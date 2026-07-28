/Gold Price Today: સોના-ચાંદીના ભાવ ધડામ, એક ઝટકે ભાવમાં મોટો કડાકો, જાણો કેરેટ પ્રમાણે સોનાનો આજનો ભાવ

સોના અને ચાંદીના ભાવમાં આજે અચાનક મોટો ફેરફાર જોવા મળ્યો છે. વાયદા બજાર અને રિટેલ બજારમાં સોના-ચાંદીમાં ભારે કડાકો જોવા મળ્યો છે. આ વર્ષે સોના અને ચાંદીના ભાવમાં સતત ઉતાર ચડાવ જોવા મળ્યા છે. વૈશ્વિક બજારમાં પણ સોના અને ચાંદીના ભાવમાં કડાકો જોવા મળ્યો છે. કોમેક્સ ગોલ્ડ ગગડીને 4049.20 પ્રતિ ઔંસ પર જોવા મળ્યું. જ્યારે કોમેક્સ ચાંદી 1.76 ટકા તૂટીને 57.680 ડોલર પ્રતિ ઔંસ પર જોવા મળી. હવે ભારતીય બજારોમાં પણ શું સ્થિતિ છે એ જાણો.
આજનો સોના અને ચાંદીનો ભાવ
IBJA વેબસાઈટ મુજબ 999 પ્યોરિટીવાળા 10 ગ્રામ ગોલ્ડના ભાવમાં આજે 1907 રૂપિયા ઘટી ગયા અને ભાવ 144466 રૂપિયા પરથી 142559 રૂપિયા પર આવી ગયો. જ્યારે એક કિલો ચાંદીના ભાવમાં 6543 રૂપિયા ઘટ્યા અને ભાવ 224447 રૂપિયાના સ્તરેથી 217904 રૂપિયા પર પહોંચ્યો.
અત્રે જણાવવાનું કે આ ભાવમાં મેકિંગ ચાર્જ અને જીએસટી સામેલ હોતા નથી. એસોસિએશન દિવસમાં બેવાર ભાવ જાહેર કરે છે.
કેરેટ પ્રમાણે ભાવ
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— IBJA (@IBJA1919) July 28, 2026
વાયદા બજારના લેટેસ્ટ ભાવ
ભારતીય વાયદા બજાર MCX પર બપોરના 12.28 કલાકે 5 ઓગસ્ટની એક્સપાયરીવાળું 10 ગ્રામ સોનું 0.67 ટકાના ઘટાડા સાથે 142105 રૂપિયાના સ્તરે જોવા મળ્યું જ્યારે 4 સપ્ટેમ્બરવાળી એક કિલો ચાંદી 1.64 ટકા તૂટીને 217541 રૂપિયાના સ્તરે પહોંચી છે.
વૈશ્વિક અનિશ્ચિતતાઓ
અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે છેલ્લા બે અઠવાડિયાથી ચાલુ સૈન્ય હુમલાઓ પર અચાનક બ્રેક લાગવાની અને કૂટનીતિક સમાધાનની આશાઓ વચ્ચે ગ્લોબલ માર્કેટના સમીકરણ બદલાયા છે. એક બાજુ જ્યાં ઈન્ટરનેશનલ માર્કેટમાં ક્રૂડ ઓઈલના ભાવ
સોનાના ભાવમાં 25 ટકાનો ઘટાડો થઈ ગયો
વૈશ્વિક બજારમાં જ્યારે જ્યારે સોનાના ભાવ ઘટે છે ત્યારે રોકાણકારો પોતાના પૈસા કાઢવાનું શરૂ કરે છે. જાન્યુઆરી 2026માં રેકોર્ડ લેવલ પર પહોંચનારું સોનું હાલ 25 ટકા ઘટાડા સાથે જોવા મળ્યું છે. ફાઈનાન્શિયલ યર 2027ના પહેલા ત્રિમાસિક (એપ્રિલથી જૂન 2026)માં સોનું 12 ટકાથી વધુ તૂટ્યું. જાન્યુઆરી 2026માં ચાંદી 117 ડોલર પ્રતિ ઔંસના રેકોર્ડ સ્તરે પહોંચી હતી. પરંતુ હવે તે ગગડીને 57 ડોલર પ્રતિ ઔંસ પર ટ્રેડ થતી જોવા મળી. જાન્યુઆરીમાં 1.90 લાખ રૂપિયા પર પહોંચનારું સોનું 1.40 લાખ રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામના સ્તરે પહોંચ્યું.
ભાવમાં ઘટાડાના કારણ
દુનિયાભરમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ નીચે આવવા પાછળના બે કારણ છે.
(ડિસ્ક્લેમર: સોના અને ચાંદીમાં રોકાણ બજાર જોખમોને આધીન છે. જો તમે ગોલ્ડ કે સિલ્વરમાં રોકાણ કરવા માંગતા હોવ તો નાણાકીય જાણકારોની સલાહ ચોક્કસપણે લો.)