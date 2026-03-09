Prev
ગુજરાતી ન્યૂઝBusinessGold Rate Today: યુદ્ધનો માહોલ છતાં સોના-ચાંદી ધડામ, આજે ભાવમાં કડાકો, કેમ જોવા મળી ઉલ્ટી ગંગા? લેટેસ્ટ રેટ જાણો

Gold Rate Today: યુદ્ધનો માહોલ છતાં સોના-ચાંદી ધડામ, આજે ભાવમાં કડાકો, કેમ જોવા મળી 'ઉલ્ટી ગંગા'? લેટેસ્ટ રેટ જાણો

Gold-Silver Price Today: યુદ્ધના માહોલમાં જ્યાં એક બાજ ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં ભડકા જોવા મળી રહ્યા છે ત્યાં અપેક્ષાથી બિલકુલ વિરુદ્ધ સોના અને ચાંદીના ભાવમાં ઘટાડો જોવા મળી રહ્યો છે. આજનો વાયદા બજારનો લેટેસ્ટ ભાવ અને વૈશ્વિક સ્તરે તણાવની સ્થિતિ છતાં ભાવમાં ઘટાડા પાછળનું કારણ પણ જાણો. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Mar 09, 2026, 09:33 AM IST
  • યુદ્ધના માહોલમાં સામાન્ય રીતે સુરક્ષિત રોકાણની માંગણી વધે છે.
  • મીડલ ઈસ્ટમાં ભારે તણાવ વચ્ચે પણ સોના-ચાંદીના ભાવમાં નરમાઈ છે.
  • આજે વૈશ્વિક બજાર અને વાયદા બજારમાં ભાવ ઘટાડા સાથે જોવા મળ્યા. 

યુદ્ધનો માહોલ હોય ત્યારે સામાન્ય રીતે સોના અને ચાંદીના ભાવમાં વધારો  જોવા મળતો હોય છે પરંતુ હાલ જે સ્થિતિ જોવા મળી રહી છે તેનાથી નિષ્ણાંતો પણ અચંબિત છે કારણ કે સોનું અને ચાંદી ઘટાડા સાથે જોવા મળી રહ્યા છે. મીડિલ ઈસ્ટમાં ભારે તણાવ છતાં આજે વૈશ્વિક બજાર અને ભારતીય વાયદા બજારમાં સોનું અને ચાંદી તૂટ્યા છે. સામાન્ય રીતે યુદ્ધના સમયે સુરક્ષિત રોકાણના ભાવમાં વધારો જોવા મળતો હોય છે. જાણો શું છે સોના અને ચાંદીની સ્થિતિ. 

વાયદા બજારમાં ખુલતો ભાવ
ભારતીય વાયદા બજાર (MCX)માં આજે નવા અઠવાડિયાના પહેલા જ દિવસે સોના અને ચાંદી લાલ નિશાનમાં ખુલ્યા છે. 2 એપ્રિલની એક્સપાયરીવાળું 10 ગ્રામ સોનું 0.77 ટકાના ઘટાડા સાથે 160397 રૂપિયા અને 5 મેની એક્સપાયરીવાળી એક કિલોગ્રામ ચાંદી 1.24 ટકાના ઘટાડા સાથે 264956 રૂપિયા પર જોવા મળી છે. 

વાયદા બજારના બંધ ભાવ (6 માર્ચ 2026)

  • 2 એપ્રિલની એક્સપાયરીવાળું 10 ગ્રામ સોનું    161675 (0.03 ટકાના વધારા સાથે)
  • 5 મેની એક્સપાયરીવાળી એક કિલોગ્રામ ચાંદી 268569 (0.11 ટકાના વધારા સાથે)

વૈશ્વિક બજારમાં ઘટાડો
કોમેક્સ પર સોનું લગભગ 1.3 ટકા તૂટીને 5090 ડોલર પ્રતિ ઔંસ પર આવી ગયું. જ્યારે ચાંદીના ભાવમાં તેનાથી પણ ઝડપી ઘટાડો જોવા મળ્યો અને તે 4 ટકાથી વધુ તૂટી. આ ઘટાડો પ્રોફિટબુકિંગ અને વ્યાપક બજાર દબાણને દર્શાવે છે. 

આ ઘટાડો એવા સમયે જોવા મળી રહ્યો છે જ્યારે ઈરાન, ઈઝરાયેલ અને અમેરિકા સંલગ્ન સંઘર્ષ સતત તેજ થઈ રહ્યો છે. આ તણાવના કારણે ઓઈલના ભાવમાં મોટો ઉછાળો જોવા મળ્યો છે અને વૈશ્વિક નાણાકીય બજારોમાં અસ્થિરતા વધી છે. પરંતુ કિમતી ધાતુઓના ભાવમાં ઘટાડાનું એક મોટું કારણ એ છે કે હાલના મહિનાઓમાં સોના-ચાંદીમાં લાંબી તેજી આવ્યા બાદ રોકાણકારો પ્રોફિટબુકિંગ તરફ વળ્યા છે. 

જે રોકાણકારોએ સોાના ભાવમાં તેજી દરમિયાન સારો એવો નફો રળ્યો હતો તેઓ હવે પોતાના હોલ્ડિંગનો કેટલોક ભાગ વેચી રહ્યા છે. આવું એટલા માટે થઈ રહ્યું છે કારણ કે વૈશ્વિક શેર બજારોમાં ઘટાડા વચ્ચે ઈક્વિટી અને અન્ય એસેટ્સમાં થયેલા નુકસાનની ભરપાઈ થઈ શકે. 

રિટેલ બજારમાં ભાવ
જ્વેલર્સ એસોસિએશન IBJAના રેટ્સ જોઈએ તો ગત સપ્તાહના છેલ્લા કારોબારી દિવસે 999 પ્યોરિટીવાળું 10 ગ્રામ સોનું ઘટાડા સાથે 158751 રૂપિયા પર બંધ થયું હતું. જ્યારે ચાંદી પણ કડાકા સાથે 260723 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામ પર બંધ થઈ હતી. આજે સોના અને ચાંદીના ખુલતા ભાવ પર બધાની નજર રહેશે. કારણ કે વાયદા બજાર અને વૈશ્વિક બજારમાં ભાવમાં ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. 

અત્રે જણાવવાનું કે જ્વેલર્સ એસોસિએશન દ્વારા દિવસમાં બેવાર ભાવ જાહેર કરાય છે. શનિવારે અને રવિવારે તથા જાહેર રજાઓના દિવસે નવા ભાવ જાહેર કરવામાં આવતા નથી. આ ભાવમાં મેકિંગ ચાર્જ અને જીએસટી સામેલ નથી. 

