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Today Gold Silver Price: અઠવાડિયાના પહેલા જ દિવસે સોના-ચાંદીના ભાવમાં ઘટાડો, જાણો આજનો રેટ

Today Gold Silver Price: અઠવાડિયાના પહેલા ટ્રેડિંગ દિવસે સોના અને ચાંદીના વાયદાના ભાવમાં ઘટાડો થયો હતો, જેના કારણે બંને કિંમતી ધાતુઓમાં ઘટાડો થયો હતો. અચાનક ચાંદીના ભાવમાં1,400 રૂપિયાથી વધુનો ઘટાડો થયો હતો.

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jul 06, 2026, 01:46 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 01:46 PM IST
Today Gold Silver Price: અઠવાડિયાના પહેલા જ દિવસે સોના-ચાંદીના ભાવમાં ઘટાડો, જાણો આજનો રેટ
Source: Bureau

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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