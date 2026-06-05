Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Business
  • /સોના અને ચાંદીના ભાવમાં ઘટાડો! શું ટૂંકા ગાળાની નબળાઈ રહેશે કે તેજી પાછી આવશે? જાણો એક્સપર્ટે શું કહ્યું

સોના અને ચાંદીના ભાવમાં ઘટાડો! શું ટૂંકા ગાળાની નબળાઈ રહેશે કે તેજી પાછી આવશે? જાણો એક્સપર્ટે શું કહ્યું

Gold and silver prices fall: સોનાના ભાવમાં ઘણા દિવસોથી વધઘટ થઈ રહી છે. ગુરુવારે મલ્ટી કોમોડિટી એક્સચેન્જ (MCX) પર ભારતમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ ઊંચા સ્તરે ખુલ્યા હતા.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jun 05, 2026, 10:20 PM IST|Updated: Jun 05, 2026, 10:20 PM IST
સોના અને ચાંદીના ભાવમાં ઘટાડો! શું ટૂંકા ગાળાની નબળાઈ રહેશે કે તેજી પાછી આવશે? જાણો એક્સપર્ટે શું કહ્યું

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ઈરાન યુદ્ધ વચ્ચે આંદામાનમાં મળ્યો ગેસનો મહાભંડાર, ઓઈલ ઈન્ડિયાને મળી મોટી સફળતા
Andaman Gas Discovery1 hr ago
2
gold2 hrs ago
3
PM Modi Surat Visit3 hrs ago
4
Baba Vanga Prediction 20263 hrs ago
5
Zorawar Light Tank3:09 PM IST