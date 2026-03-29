Gold-Silver Rate : ચાંદી 2.11 લાખ સસ્તી થઈ, સોનામાં પણ રૂપિયા 55,000નો ઘટાડો ! જાણો નવા ભાવ
Gold-Silver Crash From High : છેલ્લા અઠવાડિયામાં સોના અને ચાંદીના ભાવમાં નોંધપાત્ર વધઘટ જોવા મળી હતી. તેમ છતાં ચાંદી હાલમાં તેના હાઈ લેવલથી ₹2.11 લાખ સસ્તી થઈ છે, જ્યારે સોનું તેના હાઈથી ₹55,000 સસ્તું થયું છે, ત્યારે હાલના ભાવ કેટલા છે, તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.
Gold-Silver Crash From High : સોના અને ચાંદીના ભાવમાં વધઘટ ચાલુ છે. છેલ્લા અઠવાડિયા પર નજર કરીએ તો ખાસ કરીને રામ નવમીની રજા પછીના ચાર ટ્રેડિંગ દિવસો પર તો છેલ્લા દિવસે સોનું તેજી સાથે બંધ થયું હતું, જ્યારે ચાંદી શરૂઆતના દિવસોમાં તેજી પછી છેલ્લા ટ્રેડિંગ દિવસે ઘટાડો જોવા મળ્યો હતો અને નીચા સ્તરે બંધ થઈ હતી.
જો કે, સોના અને ચાંદીના ભાવ ઓલટાઈમ હાઈ કરતાં નોંધપાત્ર રીતે ઘટ્યા છે. જ્યારે 1 કિલો ચાંદીનો ભાવ હાલમાં તેના હાઈ કરતાં ₹2.11 લાખથી વધુ સસ્તો છે, ત્યારે સોનું તેના ઓલટાઈમ હાઈ કરતાં ₹55,000થી વધુ નીચે છે. ત્યારે હાલમાં શું ભાવ ચાલી રહ્યા છે, તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.
ચાંદી સ્થિરતા શોધવા માટે સંઘર્ષ
મલ્ટી કોમોડિટી એક્સચેન્જ (MCX) પર ચાંદીના વાયદાના ભાવોની વાત કરીએ તો ગયા અઠવાડિયાના ચાર ટ્રેડિંગ દિવસોમાં ચાંદીના ભાવમાં કેટલાક દિવસોમાં વધારો અને કેટલાક દિવસોમાં ઘટાડો જોવા મળ્યો હતો. શુક્રવારે અઠવાડિયાના અંતિમ ટ્રેડિંગ દિવસે 5 મેના રોજ સમાપ્ત થતા ચાંદીના વાયદાના ભાવ થોડા ઘટીને ₹2,27,750 પ્રતિ કિલોગ્રામ પર બંધ થયા. તેમ છતાં આખા અઠવાડિયા દરમિયાન તેની કિંમતમાં એકંદરે વધારો જોવા મળ્યો. 20 માર્ચે, કિંમત ₹2,26,772 રહી, જેનો અર્થ એ થયો કે તે ₹978 મોંઘી થઈ છે.
તેના હાઈ લેવલની સરખામણીમાં ચાંદીમાં હાલમાં મોટો ઘટાડો નોંધાયો છે. હકીકતમાં MCX પર ચાંદીનું ચાંદીનું ઓલટાઈમ હાઈ લેવલ ₹4,39,337 પ્રતિ કિલોગ્રામ છે. વર્તમાન ગણતરીઓના આધારે આ કિંમતી ધાતુ હાલમાં તે ટોચની તુલનામાં ₹2,11,587 પ્રતિ કિલોગ્રામ ડિસ્કાઉન્ટ પર ટ્રેડ થઈ રહી છે.
સોનું પણ 55,000 સસ્તું થયું
જો આપણે છેલ્લા અઠવાડિયામાં સોનાના ભાવમાં થયેલા વધઘટ પર નજર કરીએ તો, 20 માર્ચછી 2 એપ્રિલે સમાપ્ત થતા સોનાના વાયદા પર માટે કિંમત ₹147,987 હતી. જોકે, એક અઠવાડિયા પછી છેલ્લા શુક્રવારે તે નજીવા વધારા પછી ₹147,270 પર બંધ થઈ. પરિણામે, અઠવાડિયાના ચાર ટ્રેડિંગ દિવસોમાં 24 કેરેટ સોનાના 10 ગ્રામના દરમાં ₹717નો ઘટાડો થયો.
સોનાના ઓલટાઈમ હાઈ ભાવ પર નજર કરીએ તો, તે ₹202,984 પ્રતિ 10 ગ્રામ પર પહોંચી ગયો હતો, તે હાઈ લેવલની તુલનામાં હાલમાં સોનું ₹55,714 પ્રતિ 10 ગ્રામ સસ્તું ટ્રેડ થઈ રહ્યું છે.
સ્થાનિક બજારમાં સોનું અને ચાંદી
ઇન્ડિયન બુલિયન જ્વેલર્સ એસોસિએશનની વેબસાઇટ IBJA.com અનુસાર, સ્થાનિક બજારમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ ગયા અઠવાડિયાના ચાર ટ્રેડિંગ દિવસોમાં 24 કેરેટ સોનાના 10 ગ્રામનો ભાવ ₹147,218થી ઘટીને ₹142,942 થયો હતો. આનો અર્થ એ થયો કે માત્ર ચાર દિવસમાં સોનું ₹4,276 પ્રતિ 10 ગ્રામ સસ્તું થયું.
ચાંદીના ભાવની વાત કરીએ તો, આ સમયગાળા દરમિયાન ભાવ ₹2,32,364 પ્રતિ કિલોગ્રામથી ઘટીને ₹2,21,647 પર બંધ થયો જે ચાંદીના ભાવમાં ₹10,717નો ઘટાડો દર્શાવે છે.
નોંધ : IBJA વેબસાઇટ પર અપડેટ કરાયેલા સોના અને ચાંદીના ભાવ સમગ્ર દેશમાં સમાન છે. જોકે, ઘરેણાં ખરીદતી વખતે ગ્રાહકોએ મેકિંગ ચાર્જ ઉપરાંત 3% GST ચૂકવવો પડે છે, જે વિવિધ રાજ્યો અને શહેરોમાં બદલાઈ શકે છે. પરિણામે આ વધારાના શુલ્ક લાગુ થયા પછી અંતિમ ભાવ વધે છે.
