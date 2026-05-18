/Gold Price Today In Ahmedabad: ટ્રમ્પની ચાલ ભારે પડી! સવાર સવારમાં સોનું જોરદાર ધડામ, દોઢ મહિનાના નીચલા સ્તરે પહોંચ્યું

Gold Silver Rate Today: સોનું અને ચાંદી વળી પાછા કરવટ લઈ રહ્યા છે. ગત સપ્તાહે ભારે તેજી અને ત્યારબાદ આવેલો કડાકો આજે નવા અઠવાડિયાના પહેલા દિવસે પણ ચાલુ જોવા મળ્યો છે. વૈશ્વિક બજારમાં સોના-ચાંદીના ભાવ ઘટ્યા જેની અસર ભારતીય બજાર ઉપર પણ જોવા મળી રહી છે. MCX પર સોનું અને ચાંદી લાલ નિશાન સાથે જોવા મળી રહ્યા છે. રિટેલ બજારમાં પણ કદાચ ભાવમાં કડાકો જોવા મળી શકે છે. જાણો લેટેસ્ટ રેટ.
મિડલ ઈસ્ટમાં અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે ચાલી રહેલો તણાવ ઘટવાનું નામ લેતો નથી. યુદ્ધવિરામ થયો ત્યારે એવી આશા જાગી હતી કે હવે બધુ પાર પડી જશે પરંતુ આશા ઠગારી નીવડી. ચીનથી પાછા ફર્યા બાદ ટ્રમ્પે ઈરાન પર હુમલાની આશંકા જતાવી છે. જેને લઈને હવે અમેરિકા ઈરાન પર ફરીથી હુમલો કરવાની તૈયારી કરી રહ્યું છે. યુદ્ધના ભણકારાની અસર વૈશ્વિક બજારમાં જોવા મળી રહી છે. વૈશ્વિક બજારમાં ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં તેજીની સાથે જ સોનું અને ચાંદી પછડાયા છે. એવા પછડાયા કે ઈન્ટરનેશનલ માર્કેટમાં સોનાના ભાવ દોઢ મહિનાના નીચલા સ્તરે આવી ગયા. આજે સવારે સોનું 40 ડોલર પ્રતિ ઔંસ ગગડીને 4500 ડોલર પ્રતિ ઔંસ નજીક આવી ગયું. જેની અસર ભારતના બજારમાં પણ જોવા મળી છે. MCX પર સોનું અને ચાંદી લાલ નિશાન સાથે ખુલ્યા છે.
આજે વાયદા બજારમાં ખુલતા ભાવ
MCX પર આજે સવારે બજાર ખુલતા જ 5 જુનની એક્સપાયરીવાળું 10 ગ્રામ સોનું 0.43 ટકા ગગડીને 157858 રૂપિયા પર પહોંચી ગયું. જ્યારે 3 જુલાઈની એક્સપાયરીવાળી એક કિલો ચાંદી 1.24 ટકા તૂટીને 268511 પર પહોંચી.
અત્રે જણાવવાનું કે આ અગાઉ ભારત સરકારે રૂપિયાને મજબૂત કરવા અને દેશના વિદેશી મુદ્રા ભંડારને વધારવાના હેતુસર ઘરેલુ બજારમાં સોનાની આયાત પર લાગતી કસ્ટમ ડ્યૂટીને વધારી હતી. કસ્ટમ ડ્યૂટી બધુ થઈને 6 ટકાથી વધારીને 15 ટકા કર્યા બાદ સોના અને ચાંદીના ભાવમાં ખુબ વધારો જોવા મળ્યો હતો. જો કે ત્યારબાદ એવડો મોટો કડાકો પણ સર્જાયો.
વૈશ્વિક બજારમાં હાલ
સોમવારે સવારે કોમેક્સ પર સોનું 34.30 ડોલર પ્રતિ ઔંસ તૂટીને 4,527.60 ડોલર પ્રતિ ઔંસ પર આવી ગયું. જ્યારે ચાંદીના ભાવમાં પણ કડાકો જોવા મળ્યો. ચાંદી લગભગ અઢી ડોલર તૂટીને 75 ડોલર પ્રતિ ઔંસ પર આવી ગઈ. યુદ્ધના ભણકારા વચ્ચે આજે સોના અને ચાંદીના ભાવમાં આગળ ભારે હલચલ જોવા મળી શકે છે. આ અગાઉ શુક્રવારે બંધ થયેલા કારોબારી સપ્તાહ દરમિયાન સોના ચાંદીમાં પહેલા તેજી ત્યારબાદ ઘટાડો જોવા મળ્યો હતો.
ઘરેલુ બજારમાં ભાવ
શુક્રવારે સોના અને ચાંદીમાં મિક્સ વલણો જોવા મળ્યા હતા. IBJAના રેટ્સ મુજબ કારોબારી સપ્તાહના અંતમાં 24 કેરેટવાળું સોનું 158210 પ્રતિ 10 ગ્રામ પર બંધ થયું હતું. જ્યારે એક કિલો ચાંદી 268500 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામ પર બંધ થઈ હતી. અત્રે જણાવવાનું કે આ ભાવમાં મેકિંગ ચાર્જ અને જીએસટી સામેલ હોતા નથી તથા તેના ભાવ દિવસમાં બે વાર બહાર પડે છે. શનિવારે અને રવિવારે તથા રજાઓના દિવસે ભાવ જાહેર કરાતા નથી.
ગુજરાતના શહેરોમાં ભાવ
|સોનું (ભાવ પ્રતિ 1 ગ્રામ)
|ચાંદી (એક કિલોગ્રામ)
|24 કેરેટ
|22 કેરેટ
|18 કેરેટ
|અમદાવાદ
|15,697
|14389
|11774
|279900
|વડોદરા
|15,697
|14389
|11774
|279900
|સુરત
|15,697
|14389
|11774
|279900
|રાજકોટ
|15,697
|14389
|11774
|279900
(સોર્સ- ગૂડ રિટર્ન્સ વેબસાઈટ) ભાવમાં વધારો કે ઘટાડો હોઈ શકે છે.