Gold Rate Today: એક ઝટકે સોના-ચાંદીના ભાવમાં મોટો ઘટાડો, ઘટીને ક્યાં પહોંચ્યા ભાવ? ફટાફટ આજનો રેટ ચેક કરો
Gold-Silver Price Today: ગ્લોબલ માર્કેટમાં સોના-ચાંદીના ભાવમાં ભારે ઉથલપાથલ જોવા મળી રહી છે. જેના પગલે ભારતીય વાયદા બજાર અને રિટેલ બજારમાં પણ સોના અને ચાંદીના ભાવમાં ફેરફાર જોવા મળી રહ્યા છે.
સોના અને ચાંદીના ભાવમાં સતત ઉતાર ચડાવ જોવા મળી રહ્યા છે. વૈશ્વિક રાજકારણ અને અન્ય સંકેતોના પગલે સોનું અને ચાંદી ભારે ઉથલપાથલની અસર ભોગવી રહ્યા છે. આજે જો કે સોના અને ચાંદીના ભાવમાં ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. જો તમે પણ સોનું કે ચાંદી લેવાનું વિચારતા હોવ તો લેટેસ્ટ રેટ ખાસ ચેક કરો.
આજના સોના-ચાંદીના ભાવ
IBJAના રેટ્સ મુજબ આજ 999 પ્યોરિટીવાળા 10 ગ્રામ શુદ્ધ સોનાના ભાવમાં 1113 રૂપિયાનો મોટો કડાકો જોવા મળ્યો છે અને જીએસટી વગરના 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ 132136 રૂપિયાના સ્તરે પહોંચ્યો છે. ગઈ કાલે સોનું 133249 રૂપિયા પર ક્લોઝ થયું હતું. જ્યારે ચાંદીના ભાવમાં આજે 1446 રૂપિયાનો ઘટાડો નોંધાયો છે અને ભાવ 191971 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામના સ્તરે પહોંચ્યો છે જે લાસ્ટ સેશનમાં 193417 રૂપિયા પર ક્લોઝ થયો હતો.
22 કેરેટ સોનાનાની વાત કરીએ તો 10 ગ્રામ જીએસટી વગરના 22 કેરેટ સોનાના ભાવમાં પણ આજે 1019 રૂપિયાનો કડાકો નોંધાયો છે અને ભાવ 121037 પર પહોંચ્યો છે જે ગઈ કાલે 122056 પર ક્લોઝ થયો હતો.
કેરેટ પ્રમાણે ભાવ
વાયદા બજારમાં ભાવ
ભારતીય વાયદા બજાર (MCX)ની અધિકૃત વેબસાઈટ પર રજૂ થયેલી માહિતી મુજબ આજે 5 ફેબ્રુઆરીના વાયદા સોનાના ભાવમાં 0.32 ટકાનો ઘટાડો નોંધાયો છે અને ભાવ 133701 રૂપિયા પર જોવા મળ્યો છે. જ્યારે ચાંદીમાં 0.64 ટકાનો ઘટાડો નોંધાયો છે અને ભાવ 196632 રૂપિયાના સ્તરે જોવા મળ્યો છે.
ખાસ નોંધ
IBJAના રેટ્સમાં જીએસટી અને મેકિંગ ચાર્જ સામેલ નથી. તેના ભાવ દિવસમાં બે વાર બપોરના 12 વાગ્યાના આસપાસ ઓપનિંગ અને સાંજે 5 વાગ્યાની આસપાસ ક્લોઝિંગ એ રીતે જાહેર થાય છે. આ ઉપરાંત જાહેર રજાઓ અને શનિવારે-રવિવારે ભાવ જાહેર કરવામાં આવતા નથી.
