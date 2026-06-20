/જૂનમાં ખુબ સસ્તા થયા સોના અને ચાંદી, સતત ગગડી રહ્યા છે ભાવ, જાણો શું કહે છે એક્સપર્ટ?

સોના અને ચાંદીના ભાવમાં ઘરેલુ માંગણી અને અન્ય કારણો ઉપરાંત વૈશ્વિક પરિબળો પણ અસર કરતા હોય છે. અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે જ્યારથી એમઓયુ સાઈન થયું છે ત્યારથી સોનું અને ચાંદી વળી પાછું કડાકા સાથે જોવા મળી રહ્યું છે. વૈશ્વિક બજારની સાથે સાથે ઘરેલુ બજારોમાં પણ સોનું-ચાંદી ગગડ્યા છે. જાન્યુઆરી એન્ડમાં ઓલટાઈમ હાઈ પર પહોંચ્યા બાદ મિડલ ઈસ્ટમાં જે યુદ્ધ છેડાયું ત્યારબાદ તો સોનું અને ચાંદી સતત ઉતાર ચડાવમાં જોવા મળ્યાં. જૂન મહિનામાં જ ચાંદી 30000 તો સોનું 10000 રૂપિયા જેટલું સસ્તું થયું. જાણો આ ઉતારચડાવ પાછળના શું કારણો હોઈ શકે અને કિમતી ધાતુઓ પર એક્સપર્ટ્સ શું કહે છે.
સોના અને ચાંદીના લેટેસ્ટ ભાવ
IBJAના લેટેસ્ટ રેટ મુજબ 999 પ્યોરિટીવાળું 10 ગ્રામ સોનું છેલ્લા કારોબારી દિવસ શુક્રવારે 19 જૂનના રોજ વધારા સાથે 144970 રૂપિયા પર બંધ થયું હતું. જ્યારે એક કિલોગ્રામ ચાંદી પણ વધારા સાથે 231973 રૂપિયા પર બંધ થઈ હતી. એસોસિએશન શનિવાર અને રવિવાર તથા જાહેર રજાઓના દિવસે ભાવ જાહેર કરતું નથી. તેના ભાવમાં મેકિંગ ચાર્જ અને જીએસટી સામેલ હોતા નથી.
કેરેટ પ્રમાણે સોનાનો ભાવ
|સોનું (કેરેટમાં)
|સોનાનો ભાવ (એક ગ્રામ પ્રમાણે) રૂપિયામાં
|24 કેરેટ (ફાઈન ગોલ્ડ 999)
|14497
|22 કેરેટ
|14149
|20 કેરેટ
|12902
|18 કેરેટ
|11743
|14 કેરેટ
|9351
|એક કિલો શુદ્ધ ચાંદી
|231973
(સોર્સ- IBJA)
સોના-ચાંદીમાં સાપ્તાહિક હલચલ (12 જૂનના બંધ ભાવથી 19 જૂન 2026ના બંધ ભાવ
સાપ્તાહિક હલચલ- સોનામાં 2830 રૂપિયાનો ઘટાડો નોંધાયો અને ચાંદીમાં 10609 રૂપિયાનો સાપ્તાહિક ઘટાડો જોવા મળ્યો.
જૂન મહિનામાં શું જોવા મળી છે સ્થિતિ?
જૂન મહિનામાં છેલ્લા ભાવ જાહેર થયા ત્યાં સુધીની ગણતરી જોઈએ તો જૂનમાં અત્યાર સુધીમાં સોનામાં 10629 રૂપિયાનો અને ચાંદીમાં 30927 રૂપિયાનો ઘટાડો જોવા મળ્યો છે.
વાયદા બજારના ભાવ
MCX પર 5 ઓગસ્ટના વાયદાવાળું 10 ગ્રામ સોનું સપ્તાહના છેલ્લા કારોબારી દિવસે 19 જૂન 2026ના રોજ 1.39 ટકા ઘટીને 147239 રૂપિયા પર બંધ થયું હતું. જ્યારે 3 જુલાઈના વાયદાવાળી એક કિલો ચાંદી 2.04 ટકાના ઘટાડા સાથે 232736 રૂપિયાના ઘટાડા સાથે બંધ થઈ હતી.
સોના અને ચાંદીમાં ભાવ ઘટાડાના સંભવિત કારણો
એક્સપર્ટસનો અભિપ્રાય
જેપી મોર્ગન તરફથી બે દિવસ પહેલા કહેવાયું કે સોનાના ભાવમાં આ વર્ષે જબરદસ્ત ઉછાળો જોવા મળશે. વર્ષના અંત સુધીમાં 40 ટકા ભાવ વધે તેવી સંભાવના છે. પૃથ્વી ફિનમાર્ટના ડાયરેક્ટર મનોજ કુમાર જૈને પણ સોનાના ભાવ પર કઈક આ પ્રકારનું આઉટલૂક આપ્યું. તેમનું કહેવું છે કે સોનાના ભાવમાં આ ઘટાડો હંગામી છે. બજારના સ્ટેબલ થયા બાદ તેમાં તેજી જોવા મળશે. ઘટાડા વચ્ચે લમસમ રોકાણ થઈ શકે છે. જો તમે ગોલ્ડમાં સીપ દ્વારા રોકાણ કરતા હોવ તો તે ચાલુ રાખવું જોઈએ. આવનારા સમયમાં સારા રિટર્નની શક્યતા છે.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી ફક્ત સૂચનાત્મક ઉદ્દેશ્યો માટે છે અને તેને રોકાણ માટેની સલાહ ન ગણવી જોઈએ. સોના અને ચાંદીમાં રોકાણ બજાર જોખમ પર આધીન છે. Z 24 કલાક તેના વિશે કોઈ દાવો કરતું નથી.)