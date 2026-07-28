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Gold Price Today: સોના-ચાંદીના ભાવ ધડામ, એક ઝટકે ભાવમાં મોટો કડાકો, જાણો કેરેટ પ્રમાણે સોનાનો આજનો ભાવ

Gold Rate Today: સોના અને ચાંદીના ભાવમાં જબરદસ્ત કડાકો જોવા મળ્યો છે. વૈશ્વિક બજારની સાથે સાથે ભારતીય બજારોમાં પણ ભાવ ખુબ ગગડ્યા છે. ત્યારે જાણો વળી પાછા સોનાના ભાવ કેમ પછડાયા અને રિટેલ બજાર તથા વાયદા બજારમાં શું ભાવ ચાલે છે. 

Written ByViral Raval
Published: Jul 28, 2026, 01:34 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 01:34 PM IST
Gold Price Today: સોના-ચાંદીના ભાવ ધડામ, એક ઝટકે ભાવમાં મોટો કડાકો, જાણો કેરેટ પ્રમાણે સોનાનો આજનો ભાવ
Image Credit: AI Generated Image

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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સોના-ચાંદીના ભાવ ધડામ, એક ઝટકે ભાવમાં મોટો કડાકો, જાણો કેરેટ પ્રમાણે સોનાનો આજનો ભાવ
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