App
  • /Gold Price Today In Ahmedabad: ટ્રમ્પની ચાલ ભારે પડી! સવાર સવારમાં સોનું જોરદાર ધડામ, દોઢ મહિનાના નીચલા સ્તરે પહોંચ્યું

Gold Price Today In Ahmedabad: ટ્રમ્પની ચાલ ભારે પડી! સવાર સવારમાં સોનું જોરદાર ધડામ, દોઢ મહિનાના નીચલા સ્તરે પહોંચ્યું

Gold Silver Rate Today: સોનું અને ચાંદી વળી પાછા કરવટ લઈ રહ્યા છે. ગત સપ્તાહે ભારે તેજી અને ત્યારબાદ આવેલો કડાકો આજે નવા અઠવાડિયાના પહેલા દિવસે પણ ચાલુ જોવા મળ્યો છે. વૈશ્વિક બજારમાં સોના-ચાંદીના ભાવ ઘટ્યા જેની અસર ભારતીય બજાર ઉપર પણ જોવા મળી રહી છે. MCX પર સોનું અને ચાંદી લાલ નિશાન સાથે જોવા મળી રહ્યા છે. રિટેલ બજારમાં પણ કદાચ ભાવમાં કડાકો જોવા મળી શકે છે. જાણો લેટેસ્ટ રેટ. 

Written ByViral Raval Updated byViral Raval
Published: May 18, 2026, 09:26 AM IST|Updated: May 18, 2026, 09:26 AM IST
Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

