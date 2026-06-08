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Gold Price Today: એક ઝટકે ભાવમાં 15000નો ઘટાડો, બજાર ખુલતા જ સોના-ચાંદી ધડામ, જાણો 10 ગ્રામ સોનાનો આજનો ભાવ

Gold Rate Today: સોના અને ચાંદીના ભાવમાં આજે ભયંકર મોટો ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. એક બાજુ યુદ્ધની સ્થિતિને પગલે સુરક્ષિત રોકાણનો ભાવ વધવો જોઈએ તો તો  સોનું અને ચાંદી યુદ્ધ શરૂ થયું ત્યારથી તૂટતા જોવા મળી રહ્યા છે. જાણો આજે 10 ગ્રામ સોનાનો અને એક કિલો ચાંદીનો લેટેસ્ટ ભાવ. 

Written ByViral Raval
Published: Jun 08, 2026, 12:31 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 12:31 PM IST
Gold Price Today: એક ઝટકે ભાવમાં 15000નો ઘટાડો, બજાર ખુલતા જ સોના-ચાંદી ધડામ, જાણો 10 ગ્રામ સોનાનો આજનો ભાવ
Image Credit: AI Generated Image

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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