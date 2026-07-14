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ટ્રમ્પની જાહેરાતથી કડાકો! હોર્મુઝના તણાવ વચ્ચે રેટ ગગડ્યા, જાણો આજનો સોના-ચાંદીમાં ભાવ


Today Gold Silver Price: અમેરિકા છેલ્લા ત્રણ દિવસથી ઈરાન પર હુમલો કરી રહ્યું છે. યુદ્ધના ભય વચ્ચે, સોના અને ચાંદીના ભાવમાં ઘટાડો થયો છે. સોનું ઘટીને 4005 ડોલર પ્રતિ ઔંસ થયું છે. ચાંદીના ભાવ પણ ઘટીને 57 ડોલર પ્રતિ ઔંસ થયા છે.

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jul 14, 2026, 10:57 AM IST|Updated: Jul 14, 2026, 10:57 AM IST
ટ્રમ્પની જાહેરાતથી કડાકો! હોર્મુઝના તણાવ વચ્ચે રેટ ગગડ્યા, જાણો આજનો સોના-ચાંદીમાં ભાવ

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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