/Gold Price Today: અચાનક કેમ ગગડ્યા સોનું-ચાંદી? આજે પણ ગોલ્ડ-સિલ્વર થયા સસ્તા, ચેક કરો લેટેસ્ટ રેટ 

સોના-ચાંદીના ભાવમાં આજે એટલે કે 11 સપ્ટેમ્બરે કડાકો છે. ઈન્ડિયા બુલિયન એન્ડ જ્વેલર્સ એસોસિએશન (IBJA) મુજબ 10 ગ્રામ 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ આજે 269 રૂપિયા તૂટીને 1.53 લાખ રૂપિયા પર આવ્યો છે. એક કિલો ચાંદીનો ભાવ 3742 રૂપિયા ઘટીને 2.30 લાખ રૂપિયા થયો છે. બીજી બાજુ વાયદા બજારમાં પણ સોના અને ચાંદીમાં કડાકો જોવા મળ્યો છે. બે દિવસમાં ચાંદી 12600 રૂપિયાથી વધુ તૂટી ચૂકી છે. સોનાના ભાવમાં પણ ઘટાડો નોંધાયો છે.
આજનો સોના અને ચાંદીનો ભાવ
IBJA પર આજે 24 કેરેટ 10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ 269 રૂપિયા તૂટ્યો અને 153018 રૂપિયા પર આવી ગયો જે કાલે 153287 રૂપિયા પર બંધ થયો હતો. જ્યારે એક કિલો ચાંદી 3742 રૂપિયા તૂટીને 229900 રૂપિયા પર આવ્યો જે કાલે 233642 રૂપિયા પર બંધ થયો હતો. આ ભાવમાં મેકિંગ ચાર્જ અને જીએસટી સામેલ હોતા નથી. તથા એસોસિએશનના ભાવ દિવસમાં બેવાર જાહેર થાય છે.
કેરેટ પ્રમાણે ભાવ
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— IBJA (@IBJA1919) September 11, 2026
વાયદા બજારના ભાવ
બે દિવસ દરમિયાન વાયદા બજારમાં ચાંદી 12600 રૂપિયાથી વધુ તૂટી છે અને સોનું પણ સસ્તું થયું છે. આજે પણ વાયદા બજારમાં સોનું અને ચાંદી લાલ નિશાનમાં જોવા મળ્યા છે. MCX પર શુક્રવારે સોનું લગભગ 1200 રૂપિયા તૂટીને 150695 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ પર જોવા મળ્યું હતું. જ્યારે ચાંદી 2600 રૂપિયા તૂટીને 230270 રૂપિયા પ્રતિ કિલો પર આવી હતી. પછી થોડી રિકવરીનો માહોલ જોવા મળ્યો અને છેલ્લા ભાવ મુજબ 0.04 ટકાના ઘટાડા સાથે સોનું 152285ની સપાટીએ બપોરે જોવા મળ્યું. જ્યારે ચાંદી 0.33 ટકાના ઘટાડા સાથે 233324 રૂપિયા પર પહોંચી હતી.
કેમ ઘટ્યા ભાવ
સોના અને ચાંદીના ભાવમાં કડાકા પાછળ અમેરિકાથી આવેલા મોંઘવારીના આંકડા જવાબદાર હોવાનું કહેવાય છે. અમેરિકામાં મોંઘવારીના મજબૂત આંકડા આવ્યા છે. જેનાથી હવે એક્સપર્ટ્સ એવી આશા રાખી રહ્યા છે કે ફેડ રિઝર્વ વ્યાજ દરોમાં વધારો કરી શકે છે. જેના કારણે રેટ વધારાની આશા 80 ટકા સુધી થઈ ચૂકી છે. આવામાં સોના અને ચાંદીના ભાવમાં દબાણ જોવા મળી રહ્યું છે.
સોના ચાંદીના ભાવમાં કડાકા પાછળ પ્રોફિટ બુકિંગ પણ એક કારણ હોવાનું કહેવાઈ રહ્યું છે.
બીજી બાજુ ડોલર પણ મજબૂત થઈ રહ્યો છે કારણ કે ક્રૂડ ઓઈલના ભાવ જિયો પોલિટિકલ તણાવને કારણે ઉપર જઈ રહ્યા છે. Brent Crude Oil 108 ડોલર પ્રતિ બેરલ પર પહોંચી ગયા છે.
વધી શકે છે ભાવ
મીડિયા રિપોર્ટ મુજબ કોટક સિક્યુરિટીઝના સીનિયર વીપી એન્ડ કોમોડિટી રિસર્ચ હેડ અનિંદ્ય બેનર્જી જણાવે છે કે સોનાને સામાન્ય રોકાણકારોની સાથે સાથે દુનિયાભરની કેન્દ્રીય બેંકો જેમ કે આરબીઆઈનો પણ સપોર્ટ મળેલો છે. જે સતત સોનું ખરીદી રહ્યા છે. આગળ મુશ્કેલ સ્થિતિમાં પણ સોનામાં તેજી જળવાઈ રહેશે. જો સ્થિતિ સુધરેે તો ચાંદીમાં પણ ઉછાળો જોવા મળી શકે છે. હાલ જે ભાવિ સ્થિતિ જોવા મળી રહી છે તે મુજબ ડિસેમ્બર સુધીમાં સોનાના ભાવ 1.70 લાખ રૂપિયા સુધી પહોંચી શકે છે. ચાંદીનો ભાવ પણ 3 લાખ રૂપિયા સુધી જઈ શકે છે.