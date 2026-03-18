સોનું-ચાંદી સસ્તું થયું: ભાવમાં ₹1.68 લાખ સુધીનો ઘટાડો, જાણો હવે ક્યારે વધશે કિંમત?
Gold-Silver Crash : હાલમાં સૌથી વધુ તેજી મંદી એ સોના અને ચાંદીમાં થાય છે. છેલ્લા કેટલાક મહિનાથી સોના અને ચાંદીના ભાવમાં મોટો ઘટાડો થયો છે. જેને પગલે Gold-Silver ETFsના ભાવ બહુ ઝડપથી ઘટ્યા છે. ચાંદી હાલમાં રેકોર્ડથી 40 ટકા નીચે છે.
- છેલ્લા કેટલાક મહિનાથી સોના-ચાંદીના ભાવમાં મોટો ઘટાડો
- રેકોર્ડ ભાવથી સોના-ચાંદીના ભાવમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો
- સોનું ₹1.68 લાખ અને ચાંદી ₹38,000 સસ્તી થઈ
Gold-Silver Crash : કેટલાક મહિનાઓ પહેલાં સોના અને ચાંદીની ખૂબ જ ચર્ચા હતી. દરેક નાનો મોટો રોકાણકાર સોના-ચાંદીની ખરીદીની જ વાતો કરતો હતો. એમાંયે મોટા ભાગના લોકો સોનું અને ચાંદી ડિજિટલી ખરીદવાની સલાહ આપી રહ્યા હતા. ભલે એ કોમોડિટીના એકસપર્ટસ હોય કે નહીં... જેને પગલે સ્થિતિ એવી થઈ કે જે લોકોએ શેર અને ફિક્સ ડિપોઝિટમાં રોકાણ કર્યું હતું એમને પૈસા ડાયવર્ટ કરીને Gold-Silver ETFsમાં લગાવી દીધા.
જાન્યુઆરીમાં જેમને Gold-Silver ETFsમાં રોકાણ કર્યું છે એ લોકો હવે ભરાઈ ગયા છે. કારણ કે જાન્યુઆરીથી અત્યાર સુધીમાં ETFsના ભાવમાં મોટો ઘટાડો નોંધાયો છે. આ ઈટીએફ 40 ટકા નીચા આવ્યા છે. રોકાણકારોને એવી આશા હતી કે ઈરાન અને અમેરિકા વચ્ચે યુદ્ધ શરૂ થશે તો સોના-ચાંદીમાં તેજી આવશે પણ સ્થિતિ ઉલટી થઈ ગઈ છે.
Gold-Silver ETFs ઘટાડો કેમ થયો?
એવું માનવામાં આવે છે કે કોઈ પણ મોટો રોકાણકાર હંમેશાં સેફ એસેટમાં જ રોકાણ કરે છે. જોકે, ઈરાન અને અમેરિકા વચ્ચે યુદ્ધ છતાં સેફ એસેટ ગણાતા સોના અને ચાંદીના ભાવમાં મોટો ઘટાડો થયો છે. જેને કારણે Gold-Silver ETFsના ભાવમાં પણ અસર જોવા મળી છે. આ ઘટાડાનું મુખ્ય કારણ એ ડોલરની મજબૂત સ્થિતિ પણ છે.
- 1. હોર્મુંઝ ખાડી બંધ થતાંની સાથે જ ક્રૂડના ભાવમાં મોટો ઉછાળો જોવા મળી રહયો છે. બ્રેન્ટ ક્રૂડ ના ભાવ હાલમાં 100 ડોલર પ્રતિ બેરલથી વધારે છે. જેના કારણે વૈશ્વિક મોંઘવારીમાં વધારો થયો છે. જેને કારણે લોકો હવે ડોલરમાં રોકાણને યોગ્ય માની રહ્યાં હોવાથી રૂપિયા કરતાં ડોલર મજબૂત બન્યો છે.
- 2. મજબૂત ડોલર અને મોંઘવારી, જંગ વચ્ચે સોના અને ચાંદીના ભાવને ઘટાડી રહ્યાં છે. ફેડરલ રિઝર્વ બેન્ક તરફથી પણ રેટમાં ઘટાડો થવાની સંભાવના ઓછી છે. જે સોના-ચાંદીના ભાવમાં ઘટાડાનું કારણ બની રહ્યાં છે.
- 3. ત્રીજુ સૌથી મોટું કારણ એ પણ છે કે સોના-ચાંદી ઈટીએફમાં તેજી બંધ થતાં રોકાણકારો હાલમાં વેચવાલી કરી રહ્યાં છે. જેને પગલે Gold-Silver ETFsમાં હાલ ડિસ્કાઉન્ટ ઓફર ચાલી રહી છે.
હવે આગળ શું થઈ શકે...
સોના-ચાંદીના નિષ્ણાતોનું કહેવું છે કે જો અમેરિકાની ઈકોનોમીમાં મંદીનો ખતરો દેખાય તો જ સોના-ચાંદીના ભાવમાં ઉછાળો આવી શકે છે. જે ઉછાળો Gold-Silver ETFsને પણ લાભ કરાવશે. જોકે, અમેરિકન અર્થતંત્ર મજબૂત થશે તો સોના-ચાંદીના ભાવમાં ઉછાળો આવે તેવી કોઈ સંભાવના નથી.
રેકોર્ડ લેવલથી કેટલો ઘટ્યો ભાવ
Nippon India Silver ETF 29 જાન્યુઆરીના રોજ 360 રૂપિયા પર હતો આજે આ લગભગ 40 ટકા ઘટીને 235 રૂપિયાએ પહોંચ્યો છે. Nippon India Gold ETF 29 જાન્યુઆરીના રોજ 148 રૂપિયાને બદલે હવે 15 ટકા ગગડીને 127 રૂપિયા પર પહોંચ્યો છે. આ જ રીતે Tata Silver ETF 32%, ICICI સિલ્વર ઈટીએફ 35 ટકા અને ટાટા ગોલ્ડ ઈટીએફ અને ICICI ગોલ્ડ ઈટીએફના ભાવ 15 ટકા ઘટ્યા છે.
રેકોર્ડ ભાવથી સોના-ચાંદીના ભાવ ઘટ્યા
MCX પર ચાંદીના ભાવ રેકોર્ડબ્રેક 4.20 લાખ રૂપિયા પ્રતિ કિલોએ પહોંચ્યા હતા. અને સોનાનો ભાવ 1.90 લાખ પ્રતિ 10 ગ્રામ હતો. 18 માર્ચના રોજ ચાંદીનો ભાવ 2.52 લાખ રૂપિયા અને સોનાનો ભાવ 1.55 લાખ રૂપિયા રહી ગયો છે. એવામાં ચાંદી 1.68 લાખ રૂપિયા અને સોનું 38 હજાર રૂપિયા સસ્તું થયું છે.
ક્યારે વધી શકે છે ભાવ
બ્રિકસ દેશો હાલમાં ડોલરને નાથવા માટે યુઆનને પ્રાધાન્ય આપી રહ્યાં છે. રશિયા અને ઈરાન આ મામલે ચીનને મદદ કરી રહ્યાં છે. જો ભારત પણ ડોલરને બદલે ચીનના યુઆનને પ્રાધાન્ય આપે તો ડોલરના ભાવમાં મોટો કડાકો થઈ શકે છે જે સોના-ચાંદીના ભાવમાં મોટી તેજીનું કારણ બની શકે છે. ડોલર જ્યાં સુધી મજબૂત સ્થિતિમાં છે ત્યાં સુધી સોના-ચાંદીના ભાવમાં વધારો થાય તેવી કોઈ સંભાવના નથી.
