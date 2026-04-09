Gold Rate Today: યુદ્ધવિરામ પર સંકટ! એક ઝટકે સોનાના ભાવમાં જોરદાર ઘટાડો, ચાંદી પણ ધડામ, જાણો લેટેસ્ટ રેટ
Gold-Silver Price Today: મિડલ ઈસ્ટમાં જે સ્થિતિ પલટાઈ છે તેને પગલે સોના અને ચાંદીના ભાવમાં કડાકો જોવા મળ્યો છે. સીઝફાયરની જાહેરાત થતા ભાવ ઉછળ્યા હતા પરંતુ સીઝફાયર પર વળી પાછું સંકટ આવી જતા અનિશ્ચિતતાઓને પગલે ભાવમાં ઘટાડો જોવા મળી રહ્યો છે. લેટેસ્ટ રેટ ખાસ ચેક કરો.
- સોનાના ભાવમાં 1585 રૂપિયાનો ઘટાડો, ચાંદી 8566 રૂપિયા સસ્તી થઈ.
- MCX ઉપર પણ સોનું અને ચાંદી લાલ નિશાનમાં જોવા મળ્યા છે.
- વળી પાછા ભાવ પછડાવવા પાછળ મિડલ ઈસ્ટમાં સીઝફાયર પર તોળાતું સંકટ.
Trending Photos
મિડલ ઈસ્ટમાં જ્યારે યુદ્ધવિરામના સમચાર આવ્યા ત્યારે શેર બજાર અને સોના ચાંદી ખુબ ઉછળ્યા હતા. જ્યારે ક્રૂડ ઓઈલના ભાવ પછડાયા હતા. પરંતુ હવે જ્યારે સીઝફાયર પર સંકટ તોળાઈ રહ્યું છે ત્યારે સોનું અને ચાંદી વળી પાછા પછડાતા જોવા મળી રહ્યા છે. વાયદા બજારમાં આજે ખુલતાની સાથે જ સોનું અને ચાંદી પછડાયા જ્યારે રિટેલ બજારમાં પણ ભાવ ગગડ્યા છે. જો તમે લેવાનું વિચારતા હોવ તો રેટ ચેક કરો.
આજનો સોના અને ચાંદીનો ભાવ
IBJAના રેટ્સ મુજબ આજે ખુલતા ભાવમાં 999 પ્યોરિટીનું 10 ગ્રામ સોનું 1585 રૂપિયા તૂટીને 149536 પર જોવા મળ્યું છે. જે કાલે 151121 પર બંધ થયું હતું. જ્યારે ચાંદીના ભાવ જોઈએ તો આજે ચાંદીમાં મોટો કડાકો જોવા મળ્યો છે અને ભાવ 8566 રૂપિયા ઘટીને 235475 પર ખુલ્યો છે જે કાલે 244041 પર બંધ થયો હતો.
કેરેટ પ્રમાણે ભાવ
કેરેટ પ્રમાણે ભાવ જોઈએ તો 1 ગ્રામ 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ 14954 રૂપિયા છે જ્યારે 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ 14595 રૂપિયા, 20 કેરેટ સોનાનો ભાવ 13309 રૂપિયા, 18 કેરેટ એક ગ્રામ સોનાનો ભાવ 12112 રૂપિયા અને 14 કેરેટ સોનાનો ભાવ 9645 રૂપિયા છે.
( આ 1 ગ્રામ પ્રમાણે ભાવ છે. IBJAના ભાવ દિવસમાં બેવાર બહાર પડે છે. તેના ભાવમાં મેકિંગ ચાર્જ અને જીએસટી સામેલ હોતા નથી. શહેરો પ્રમાણે ભાવમાં વધઘટ હોઈ શકે છે.)
વાયદા બજારમાં ભાવ
ભારતીય વાયદા બજાર (MCX)ના રેટ જોઈએ તો 10 ગ્રામ વાયદાવાળા સોનાનો ભાવ બપોરે 12.40 કલાકે 0.12 ટકા તૂટીને 151597 રૂપિયા અને એક કિલો વાયદાવાળી ચાંદી 1.15 ટકા ગગડીને 237150 પર જોવા મળી રહી છે.
વૈશ્વિક બજારોમાં પણ પછડાયું
સતત બે દિવસ તેજી બાદ ગુરુવારે સોનાના ભાવમાં લગભગ 3 ટકા સુધીનો ઘટાડો જોવા મળ્યો. વૈશ્વિક બજારોમાં જોઈએ તો કોમેક્સ પર સોનાના ભાવ 1 ટકાથી વધુ ગગડીને લગભગ 4700 ડોલર પ્રતિ ઔંસ આસપાસ પહોંચી ગયા. ચાંદીના ભાવમાં પણ મોટો કડાકો જોવા મળ્યો.
કેમ અચાનક પાછા ગગડ્યા ભાવ
મિડલ ઈસ્ટમાં જ્યારે અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચેના યુદ્ધમાં સીઝફાયર થયાના સમાચારો આવ્યા ત્યારે સોનું અને ચાંદી ઉછળ્યા હતા. ભાવ વધતા જોવા મળ્યા હતા. પરંતુ ત્યારબાદ સીઝફાયર પર સંકટના વાદળો છવાયેલા જોવા મળતા બજારમાં પાછો અનિશ્ચિતતાના માહોલના પગલે ભાવમાં ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. ઈઝરાયેલ લેબનોનમાં હુમલા પર હુમલા કરી રહ્યું છે. અહીં હિઝબુલ્લાના લોકો મરી રહ્યા છે. જે જોઈને ઈરાન ભડકી ગયું છે.
ઈરાને સ્પષ્ટ કર્યું કે જ્યાં સુધી લેબનોનમાં સીઝફાયર નહીં થાય ત્યાં સુધી અમેરિકા સાથે કોઈ પણ ડીલ નહીં થાય. ઈરાને હોર્મુઝમાં પણ પાછું તાળું મારી દીધુ છે અને પાકિસ્તાનને કહી દીધુ કે જ્યાં સુધી લેબનોન પર હુમલા બંધ નહીં થાય ત્યાં સુધી ઈરાન ડેલીગેશન સીઝફાયર માટે ઈસ્લામાબાદ જશે નહીં. આમ આવી અનિશ્ચિતતાઓની અસર બજારો પર જોવા મળી રહી છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે