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Gold Rate Today: સપનું બનશે સોનાની ખરીદી! ભાવમાં બંપર વધારો, ચાંદી પણ જોરદાર ઉછળી, જાણો કેરેટ પ્રમાણે આજનો ભાવ

Gold-Silver Price Today: સોના અને ચાંદીમાં આજે પણ ભારે ઉછાળો જોવા મળ્યો છે. વૈશ્વિક બજારની સાથે સાથે ઘરેલુ બજારોમાં પણ સોનું અને ચાંદી મોંઘા થયા છે. જો તમે પણ ખરીદવાનું વિચારતા હોવ તો ફટાફટ લેટેસ્ટ રેટ ચેક કરો. 

Written ByViral Raval
Published: Jul 03, 2026, 03:05 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 03:05 PM IST
Gold Rate Today: સપનું બનશે સોનાની ખરીદી! ભાવમાં બંપર વધારો, ચાંદી પણ જોરદાર ઉછળી, જાણો કેરેટ પ્રમાણે આજનો ભાવ
Image Credit: AI Generated ImageSource: Bureau

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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સપનું બનશે સોનાની ખરીદી! ભાવમાં બંપર વધારો, ચાંદી પણ જોરદાર ઉછળી, જાણો કેરેટ પ્રમાણે
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