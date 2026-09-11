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Gold Price Today: અચાનક કેમ ગગડ્યા સોનું-ચાંદી? આજે પણ ગોલ્ડ-સિલ્વર થયા સસ્તા, ચેક કરો લેટેસ્ટ રેટ 

Gold Rate Today: સોનાના ભાવમાં ગુરુવારે આવેલો કડાકો આજે પણ ચાલુ રહ્યો છે. વાયદા બજાર અને રિટેલ બજાર બંનેમાં ભાવમાં કડાકો જોવા મળ્યો છે. MCX અને IBJA બંનેના લેટેસ્ટ ભાવ  ખાસ ચેક કરો. 

Written ByViral Raval
Published: Sep 11, 2026, 01:35 PM IST|Updated: Sep 11, 2026, 01:35 PM IST
Gold Price Today: અચાનક કેમ ગગડ્યા સોનું-ચાંદી? આજે પણ ગોલ્ડ-સિલ્વર થયા સસ્તા, ચેક કરો લેટેસ્ટ રેટ 

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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