Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝBusiness

Gold Rate: કેમ રોકેટની સ્પીડથી ભાગી રહ્યા છે સોના-ચાંદી? લેટેસ્ટ ભાવ જાણી લોકોના ધબકારા વધી ગયા

Gold Silver Price: હાલ લગ્નની સીઝન ચાલી રહી છે. લોકો સોના અને ચાંદીની ખુબ ખરીદી કરતા હોય છે પરંતુ જે રીતે સોનું અને ચાંદી આકાશે આંબી રહ્યા છે તે જોતા લોકોના મનમાં ચિંતા પેસી ગઈ છે. આટલા મોંઘા સોના અને ચાંદી લેવા કેવી રીતે?

Written By  Viral Raval |Last Updated: Dec 13, 2025, 12:02 PM IST

Trending Photos

Gold Rate: કેમ રોકેટની સ્પીડથી ભાગી રહ્યા છે સોના-ચાંદી? લેટેસ્ટ ભાવ જાણી લોકોના ધબકારા વધી ગયા

લગ્નગાળામાં એકવાર ફરીથી સોના અને ચાંદીના ભાવમાં જોરદાર વધારો જોવા મળ્યો છે. પહેલીવાર ચાંદીનો ભાવ 2 લાખ રૂપિયા પાર પહોંચી ગયો છે. જ્યારે સોનાના ભાવમાં પણ તેજી જોવા મળી છે. 13 ડિસેમ્બરના રોજ સોના અને ચાંદીના ભાવ શરાફા બજારમાં લાગૂ થઈ ગયા. ચાંદીના ભાવમાં આજે 6000 રૂપિયાનો ઉછાળો જોવા મળ્યો. જ્યારે સોનાના ભાવમાં 2000થી વધુનો વધારો જોવા મળ્યો છે. લગ્નગાળામાં સોના અને ચાંદીના ભાવ વધવાથી લોકો ચિંતાતૂર થયા છે. જો તમે પણ સોનું કે ચાંદી ખરીદવાનું વિચારતા હોવ તો પહેલા લેટેસ્ટ રેટ ખાસ જાણો. 

સોના અને ચાંદીના ભાવ
IBJAના લેટેસ્ટ રેટ જોઈએ તો ગુરુવારે 999 પ્યોરિટીવાળા 10 ગ્રામ જીએસટી વગરના શુદ્ધ સોનાનો ભાવ 128596 રૂપિયા પર ક્લોઝ થયા હતા જે 25 કલાક બાદ શુક્રવારે 4114 રૂપિયાના વધારા સાથે 132710 રૂપિયાના સ્તરે ક્લોઝ થયેલા જોવા મળ્યા હતા. શુક્રવારે શુદ્ધ સોનું વધારા સાથે 130569 રૂપિયાના ભાવે ખુલ્યું હતું. 

Add Zee News as a Preferred Source

જ્યારે ચાંદીની વાત કરીએ તો ગુરુવારે શુદ્ધ ચાંદી જીએસટી વગર 188281 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામ પર ક્લોઝ થઈ હતી જે શુક્રવારે 6899 રૂપિયા વધીને 195180 રૂપિયા પર ક્લોઝ થઈ. શુક્રવારે સવારે ચાંદીનો ખુલતો ભાવ 192781 રૂપિયા હતો. 

કેરેટ પ્રમાણે સોનાનો ભાવ

To get these rates on your phone give a missed call on - 8955664433

For more details contact: Saurabh +91 9004120120 / 022-23426971 / 022-23427459

Follow us on Twitter : https://t.co/lXovVzctug

Follow us on Instagram :… pic.twitter.com/nksFOHFbL0

— IBJA (@IBJA1919) December 12, 2025

વાયદા બજારમાં ભાવ
વાયદા બજારમાં શુક્રવારે 5 માર્ચના વાયદાની ચાંદી 0.12 ટકાના ઘટાડા સાથે 192615 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામ પર ક્લોઝ થઈ હતી. જ્યારે 5 ફેબ્રુઆરીના વાયદાનું સોનું 133622 રૂપિયાની સપાટીએ જોવા મળ્યું હતું. વાયદા બજારમાં ચાંદી 1.99 લાખ પ્રતિ કિલોગ્રામ પાર પહોંચી હતી. 

ખાસ નોંધ
આઈબીજેના લેટેસ્ટ રેટ્સ દિવસમાં બે વાર સવારે અને સાંજે એમ બહાર પાડવામાં આવે છે. શનિવારે અને રવિવારે રજા હોય છે. તથા જાહેર રજાઓ ઉપર પણ રેટ્સ બહાર પાડવામાં આવતા નથી. આ ઉપરાંત તેના ભાવ જીએસટી અને મેકિંગ ચાર્જ વગરના હોય છે. 

 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિ

...और पढ़ें
Gold ratesilver rategoldSilver 

Trending news