/સોના અને ચાંદીના ભાવમાં ઘટાડો! શું ટૂંકા ગાળાની નબળાઈ રહેશે કે તેજી પાછી આવશે? જાણો એક્સપર્ટે શું કહ્યું

Gold and silver prices fall: આજે, શુક્રવાર, 5 જૂન, 2026ના રોજ સોના અને ચાંદી જેવી કિંમતી ધાતુઓમાં ઘટાડો જોવા મળ્યો. તે અડધા ટકાથી વધુ ઘટીને 4470ની આસપાસ થઈ ગયો છે. બીજી તરફ, ચાંદી લગભગ 1.5 ટકા ઘટીને 72 ડોલરની આસપાસ ટ્રેડ થઈ રહી હતી. સેન્સેક્સના લેવલ પર નજર કરીએ તો, અહીં સોના અને ચાંદીમાં ઘટાડો જોવા મળી રહ્યો છે. ચાંદી 2 ટકાથી વધુ ઘટીને 259300ની આસપાસ પહોંચી ગઈ છે.
બીજી બાજુ, સોનું હાલમાં 157948ની આસપાસ છે. જ્યારે એક્સપર્ટ તરુણને પૂછવામાં આવ્યું કે, ગઈકાલે, સોનાના ભાવ 160000 રૂપિયાને પાર કરી ગયા હતા. ચાંદીમાં પણ નોંધપાત્ર વધારો જોવા મળી રહ્યો હતો, પરંતુ આજે ભાવ ફરી ઘટી રહ્યા છે. આવી સ્થિતિમાં, રોકાણકારોએ આ લેલલે શું કરવું જોઈએ, કારણ કે રોકાણકારો હાલમાં ભારે મૂંઝવણમાં છે.
સોના-ચાંદીના ભાવ: સોના અને ચાંદીના ભાવમાં મિશ્ર ભાવના
નિષ્ણાત તરુણે સમજાવ્યું કે કોમોડિટીઝમાં હજુ સુધી કોઈ પરિણામ આવ્યું નથી. તેમણે કહ્યું કે સોના અને ચાંદીના ભાવમાં મિશ્ર ભાવના છે. જ્યારે ચોક્કસપણે ઘટાડો થશે, જો કોઈ નીતિગત ફેરફાર થશે, તો બજારમાં પરિવર્તન જોવા મળશે, જેમ આપણે દરેક વિકલ્પમાં જોઈએ છીએ. તેમણે સમજાવ્યું કે COMEX સ્પોટ માર્કેટ પર સોનું હજુ પણ 4350થી 4600ની રેન્જમાં છે, અને તેઓ જોઈ રહ્યા છે.
આપણે આ બંધમાં ક્યાંક ખરીદી જોઈ શકીએ છીએ
COMEX પર ચાંદી હાલમાં 70 ડોલરથી 79 ડોલરની રેન્જમાં છે. જ્યાં સુધી ચાંદી 70 ડોલરને પાર નહીં કરે, ત્યાં સુધી સોનું 4350ને પાર નહીં થાય. ત્યાં સુધી, વધુ વેચાણ થશે નહીં. આવી સ્થિતિમાં, આપણે આ બંધમાં ક્યાંક ખરીદી જોઈ શકીએ છીએ.
ભારતીય બજારોની વાત કરીએ તો, ચાંદી 260,000 રૂપિયાની નીચે બંધ થવાની જરૂર છે. જો આવું થાય, તો તે વધુ 4,000થી 5,000 રૂપિયા ગુમાવી શકે છે. જો આવું ન થાય, તો આપણે આવતીકાલે ચાંદીમાં ફરી તેજી જોઈ શકીએ છીએ. અહીં શ્રેણી ખૂબ સાંકડી છે, અને તે 270 અને 275 રૂપિયાની આસપાસ પહોંચી શકે છે.
ટૂંકા ગાળાના વેપારીઓને ફાયદો થઈ શકે
એક્સપર્ટે જણાવ્યું હતું કે જો સોનું ડેરિવેટિવ્ઝમાં 155,000 રૂપિયાથી નીચે બંધ ન થાય, તો બજારમાં 157,000 રૂપિયાની આસપાસ ખરીદી જોવા મળી શકે છે. જેમ તમે ઉલ્લેખ કર્યો છે, 160,050 રૂપિયા અને 62,700 રૂપિયા વચ્ચે ખૂબ જ સારો કન્જેશન ઝોન અસ્તિત્વમાં છે. જો ભાવ આ સ્તર સુધી પહોંચે છે, તો ટૂંકા ગાળાના વેપારીઓને ફાયદો થઈ શકે છે.
Disclaimer: સોના-ચાંદીમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી.