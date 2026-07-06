/Today Gold Silver Price: અઠવાડિયાના પહેલા જ દિવસે સોના-ચાંદીના ભાવમાં ઘટાડો, જાણો આજનો રેટ

Today Gold Silver Price: ગયા અઠવાડિયે થોડા સમય માટે વધઘટ પછી સોના અને ચાંદીના ભાવમાં સુધારો થયો હતો, પરંતુ અઠવાડિયાના પહેલા ટ્રેડિંગ દિવસે સોમવારે મલ્ટી કોમોડિટી એક્સચેન્જ (MCX) પર વાયદાના વેપાર શરૂ થતાં બંને કિંમતી ધાતુઓમાં ઘટાડો થયો હતો. રેડ ઝોનમાં ખુલ્યા પછી સોનું થોડા સમય માટે સુધર્યું હતું, પરંતુ બીજા દિવસે તે ફરીથી ઘટ્યું હતું. જો કે, વેપાર આગળ વધતાં ચાંદીનો ઘટાડો ઝડપી બન્યો. 1 કિલો ચાંદીનો ભાવ 1,400 રૂપિયા ઘટ્યો હતો, અને આ ઘટાડાથી હવે ચાંદીનો વાયદો તેમના હાઈ લેવલ કરતાં અનેક ગણો સસ્તો થઈ ગયો છે.
સોનાની બદલાતી ગતિવિધિ
MCX પર વાયદાના વેપારની શરૂઆત સાથે, 4 સપ્ટેમ્બરની સમાપ્તિ સાથે ચાંદી અને 5 ઓગસ્ટની સમાપ્તિ સાથે સોનું ઘટાડા સાથે ખુલ્યું હતું. અગાઉના બંધ ભાવ 1,47,378 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામની સરખામણીમાં, કિંમતી ધાતુ 1,47,135 રૂપિયા પર ખુલી અને પછી 1,47,509 રૂપિયા પર સુધરીને ખુલી, પરંતુ લખતી વખતે, અડધા કલાકના ટ્રેડિંગ પછી તે ફરીથી રેડ ઝોનમાં ટ્રેડ થઈ રહી હતી.
ચાંદીના ભાવમાં તીવ્ર ઘટાડો
જ્યારે વાયદાના ટ્રેડિંગમાં સોનાની ચાલ આશ્ચર્યજનક હતી, ત્યારે રેડ ઝોનમાં ખુલ્યા પછી ચાંદીના વાયદાના ભાવમાં ઘટાડો ચાલુ રહ્યો. MCX ચાંદીના ભાવ પર નજર કરીએ તો, ચાંદી શુક્રવારે બંધ ભાવ 2,37,410 રૂપિયાની સરખામણીમાં નીચી ખુલી અને થોડા જ સમયમાં, 2,36,001 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામ પર ઝડપથી ઘટી ગઈ. આનો અર્થ એ થયો કે ચાંદી એક જ ઘટાડામાં 1,409 રૂપિયા સસ્તી થઈ ગઈ.
સોમવારે થયેલા આ તાજેતરના ઘટાડા બાદ, સોના અને ચાંદીના વાયદાના ભાવ હવે તેમના હાઈ લેવલથી વધુ નીચે આવી ગયા છે. એ નોંધનીય છે કે જાન્યુઆરીમાં, સોના અને ચાંદીએ અગાઉના તમામ રેકોર્ડ તોડી નાખ્યા હતા, રેકોર્ડ હાઈ લેવલ પર પહોંચ્યા હતા. સોનાનો ભાવ પહેલી વાર પ્રતિ 10 ગ્રામ 2 લાખ રૂપિયાને વટાવી ગયો હતો, જ્યારે ચાંદીનો ભાવ પ્રતિ કિલોગ્રામ 4 લાખ રૂપિયાને વટાવીને ઇતિહાસ રચ્યો હતો. જો કે, બંનેમાં તેમના હાઈ લેવલથી સતત ઘટાડો જોવા મળ્યો છે.
ગયા અઠવાડિયે સોના અને ચાંદી ચમક્યા
જ્યારે નવા સપ્તાહની શરૂઆત સોના અને ચાંદીના ભાવમાં ઘટાડા સાથે થઈ છે, ત્યારે નોંધનીય છે કે ગયા અઠવાડિયે, કેટલાક વધઘટ પછી, બંને ધાતુઓના ભાવમાં વધારો થયો હતો. 26 જૂને, 24 કેરેટ સોનાના 10 ગ્રામનો ભાવ 144162 રૂપિયા હતો, જે ગયા શુક્રવારે 147378 પર બંધ થયો હતો.
ચાંદીની વાત કરીએ તો, ગયા અઠવાડિયે પણ તેની કિંમતમાં વધારો થયો હતો અને 26 જૂને પ્રતિ કિલોગ્રામ 223472 રૂપિયાના બંધ ભાવની તુલનામાં, આ કિંમતી ધાતુ ગયા અઠવાડિયાના છેલ્લા ટ્રેડિંગ દિવસે શુક્રવારે 237410 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામ પર બંધ થયો હતો.
Disclaimer: સોના-ચાંદીમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી.