યુદ્ધના 37 દિવસ... ચાંદી ₹50,000 સસ્તી, સોનું ₹16,000 સસ્તું, જાણો નવા ભાવ

Gold-Silver Crash In US Iran War : જ્યારે પણ ગ્લોબલ ટેન્શન ચરમસીમાએ પહોંચે છે, ત્યારે સોના અને ચાંદીના ભાવ સામાન્ય રીતે આસમાને પહોંચે છે. જો કે, અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચેના સંઘર્ષ વચ્ચે સોના અને ચાંદીના ભાવમાં ઘટાડો જોવા મળ્યો છે.
 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Apr 05, 2026, 01:17 PM IST
  • યુદ્ધ વચ્ચે ચાંદીના ભાવમાં ઘટાડો
  • ચાંદીના ભાવ પ્રતિ કિલોગ્રામ ₹50,000થી વધુ ઘટ્યા
  • યુદ્ધ દરમિયાન સોનાને પણ મોટો ફટકો 

Gold-Silver Crash In US Iran War : મિડલ ઈસ્ટમાં યુદ્ધ ચાલુ છે. ટ્રમ્પે 48 કલાકનું નવું અલ્ટીમેટમ આપ્યું છે, છતાં ઈરાન પીછેહઠ કરવાના કોઈ સંકેતો દેખાતા નથી. બધી બાબતોને ધ્યાનમાં લેતા સંઘર્ષ ટૂંક સમયમાં ઓછો થવાની શક્યતા દેખાતી નથી. આ ઉથલપાથલ વચ્ચે સોના અને ચાંદીના ભાવમાં મોટા ઘટાડાએ બધાને ચોંકાવી દીધા છે. 

ગ્લોબલ ટેન્શનના સમયમાં આ ધાતુઓને સામાન્ય રીતે સલામત રોકાણ માનવામાં આવે છે. 28 ફેબ્રુઆરીથી અમેરિકા અને ઇઝરાયલે ઈરાન પર તેમના પ્રારંભિક હુમલા શરૂ કર્યા હતા. ત્યારથી ચાંદીના ભાવ પ્રતિ કિલોગ્રામ ₹50,000થી વધુ ઘટ્યા છે, જ્યારે સોનાના ભાવ પ્રતિ 10 ગ્રામ ₹16,000થી વધુ ઘટ્યા છે.

યુદ્ધ વચ્ચે ચાંદીના ભાવમાં ઘટાડો

મિડલ ઈસ્ટમાં સંઘર્ષ 37 દિવસથી ચાલુ છે, જે દરમિયાન ચાંદીના ભાવમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો થયો છે. ખાસ કરીને 28 ફેબ્રુઆરીના રોજ યુ.એસ. અને ઇઝરાયલે ઇરાન પર પોતાનો પહેલો હુમલો કર્યો. ત્યારબાદ ઇરાની વળતા હુમલાઓ પછી સંઘર્ષ વધુ તીવ્ર બન્યો. ત્યારે યુદ્ધ શરૂ થયાના એક દિવસ પહેલા 27 ફેબ્રુઆરીના રોજ મલ્ટી કોમોડિટી એક્સચેન્જ (MCX) પર ચાંદીનો વાયદા બજારનો ભાવ ₹2,82,644 પ્રતિ કિલોગ્રામ હતો.

37 દિવસ બાદ ગુરુવારે MCX પર ચાંદીનો ભાવ ₹2,32,600 પર બંધ થયો. આ આંકડાઓના આધારે યુદ્ધની શરૂઆતથી એક કિલો ચાંદીનો ભાવ ₹50,044 ઘટ્યો છે. તો હાઈ લેવલની તુલનામાં ચાંદી હવે ₹2,06,000થી વધુ ડિસ્કાઉન્ટ પર ટ્રેડ થઈ રહી છે. 

યુદ્ધ દરમિયાન સોનાને પણ મોટો ફટકો 

ઈરાન સાથેના સંઘર્ષ દરમિયાન MCX પર સોનાના ભાવમાં પણ ભારે ઘટાડો જોવા મળ્યો હતો, જે 27 ફેબ્રુઆરીથી 2 એપ્રિલ દરમિયાન પ્રતિ 10 ગ્રામ ₹16,009 જેટલો ઘટી ગયો હતો. યુદ્ધ શરૂ થયા પહેલા વાયદા બજારમાં 24 કેરેટ સોનાના 10 ગ્રામનો ભાવ ₹1,65,659 હતો. તે હવે ઘટીને ₹1,49,650 પ્રતિ 10 ગ્રામ થયો છે.

યુદ્ધ ચાલુ છતાં સોના અને ચાંદીના ભાવ કેમ ઘટ્યા ? 

યુદ્ધની પરિસ્થિતિ વચ્ચે પણ સોના અને ચાંદીના ભાવમાં ઘટાડા પાછળના કારણોની વાત કરીએ તો, હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાં તણાવને કારણે ક્રૂડ ઓઇલના ભાવ પ્રતિ બેરલ 110 ડોલરની આસપાસ છે. આનાથી વૈશ્વિક ફુગાવાનું જોખમ વધ્યું છે, જેના કારણે લોકો રોકડ હાથમાં રાખવાને પ્રાથમિકતા આપી રહ્યા છે. વધુમાં વૈશ્વિક રોકાણકારો 'ડોલર' તરફ આકર્ષાઈ રહ્યા છે, જે સંઘર્ષ દરમિયાન સતત મજબૂત બન્યો છે. 
 

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર

