ઝટકો કે તક? સોના-ચાંદીના ભાવમાં ગાબડું, રોકાણ કે ખરીદી કરતાં પહેલા આ ખાસ જાણી લો
Gold-Silver Rate Today: સોના-ચાંદીના ભાવમાં સપ્તાહના બીજા દિવસ એટલે કે મંગળવારે પણ ભાવમાં ઘટાડો જોવા મળ્યો. Comexથી લઈને MCX પર ભાવ જોઈને રોકાણકારોને ઝટકો લાગી રહ્યો છે. ચાંદીમાં હાલના ગગડેલા ભાવ જોઈએ તો એના હાઈવેલવથી 2.06 લાખ રૂપિયા ભાવ ઘટી ગયા છે. સોના -ચાંદીમાં હાઈલેવલે રોકાણ કરનારા પસ્તાઈ રહ્યાં છે. જ્યાં સુધી ડોલર ઊંચો છે ત્યાં સુધી સોના-ચાંદીના ભાવ વધે તેવી સંભાવના ઓછી છે.
Trending Photos
Gold-Silver Rate Today: તમે પણ સોના-ચાંદીના ભાવ વધશે એવા ડરથી ઊંચા ભાવે ખરીદી કરી છે તો તમારા માટે આ સમયે પસ્તાવા સિવાય કોઈ વિકલ્પ નથી. હાલમાં સોના-ચાંદીના ભાવમાં વધારો થાય તેવા કોઈ સંકેતો નથી. જેમ જેમ મિડલ ઈસ્ટમાં માહોલ બદલાતો જાય છે એમ કિંમતી ધાતુઓ સસ્તી થતી જાય છે. સોના અને ચાંદીના ભાવમાં ઘટાડો (Gold-Silver Rate Crash) થવાનો સિલસિલો અટકી રહ્યો છે.
ટ્રમ્પે ઈરાનની એનર્જી સાઈટસ પર પાંચ દિવસ માટે હુમલાઓ રોકી દેતાં કિંમતી ધાતુઓના ભાવમાં મોટો ઘટાડો નોંધાયો છે. મલ્ટિ કોમોડિટી એક્સચેન્જ એટલે MCX પર ચાંદી પાછલા બંધની સરેરાશે 4.5 ટકા તૂટી ગઈ છે એટલે 11,000 રૂપિયા સસ્તી થઈ ગઈ છે. હવે ચાંદીનો ભાવ 1 કિલોમાં જોઈએ તો સરેરાશ એના હાઈ લેવલથી Silver Price 2.06 લાખ રૂપિયા સસ્તી છે.
ચાંદીની જેમ જ સોનાના ભાવમાં પણ ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. પીળી ધાતુ સપ્તાહના બીજા દિવસે આગળ વધી શકી નથી. સોમવારે પણ સોનાના ભાવમાં ઘટાડો થયો હતો અને ભાવ એક તોલાએ 2500 રૂપિયા સસ્તો થઈ ગયો હતો.
ખૂલતાંની સાથે તૂટી ગયો ચાંદીનો ભાવ
સૌથી પહેલાં વાત કરીએ ચાંદીની તો મંગળવારે ભાવમાં ઘટાડા બાદ ચાંદીનો ભાવ 2 લાખ રૂપિયા પ્રતિ કિલોથી નીચે જતો રહ્યો હતો જોકે, 2 લાખના આ સ્તરને તોડ્યા બાદ ભાવમાં રિકવરી પણ જોવા મળી હતી. MCX Silver Price 2,25,167 રૂપિયા પર બંધ થયા હતો. હવે ચાંદીનો ઓપનિંગ બજાર ભાવ 2,13,562 રૂપિયા હતો. આમ એક જ ઝાટકે ચાંદીના ભાવમાં 11,605 રૂપિયાનો ઘટાડો જોવા મળ્યો હતો.
ચાંદી જેવા હાલ સોનાના પણ છે. MCX Gold Rateની વાત કરીએતો એક તોલાના ભાવમાં 2500 રૂપિયાનો ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. સોમવારે ભારે ઘટડા બાદ 10 Gram 24 Karat Gold Rate 1,39,260 રૂપિયા પર બંધ થયો હતો. અને બજાર ખૂલતાંની સાથે ભાવ ઘટીને 1,36,684 રૂપિયા પર આવી ગયો હતો.
સોનાનો ભાવ 56,412 રૂપિયા ઘટી ગયો
જો સોનાના ભાવની વાત કરીએ તો 29 જાન્યુઆરીના રોજ 1,93, 096 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ ભાવ પહોંચ્યો હતો. મંગળવારે ઘટાડા બાદ સોનાનો ભાવ 56,412 રૂપિયા ઘટી ગયો છે. વિદેશમાં પણ સોના-ચાંદીના ભાવમાં ઘટાડો થયો છે. Gold-Silver Ratesમાં સતત ઘટાડાનું કારણ એ પણ છે કે મિડલ ઈસ્ટમાં ચાલતા યુદ્ધને કારણે મોંઘવારી વધવાનો ખતરો વધ્યો છે. બીજી તરફ અમેરીકી ફેડ રિઝર્વ દ્વારા ગત સપ્તાહે વ્યાજ દરોમાં ઘટાડો ન કરવાના નિર્ણયથી સોના-ચાંદીના ભાવમાં ઘટાડો થઈ રહ્યો છે. ગ્લોબલ ઈકોનોમી ગ્રોથને લઈને અનિશ્વિતતાને કારણે પણ ભાવ ઉંચકાઈ રહ્યાં નથી. મંગળવારે અમેરિકી ડોલર મજબૂત બનતાં તેની અસર સોના-ચાંદીના ભાવ પર પડી છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે