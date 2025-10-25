Prev
Gold Rate Crash: તેજીનો પરપોટો ફૂટી ગયો? ધડાધડ ઘટવા લાગ્યા સોનાના ભાવ, ગણતરીના કલાકોમાં આટલું સસ્તું થયું સોનું

Latest Gold Rate: 17 ઓક્ટોબરે 129584 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ સુધી પહોંચનારું ગોલ્ડ હવે ઘટાડાનો રેકોર્ડ બનાવી રહ્યું છે. છેલ્લા ત્રણથી ચાર કારોબારી સત્રમાં જ તેમાં લગભગ 10000 રૂપિયા પ્રતિ 10  ગ્રામનો કડાકો જોવા મળ્યો. દિવાળીનો તહેવાર શરૂ  થતા જ એકાએક સોનાના ભાવ ધડાધડ ઘટવા લાગ્યા. આખરે એવું તે શું થયું કે ભાવ ગગડવા લાગ્યા? ભાવ કેટલે પહોંચ્યો...સોના અને ચાંદીના લેટેસ્ટ  ભાવ શું છે...ખાસ વાંચો આ અહેવાલ. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Oct 25, 2025, 09:14 AM IST

દિવાળી પહેલા તેજીના રેકોર્ડ બનાવનારા સોના અને ચાંદી હવે સતત ગગડી રહ્યા છે. જો કે ધનતેરસના દિવસથી શરૂ થયેલો કડાકાનો માહોલ હજુ પણ ચાલુ છે. ગોલ્ડ અને સિલ્વરના ભાવમાં સતત ત્રીજા દિવસે પણ ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. તેની અસર એ થઈ કે 24 કેરેટવાળા સોનાના ભાવ પ્રતિ 10 ગ્રામ 1.22 લાખ આસપાસ થઈ ગયા. એ જ રીતે ચાંદીનો ભાવ પણ 1.50 લાખ રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામ નીચે જતો રહ્યો.

કેટલું સસ્તું થઈ ગયું સોનું?
ઈન્ડિયા બુલિયન એન્ડ જ્વેલર્સ એસોસિએશન (IBJA) મુજબ 10  ગ્રામ 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ ઘટીને 1,21,518 રૂપિયા થઈ ગયો છે. તે અગાઉ સોનાનો ભાવ 1,23,354 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ હતો. આમ સોનાના ભાવમાં 1,836 રૂપિયાનો ઘટાડો સ્પષ્ટ જોવા મળી રહ્યો છે. 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ પણ ઘટીને 1,11,310 રૂપિયા થઈ ગયો. તે પહેલા 1,12,992 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ જોવા મળ્યો હતો. જ્યારે 18 કેરેટ 10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ પણ ઘટીને 91,139 રૂપિયા થઈ ગયો જે પહેલા 92,516 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ હતો. સોનાની સાથે ચાંદીના ભાવમાં પણ ઘટાડો જોવા મળી રહ્યો છે. 

MCX ઉપર પણ ગગડ્યા ભાવ
IBJA મુજબ ચાંદીનો ભાવ 4,417 રૂપિયા ઘટીને 1,47,033 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામ થઈ ગયો છે. જે અગાઉ 1,51,450 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામ હતો. હાજર સાથે વાયદા બજારમાં પણ સોના  અને ચાંદીના ભાવમાં કડાકો જોવા મળ્યો છે. મલ્ટી કોમોડિટી એક્સચેન્જ (MCX) પર સોનાના 5 ડિસેમ્બર 2025ના કોન્ટ્રાક્ટ ભાવ 1.41 ટકા ઘટીને 1,22,356 રૂપિયા થઈ ગયા. જ્યારે ચાંદીનો ભાવ 5 ડિસેમ્બર 2025ના કોન્ટ્રાક્ટ ભાવમાં 1.42 ટકાનો ઘટાડો જોવા મળ્યો અને ભાવ 1,46,410  રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામ જોવા મળ્યા. 

પ્રોફિટ બુકિંગથી નીચે આવ્યું સોનું
ઈન્ટરનેશનલ માર્કેટમાં કોમેક્સ ઉપર પણ સોના અને ચાંદીના ભાવમાં કડાકો જોવા મળ્યો છે. સોનાના ભાવમાં 1.33 ટકાનો ઘટાડો જોવા મળ્યો અને તે 4090 ડોલર પ્રતિ ઔંસ પર હતું. ચાંદી 1.58 ટકાના ઘટાડા સાથે 47.89 ડોલર પ્રતિ ઔંસ પર જોવા મળી હતી. એલકેપી સિક્યુરિટીઝના જતિન ત્રિવેદીએ કહ્યું કે સોનાના ભાવ પર દબાણ જોવા મળી રહ્યું છે અને હાઈ લેવલથી પ્રોફિટ બુકિંગ થઈ રહ્યું છે. આ અઠવાડિયે ભાવમાં 3.40 ટકાનો ઘટાડો જોવા મળ્યો. 

તેમણે વધુમાં કહ્યું કે અમેરિકી સરકારના શટડાઉન અને ટ્રેડ વાર્તાના કારણે સેન્ટીમેન્ટ સતર્ક બની રહ્યા છે. આવનારા સમયમાં સોનાના ભાવ 1,18,000 રૂપિયાથી 1,25,500 રૂપિયાની રેન્જમાં રહી શકે છે. 

Disclaimer
IBJA દ્વારા જારી કરેલા રેટ દેશભરમાં માન્ય છે. પરંતુ તેની કિંમતોમાં GST સામેલ હોતો નથી. ગ્રાહકે ઘરેણા ખરીદતી વખતે જે કિંમત ચૂકવવાની હોય છે તે ટેક્સ સહિત હોવાથી વધુ હોય છે. એસોસિએશન દ્વારા સવાર અને સાંજ એમ બેવાર ભાવ જાહેર કરવામાં આવે છે. આ ઉપરાંત ભાવમાં મેકિંગ ચાર્જ પણ સામેલ નથી. એસોસિએશનના નવા ભાવ જાહેર રજાઓના દિવસે જાહેર કરાતા નથી. (શનિવાર, રવિવાર અને જાહેર રજાઓ)     

