updated: Feb 10, 2026, 09:56 AM IST

સોના અને ચાંદીમાં આ સપ્તાહના પહેલા જ દિવસે ચમકારો જોવા મળ્યો હતો પરંતુ જેમ જેમ દિવસ પસાર થયો તેમ તેમ વળી પાછું કિંમતી ધાતુઓમાં નરમાઈનો માહોલ જોવા મળ્યો. સાંજે સોનું અને ચાંદી ઘટાડા સાથે બંધ થયા. જ્યારે આજે વૈશ્વિક બજારની સાથે સાથે ભારતીય વાયદા બજારમાં પણ નરમાઈનો માહોલ હાલ જોવા મળ્યો છે. શું છે સ્થિતિ તે ખાસ જાણો. 

ભારતીય વાયદા બજારમાં આજનો ભાવ
આજે ભારતીય વાયદા બજાર (MCX) ખુલતાની સાથે જ (સવારે 9 વાગ્યાની આસપાસ) 2 એપ્રિલની એક્સપાયરીવાળું 10 ગ્રામ સોનું 0.41 ટકા તૂટીને 157416 રૂપિયા આસપાસ જોવા મળ્યું. જ્યારે 5 માર્ચની એક્સપાયરીવાળી એક કિલોગ્રામ ચાંદી 1.13 ટકાના ઘટાડા સાથે 259658 રૂપિયાના સ્તરે પહોંચી. 

રિટેલ બજારમાં શું છે ભાવ
જ્વેલર્સ એસોસિએશન (IBJA)ના ખુલતા ભાવ બપોરે 12 વાગે જાહેર થાય છે અને બંધ ભાવ સાંજે 5 વાગ્યાની આસપાસ જાહેર થાય છે. સોમવારે જે બંધ ભાવ જાહેર  થયા હતા તે ઘટાડા સાથે નોંધાયા હતા. 999 પ્યોરિટીવાળું 10 ગ્રામ સોનું 717 રૂપિયા તૂટીને 154876 રૂપિયાના સ્તરે બંધ થયું હતું. જે સવારે 155593 પર જોવા મળ્યું હતું. જ્યારે ચાંદીમાં 8090 રૂપિયાનો કડાકો જોવા મળ્યો હતો અને 253665 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામના સ્તરે બંધ થઈ હતી. 

અત્રે નોંધનીય છે કે એસોસિએશનના ભાવ દેશભરમાં માન્ય છે પરંતુ શહેરો-રાજ્યો પ્રમાણે ભાવમાં ફેરફાર હોઈ શકે છે. તેના ભાવ દેશભરમાં માન્ય છે. આ ભાવમા જીએસટી અને મેકિંગ ચાર્જ ગણવામાં આવતો નથી. 

કેરેટ પ્રમાણે ભાવ

વૈશ્વિક બજારમાં ભાવ
વૈશ્વિક બજારમાં સ્પોટ  ગોલ્ડમાં 1 ટકાનો ઘટાડો જોવા મળ્યો અને ભાવ 5,016.56 ડોલર પ્રતિ ઔંસ પર આવ્યો. એક દિવસ પહેલા સોમવારે નબળા ડોલરના કારણે સોનામાં લગભગ 2 ટકાની તેજી જોવા મળી હતી. જો કે સોનું હજુ પણ પોતાના 29 જાન્યુઆરીના ઓલટાઈમ હાઈ 5,594.82 ડોલર પ્રતિ ઔંસના રેકોર્ડ સ્તરથી ઘણું નીચે છે. એપ્રિલની ડિલીવરીવાળું અમેરિકી ગોલ્ડ ફ્યૂચર્સ પણ 0.8 ટકા તૂટીને 5,041.60 ડોલર પ્રતિ ઔંસ પર આવ્યું. 

ચાંદીની વાત કરીએ તો સ્પોટ સિલ્વર 2.5 ટકા તૂટીને 81.31 ડોલર પ્રતિ ઔંસ પર પહોંચી જે ગત સેશનમાં લગભગ 7 ટકાની જોરદાર તેજીમાં જોવા મળી હતી. ચાંદીએ પણ 29 જાન્યુઆરીના રોજ 121.64 ડોલર પ્રતિ ઔંસનું રેકોર્ડ સ્તર સ્પર્શ કર્યું હતું. 

મહત્વના આંકડાઓ બહાર પડશે
વ્હાઈટ હાઉસના આર્થિક સલાહકાર કેવિન હૈસેટે કહ્યું કે આવનારા મહિનાઓમાં અમેરિકામાં નોકરીની રફ્તાર ધીમી પડી શકે છે. બજાર હાલ 2026માં ઓછામાં ઓછા બેવાર 25 બેસિસ પોઈન્ટના વ્યાજદર કાપની અપેક્ષા રાખી બેઠું છે. જેમાં પહેલો કાપ જૂનમાં થઈ શકે છે. ઓછા વ્યાજ દર સામાન્ય રીતે સોના માટે અનુકૂળ ગણાય છે. રોકાણકારોની નજર હવે બુધવારે બહાર પડનારા જાન્યુઆરીના નોનફોર્મ પેરોલ આંકડાઓ અને શુક્રવારે બહાર પડનારા અમેરિકી મોંઘવારી ડેટા પર ટકેલી છે. 

 

About the Author
author img
Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિ

...और पढ़ें
