Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝBusiness

Gold Rate Today: એક ઝટકે સોના-ચાંદીના ભાવમાં મોટો ઘટાડો, ઘટીને ક્યાં પહોંચ્યા ભાવ? ફટાફટ આજનો રેટ ચેક કરો

Gold-Silver Price Today: ગ્લોબલ માર્કેટમાં સોના-ચાંદીના ભાવમાં ભારે ઉથલપાથલ જોવા મળી રહી છે. જેના પગલે ભારતીય વાયદા બજાર અને રિટેલ બજારમાં પણ સોના અને ચાંદીના ભાવમાં ફેરફાર જોવા મળી રહ્યા છે. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Dec 16, 2025, 12:56 PM IST

Trending Photos

Gold Rate Today: એક ઝટકે સોના-ચાંદીના ભાવમાં મોટો ઘટાડો, ઘટીને ક્યાં પહોંચ્યા ભાવ? ફટાફટ આજનો રેટ ચેક કરો

સોના અને ચાંદીના ભાવમાં સતત ઉતાર ચડાવ જોવા મળી રહ્યા છે. વૈશ્વિક રાજકારણ અને અન્ય સંકેતોના પગલે સોનું અને ચાંદી ભારે ઉથલપાથલની અસર ભોગવી રહ્યા છે. આજે જો કે સોના અને ચાંદીના ભાવમાં ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. જો તમે પણ સોનું કે ચાંદી લેવાનું વિચારતા હોવ તો લેટેસ્ટ રેટ ખાસ ચેક કરો. 

આજના સોના-ચાંદીના ભાવ
IBJAના રેટ્સ મુજબ આજ 999 પ્યોરિટીવાળા 10 ગ્રામ શુદ્ધ સોનાના ભાવમાં 1113 રૂપિયાનો મોટો કડાકો જોવા મળ્યો છે અને જીએસટી વગરના 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ 132136 રૂપિયાના સ્તરે પહોંચ્યો છે. ગઈ કાલે સોનું 133249 રૂપિયા પર ક્લોઝ થયું હતું. જ્યારે ચાંદીના ભાવમાં આજે 1446 રૂપિયાનો ઘટાડો નોંધાયો છે અને  ભાવ 191971 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામના સ્તરે પહોંચ્યો છે જે લાસ્ટ સેશનમાં 193417 રૂપિયા પર ક્લોઝ થયો હતો. 

Add Zee News as a Preferred Source

22 કેરેટ સોનાનાની વાત કરીએ તો 10 ગ્રામ જીએસટી વગરના 22 કેરેટ સોનાના ભાવમાં પણ આજે 1019 રૂપિયાનો કડાકો નોંધાયો છે અને ભાવ 121037 પર પહોંચ્યો છે જે ગઈ કાલે 122056 પર ક્લોઝ થયો હતો. 

કેરેટ પ્રમાણે ભાવ

To get these rates on your phone give a missed call on - 8955664433

For more details contact: Saurabh +91 9004120120 / 022-23426971 / 022-23427459

Follow us on Twitter : https://t.co/lXovVzctug

Follow us on Instagram :… pic.twitter.com/x7l0CH13HJ

— IBJA (@IBJA1919) December 16, 2025

વાયદા બજારમાં ભાવ
ભારતીય વાયદા બજાર (MCX)ની અધિકૃત વેબસાઈટ પર રજૂ થયેલી માહિતી મુજબ આજે 5 ફેબ્રુઆરીના વાયદા સોનાના ભાવમાં 0.32 ટકાનો ઘટાડો નોંધાયો છે અને ભાવ 133701 રૂપિયા પર જોવા મળ્યો છે. જ્યારે ચાંદીમાં 0.64 ટકાનો ઘટાડો નોંધાયો છે અને ભાવ 196632 રૂપિયાના સ્તરે જોવા મળ્યો છે. 

ખાસ નોંધ
IBJAના રેટ્સમાં જીએસટી અને મેકિંગ ચાર્જ સામેલ નથી. તેના ભાવ દિવસમાં બે વાર બપોરના 12 વાગ્યાના આસપાસ ઓપનિંગ અને સાંજે 5 વાગ્યાની આસપાસ ક્લોઝિંગ એ રીતે જાહેર થાય છે. આ ઉપરાંત જાહેર રજાઓ અને શનિવારે-રવિવારે ભાવ જાહેર કરવામાં આવતા નથી. 

 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિ

...और पढ़ें
Gold ratesilver rategoldsilver

Trending news