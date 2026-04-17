Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝBusinessGold Rate Today: સોનું-ચાંદી ધડામ, આજે એક ઝટકે ભાવમાં મોટો ઘટાડો, જાણો અમદાવાદ સહિત શહેરોમાં શું છે ભાવ?

Gold Rate Today: સોનું-ચાંદી ધડામ, આજે એક ઝટકે ભાવમાં મોટો ઘટાડો, જાણો અમદાવાદ સહિત શહેરોમાં શું છે ભાવ?

Gold Rate Today: IBJAના ભાવ મુજબ સોના અને ચાંદીમાં આજે ભાવમાં ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. જ્યારે MCX પર સોનું લાલ નિશાન પર અને ચાંદી લીલા નિશાન પર જોવા મળ્યા છે. આ ઉપરાંત ગુજરાતના મોટા શહેરોમાં શું ભાવ ચાલે છે તે પણ જાણો. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Apr 17, 2026, 01:09 PM IST
  • રિટેલ બજારમાં સોનું-ચાંદી બંને પછડાયા છે,
  • વાયદા બજારમાં સોનું લાલ નિશાનમાં જ્યારે ચાંદી લીલા નિશાનમાં જોવા મળી છે,
  • સોનામાં 1748 રૂપિયા અને ચાંદીમાં 3362 રૂપિયાનો ઘટાડો થયો છે. 
     

Trending Photos

ઈરાન અને અમેરિકા વચ્ચે જે તણાવવાળી સ્થિતિ છે તે જલદી સુધરી શકે છે. પરંતુ આ બધા વચ્ચે જે તમારા માટે સારા સમાચાર આવ્યા છે તે એ છે કે આજે સોના અને ચાંદીના ભાવમાં સારો એવો ઘટાડો થયો છે. વાયદા બજાર અને IBJA પર સોનાના ભાવ ઘટ્યા છે. જ્યારે વાયદા બજારમાં ચાંદી ચડી છે અને રિટેલ બજારમાં તેના ભાવ તૂટ્યા છે. જો તમે પણ ખરીદવાનું વિચારતા હોવ તો ફટાફટ લેટેસ્ટ રેટ ખાસ ચેક કરો. 

આજનો સોના ચાંદીનો ભાવ
IBJA વેબસાઈટ મુજબ 10 ગ્રામ 24 કેરેટ સોનામાં આજે 1748 રૂપિયાનો કડાકો જોવા મળ્યો છે જેને પગલે આજે સોનાનો ભાવ 151358 રૂપિયા પર ખુલ્યો છે. જે કાલે 153106 પર બંધ થયો હતો. જ્યારે 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ જોઈએ તો આજે તેમાં 1601 રૂપિયા ઘટ્યા છે અને ભાવ 138644 પર ખુલ્યો છે. ચાંદીના ભાવમાં આજે 3362 રૂપિયા તૂટ્યા છે અને ભાવ પ્રતિ કિલોગ્રામ 247930 પર પહોંચ્યો છે. જે કાલે 251292 પર બંધ થયો હતો. 

Add Zee News as a Preferred Source

અત્રે જણાવવાનું કે એસોસિએશનના ભાવ દિવસમાં બેવાર બહાર પડે છે અને તેના ભાવમાં જીએસટી અને મેકિંગ ચાર્જ સામેલ હોતા નથી. આ ઉપરાંત જાહેર રજાઓ અને શનિવારે તથા રવિવારે પણ ભાવ જાહેર થતા નથી. ભાવમાં શહેરો પ્રમાણે વધઘટ હોઈ શકે છે. 

કેરેટ પ્રમાણે ભાવ

— IBJA (@IBJA1919) April 17, 2026

વાયદા બજારમાં આજે ભાવ
ભારતીય વાયદા બજાર (MCX) પર આજે બપોરે 12.40 વાગ્યાની આસપાસ 5 જૂનની એક્સપાયરીવાળું 10 ગ્રામ સોનું 0.17 ટકા તૂટીને 152889 રૂપિયા પર જોવા મળ્યું છે જ્યારે 5મેની એક્સપાયરીવાળી એક કિલોગ્રામ ચાંદી  0.31 ટકા તૂટીને 249409 રૂપિયા પર જોવા મળી છે. 

ગુજરાતના શહેરોમાં શું ભાવ

સોનું (10 ગ્રામ) ચાંદી (એક કિલોગ્રામ)
  24 કેરેટ 22 કેરેટ 18 કેરેટ  
         
અમદાવાદ 15425 14140 11570 265000
વડોદરા 15425 14140 11570 265000
સુરત 15425 14140 11570 265000
રાજકોટ 15425 14140 11570 265000

(સોર્સ- ગૂડ રિટર્ન્સ વેબસાઈટ) બપોરે 12.44 કલાકના ભાવ)

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિ

...और पढ़ें
Gold ratesilver rategoldSilver 

Trending news