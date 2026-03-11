Gold-Silver Price: સતત બીજા દિવસે સોનાના ભાવમાં તેજી, જાણો 24, 22 અને 18 કેરેટ ગોલ્ડની લેટેસ્ટ કિંમત
Gold and Silver Price: આજે સતત બીજો દિવસ છે જ્યારે સોનાની કિંમતમાં તેજી જોવા મળી રહી છે. 24 કેરેટથી લઈને 18 કેરેટ સુધીના સોનાના ભાવમાં વધારો થયો છે.
- ભારતમાં સતત બીજા દિવસે સોનાની કિંમતમાં થયો વધારો
- ચાંદીના ભાવમાં કોઈ ફેરફાર નહીં
- ઈરાન-ઈઝરાયલ સંકટને કારણે સોનાની કિંમતમાં તેજી
Gold and Silver Price: ભારતમાં આજે સોનાના ભાવમાં તેજી જોવા મળી છે. 24 કેરેટથી લઈને 22 કેરેટ અને 18 કેરેટ સોનાની કિંમતમાં વધારો થયો છે. છેલ્લા બે દિવસમાં ચાંદીમાં પણ તેજી આવી છે. ઈરાન-ઈઝરાયલ સંકટ વચ્ચે વિશ્વમાં સંકટ જોવા મળી રહ્યું છે, જેથી લોકો સોના-ચાંદીમાં રોકાણ કરી રહ્યાં છે.
24 કેરેટ
બુધવાર, 11 માર્ચે ભારતમાં 24 કેરેટ સોનાની કિંમત 93 રૂપિયા પ્રતિ ગ્રામ વધી 16331 રૂપિયા પ્રતિ ગ્રામ થઈ ગઈ છે. આ હિસાબથી 10 ગ્રામ 24 કેરેટ સોનાની કિંમત 930 રૂપિયા વધી 163310 રૂપિયા અને પ્રતિ 10 ગ્રામ 24 કેરેટ સોનાની કિંમત 9300 રૂપિયા વધી 16,33,100 રૂપિયા થઈ ગઈ છે.
22 કેરેટ
બુધવાર, 11 માર્ચે 22 કેરેટ સોનાની કિંમતમાં પ્રતિ ગ્રામ 85 રૂપિયાનો વધારો થયો છે. આ સાથે તેની કિંમત 14970 રૂપિયા પ્રતિ ગ્રામ થઈ ગઈ છે. આ રીતે 22 કેરેટ સોનું પ્રતિ 10 ગ્રામ 850 રૂપિયા વધી 149700 રૂપિયા અને પ્રતિ 100 ગ્રામનો ભાવ આજે 8500 રૂપિયા વધી 1497000 રૂપિયા થઈ ગયો છે.
18 કેરેટ
ભારતમાં 18 કેરેટ સોનાનો ભાવ 11 માર્ચે 69 રૂપિયા પ્રતિ ગ્રામથી વધી 12248 રૂપિયા પ્રતિ ગ્રામ થઈ ગયો છે. આ હિસાબથી પ્રતિ 10 ગ્રામ અને પ્રતિ 100 ગ્રામની કિંમત આજે ક્રમશઃ 122480 રૂપિયા અને 1224800 રૂપિયા છે.
કેટલાક મોટા શહેરોમાં સોનાનો ભાવ
મુંબઈ, કોલકત્તા, બેંગલુરૂ, હૈદરાબાદ, કેરળ અને પુણેમાં આજે 24 કેરેટ સોનાની કિંમત પ્રતિ ગ્રામ 16331 રૂપિયા, 22 કેરેટની કિંમત 15120 રૂપિયા અને 18 કેરેટની કિંમત 12248 રૂપિયા છે.
રાષ્ટ્રીય રાજધાની દિલ્હીમાં આજે 24 કેરેટ સોનાની કિંમત પ્રતિ ગ્રામ હિસાબથી 16346 રૂપિયા છે. જ્યારે 22 કેરેટ અને 18 કેરેટની કિંમત ક્રમશઃ 14985 અને 12263 રૂપિયા છે.
શું છે ચાંદીની કિંમત?
ભારતમાં ચાંદીની કિંમતમાં આજે કોઈ ફેરફાર જોવા મળ્યો નથી. આજે ચાંદીનો રેટ 290 રૂપિયા પ્રતિ ગ્રામ અને 2,90,000 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામ પર સ્થિર છે. મુંબઈ, દિલ્હી, કોલકત્તા, વડોદરા અમદાવાદ શહેરોમાં આજે ચાંદી 2900 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ પર વેચાઈ રહી છે. તો આ શહેરોમાં એક કિલો ચાંદીનો ભાવ 2.90 લાખ રૂપિયા છે.
