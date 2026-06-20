Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Business
  • /જૂનમાં ખુબ સસ્તા થયા સોના અને ચાંદી, સતત ગગડી રહ્યા છે ભાવ, જાણો શું કહે છે એક્સપર્ટ?

જૂનમાં ખુબ સસ્તા થયા સોના અને ચાંદી, સતત ગગડી રહ્યા છે ભાવ, જાણો શું કહે છે એક્સપર્ટ?

Gold-Silver Price Explainer: સોના અને ચાંદીમાં જાન્યુઆરીમાં ભાવ ઓલટાઈમ હાઈ પર પહોંચ્યા બાદ સતત ઉતાર ચડાવ જોવા મળ્યા છે. જૂન મહિનાની વાત કરીએ તો આ મહિનામાં જ સોનામાં 10000 રૂપિયા જેટલો અને ચાંદીમાં 30900 રૂપિયા જેટલો કડાકો જોવા મળ્યો છે. ઓલટાઈમથી પણ હાલ ભાવ ઘણા સસ્તા થયા છે. જાણો સોનામાં કેમ સતત ઉતાર ચડાવ જોવા મળી રહ્યા છે અને લેટેસ્ટ ભાવ તથા તેની સાપ્તાહિક મૂવમેન્ટ ઉપર પણ નજર ફેરવો. 

Written ByViral Raval
Published: Jun 20, 2026, 02:32 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 02:35 PM IST
જૂનમાં ખુબ સસ્તા થયા સોના અને ચાંદી, સતત ગગડી રહ્યા છે ભાવ, જાણો શું કહે છે એક્સપર્ટ?
Image Credit: AI Generated Image

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
જૂનમાં ખુબ સસ્તા થયા સોના અને ચાંદી, સતત ગગડી રહ્યા છે ભાવ, જાણો શું કહે છે એક્સપર્ટ
gold14 min ago
2
Hardik Pandya15 min ago
3
Fathers Day 202621 min ago
4
gujarat22 min ago
5
Rishabh Pant53 min ago