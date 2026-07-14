/ટ્રમ્પની જાહેરાતથી કડાકો! હોર્મુઝના તણાવ વચ્ચે રેટ ગગડ્યા, જાણો આજનો સોના-ચાંદીમાં ભાવ

Today Gold Silver Price: અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના એક મોટા નિર્ણયથી વૈશ્વિક તેલ પુરવઠા અંગે ચિંતા વધી છે. ટ્રમ્પ દ્વારા હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાંથી પસાર થતા જહાજો પર શિપિંગ ટેક્સ લગાવવાની જાહેરાત અને ઈરાની બંદરોની નાકાબંધીથી કાચા તેલના ભાવમાં વધારો થયો છે. વધતા વૈશ્વિક તણાવની અસર સોના અને ચાંદીના ભાવ પર પણ પડી રહી છે.
સોમવારે ટ્રેડિંગ સત્રમાં વૈશ્વિક સ્તરે સોનાનો ભાવ 3 ટકા ઘટીને $4,005 પ્રતિ ઔંસ થયો. જોકે, મંગળવારે સવારે તેમાં થોડો વધારો જોવા મળ્યો. ચાંદીના ભાવમાં પણ ઘટાડો જોવા મળી રહ્યો છે.
હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ પર વૈશ્વિક તણાવ વધ્યા બાદ સોના અને ચાંદીના ભાવ ફરી ઘટી રહ્યા છે. અમેરિકાએ સતત ત્રીજા દિવસે ઈરાન પર હુમલો કર્યા બાદ સોમવારે બંને કિંમતી ધાતુઓમાં ઘટાડો થયો હતો. સોનું ઘટીને $4,005 પ્રતિ ઔંસ થયું. ચાંદી પણ ઘટીને $57 પ્રતિ ઔંસ થઈ ગઈ. મંગળવારે સવારે, કોમેક્સ પર સોનામાં થોડો સુધારો જોવા મળ્યો, જે 12 ડોલલ વધીને $4,017 પ્રતિ ઔંસ થયો. જો કે, ચાંદીમાં ઘટાડો ચાલુ રહ્યો, જે $57.84 પ્રતિ ઔંસ થયો.
MCXમાં પણ જોવા મળ્યો ઘટાડો
MCX પર ગઈકાલના સત્રમાં 5 ઓગસ્ટના રોજ ડિલિવરી માટેનું સોનું લગભગ 300 રૂપિયા ઘટીને 140,309 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ થયું હતું. ચાંદીના ભાવમાં પણ ઘટાડો થયો, 4 સપ્ટેમ્બરના રોજ ડિલિવરી 299 રૂપિયા ઘટીને 217,718 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામ પર બંધ થયું.
બજાર એક્સપર્ટ કહે છે કે અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે વધતા તણાવ સોના અને ચાંદીના ભાવમાં વધઘટ માટે ફાળો આપી રહ્યા છે. ઈરાન પર અમેરિકાના હુમલા બાદ રોકાણકારો ચિંતામાં છે. આંતરરાષ્ટ્રીય સોનાના ભાવમાં વધારો અને ઘટાડો સ્થાનિક બજારમાં પણ પ્રતિબિંબિત થાય છે.
સ્થાનિક બજારમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ
ઈરાન પર અમેરિકાના હુમલા બાદ સોમવારે ભારતીય બજારમાં પણ ઘટાડો જોવા મળ્યો. ઈન્ડિયન બુલિયન એન્ડ જ્વેલર્સ એસોસિએશન (IBJA) દ્વારા સોમવારે સાંજે 5 વાગ્યે જાહેર કરાયેલા દરોમાં ઘટાડો જોવા મળ્યો. સોમવારે સાંજે ઈન્ટરનેશનલ બેકલોરેટ (IBJA) દ્વારા જાહેર કરાયેલા દરો અનુસાર, 24 કેરેટ સોનું ઘટીને 142,188 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ થયું. 22 કેરેટ સોનું ઘટીને 10 ગ્રામ દીઠ 130244 રૂપિયા અને 18 કેરેટ સોનું ઘટીને 10 ગ્રામ દીઠ 106641 રૂપિયા થયું. ચાંદીમાં પણ ઘટાડો થયો, જે પ્રતિ કિલો 218722 થયો.
ફેડરલ રિઝર્વના કડક વલણના સંકેતો
યુએસ ફેડરલ રિઝર્વ (ફેડ)ની તાજેતરની બેઠકની મિનિટ્સ સ્પષ્ટ કરે છે કે અધિકારીઓ સતત ફુગાવા અંગે ચિંતિત છે. ફેડને ડર છે કે ફુગાવો ઝડપથી વધી રહ્યો છે, જેના કારણે ભવિષ્યમાં તેને નિયંત્રિત કરવા માટે વધુ આક્રમક વ્યાજ દરમાં વધારો થઈ શકે છે.
આ બેઠક દરમિયાન, કેટલાક સભ્યો તાત્કાલિક દર વધારાની તરફેણમાં દેખાયા. આ કડક વલણને પગલે, સપ્ટેમ્બરમાં વ્યાજ દરમાં વધારાની સંભાવના 62 ટકાથી વધીને 69 ટકા થઈ ગઈ છે. ફેડરલ રિઝર્વના વધુને વધુ કડક વલણને ધ્યાનમાં રાખીને, બેંક ઓફ અમેરિકાએ 2026 માટે તેના સરેરાશ સોનાના ભાવની ભવિષ્યવાણીમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો કર્યો છે.