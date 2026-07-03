/Gold Rate Today: સપનું બનશે સોનાની ખરીદી! ભાવમાં બંપર વધારો, ચાંદી પણ જોરદાર ઉછળી, જાણો કેરેટ પ્રમાણે આજનો ભાવ

થોડા સમય પહેલા સોનામાં ભારે ઘટાડાનો માહોલ હતો. પરંતુ હવે ફરીથી તેજીનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. સોનાના ભાવમાં આ તેજી ફેડરલ રિઝર્વના નવા ચેરમેન કેવિન વોશના નિવેદન બાદ જોવા મળી રહી છે. તેમણે એ વાતનો સંકેત આપ્યો હતો કે વ્યાજ દરમાં કોઈ મોટો વધારો થશે નહીં. ત્યારબાદ ઘટતા સોનાએ અચાનક યુ ટર્ન લીધો અને તેજીનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. ગુરુવારે આ સિલસિલો શરૂ થયા બાદ આજે શુક્રવારે પણ ચાલુ છે. વાયદા બજાર અને રિટેલ બજારમાં સોના અને ચાંદીના ભાવમાં ઉછાળો જોવા મળ્યો છે. વૈશ્વિક બજારમાં પણ સવારે કોમેક્સ પર સોનું 57 ડોલર પ્રતિ ઔંસ ચડીને 4182 ડોલર પ્રતિ ઔંસ પર પહોંચી ગયું. ચાંદીના ભાવમાં પણ એક ડોલરથી વધુની તેજી આવી અને ચડીને 62.425 ડોલર પ્રતિ ઔંસ પર જોવા મળી. ઘરેલુ બજારોમાં પણ ભાવ જાણો.
આજનો સોના અને ચાંદીનો ભાવ
IBJA પર આજે 999 પ્યોરિટીવાળા 10 ગ્રામ સોનાના ભાવમાં 3104 રૂપિયાનો વધારો જોવા મળ્યો છે અને ભાવ 146107 રૂપિયાના સ્તરે પહોંચી ગયો છે. જે કાલે 143003 પર બંધ થયો હતો. જ્યારે એક કિલોગ્રામ ચાંદીના ભાવમાં 4504 રૂપિયાનો ઉછાળો ખુલતા ભાવમાં જોવા મળ્યો છે અને ભાવ 233354 રૂપિયા પર પહોંચ્યો છે જે કાલે 228850 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામ પર બંધ થયો હતો.
કેરેટ પ્રમાણે ભાવ
|સોનું (કેરેટમાં)
|સોનાનો ભાવ (એક ગ્રામ પ્રમાણે) રૂપિયામાં
|24 કેરેટ (ફાઈન ગોલ્ડ 999)
|14611
|22 કેરેટ
|14260
|20 કેરેટ
|13004
|18 કેરેટ
|11835
|14 કેરેટ
|9424
|એક કિલો શુદ્ધ ચાંદી
|233354
(સ્ત્રોત- IBJA)
વાયદા બજારમાં લેટેસ્ટ ભાવ
MCX પર બપોરે 14.41 કલાકે 5 ઓગસ્ટની એક્સપાયરીવાળું 10 ગ્રામ સોનું 1.44 ટકાના વધારા સાથે 147861 રૂપિયાની સપાટીએ અને 4 સપ્ટેમ્બરના વાયદાવાળી એક કિલો ચાંદી 2.05 ટકાના વધારા સાથે 238087 રૂપિયાના સ્તરે જોવા મળી રહી છે.
અચાનક ભાવ વધારા પાછળ કારણ?
અમેરિકાના આંકડા
સૌથી મોટું કારણ અમેરિકાના જૂન મહિનાના રોજગારના આંકડા. નોન ફોર્મ પેરોલ આશા કરતા નબળા રહ્યા. જેનાથી બજારને એવું લાગ્યું કે અમેરિકી અર્થવ્યવસ્થાની ગતિ ઘટી રહી છે. જ્યારે અર્થવ્યવસ્થા ધીમી પડવાનો સંકેત મળે તો રોકાણકારો સુરક્ષિત રોકાણ તરફ વળે છે.
નબળો ડોલર
અમેરિકી ડોલર ઈન્ડેક્સ 101ની નીચે ગગડ્યો. ડોલર નબળો થવાનો સીધો ફાયદો સોના અને ચાંદીને મળે છે. કારણકે બંને કિંમતી ધાતુઓની વૈશ્વિક કિંમત ડોલરમાં નક્કી થાય છે. ડોલર નબળો પડવાથી બીજા દેશોના રોકામકારો માટે ચાંદી ખરીદી સસ્તી થાય છે. જેને કારણે વૈશ્વિક માંગ વધે છે.
વ્યાજ દર વધવાની આશા ઘટી
નબળા જોબ ડેટા બાદ બજારને લાગ્યું કે અમેરિકી ફેડરલ રિઝર્વ હવે વ્યાજ દરમાં ઝડપથી વધારો નહીં કરે. જ્યારે વ્યાજ દર ઊંચા ન જાય તો રોકાણકારો બોન્ડ છોડીને સોનું અને ચાંદી જેવી એસેટ્સમાં પૈસા રોકે છે.
દુનિયામાં હજુ તણાવ ઘટ્યો નથી
મધ્ય પૂર્વમાં હાલાત પહેલા કરતા સારા છે પરંતુ હજું સંપૂર્ણ રીતે સારા થયા નથી. અનિશ્ચિતતાઓ હજુ પણ છે. ત્યારે આવા માહોલમાં રોકાણકારો સુરક્ષિત રોકાણ તરફ ભાગે છે.