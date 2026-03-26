ગુજરાતી ન્યૂઝ | Business | Gold Rate News: આજે ફરીથી ઘટી ગયા સોના-ચાંદીના ભાવ, ભારતમાં કાલે શું રહી શકે સ્થિતિ? જાણો લેટેસ્ટ રેટ

Gold Rate News: આજે ફરીથી ઘટી ગયા સોના-ચાંદીના ભાવ, ભારતમાં કાલે શું રહી શકે સ્થિતિ? જાણો લેટેસ્ટ રેટ

Gold Silver Price Today: રામનવમીના કારણે આજે ભારતીય બજારો બંધ છે પરંતુ વૈશ્વિક બજારોમાં કિંમતી ધાતુ સોના અને ચાંદીના  ભાવમાં ઘટાડો નોંધાયો છે. જેની અસર શુક્રવારે ભારતીય બજારો પર જોવા મળી શકે છે. જાણો આજે શું છે સ્થિતિ? 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Mar 26, 2026, 04:11 PM IST
  • વૈશ્વિક બજારમાં સોનું અને ચાંદી ઘટાડા સાથે જોવા મળ્યા છે.
  • ભારતીય બજારો આજે રામનવમીના કારણે બંધ છે. 
  • શુક્રવારે સોના ચાંદીના ભાવમાં ઉતાર ચડાવ જોવા મળી શકે છે. જાણો આજની સ્થિતિ

ઈરાન અને ઈઝરાયેલ અમેરિકા વચ્ચેના યુદ્ધને આજે 27મો દિવસ છે. આજે આમ તો રામનવમીના કારણે ભારતમાં વાયદા બજાર અને રિટેલ બજાર બંધ છે. પરંતુ દુનિયાભરના બજારો ખુલ્લા છે. યુદ્ધ વચ્ચે ગુરુવારે ખાસ કરીને એશિયન બજારોમાં સોનું ચાંદી  દબાણમાં જોવા મળ્યા. યુરોપના બજારોમાં પણ 0.50 ટકા તૂટીને ટ્રેડ થઈ રહ્યા છે. આ બધા વચ્ચે સોના ચાંદી વિશે વૈશ્વિક બજારોમાં શું સ્થિતિ છે તે જાણો. 

વૈશ્વિક બજારોમાં કડાકાનો માહોલ
ગુરુવારે વૈશ્વિક બજારોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવમાં ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. સોનાની સરખામણીમાં ચાંદી વધુ સરકતી જોવા મળી છે. આવામાં શુક્રવારે ભારતીય બજારોમાં પણ ભાવમાં ભારે ફેરફાર જોવા મળી શકે છે. વૈશ્વિક બજારમાં સોનું (સ્પોટ ગોલ્ડ) 4453 ડોલર પ્રતિ ઔંસ પર જોવા મળ્યું. જ્યારે ચાંદી 69 ડોલર પ્રતિ ઔંસના ભાવે ટ્રેડ થતી જોવા મળી. ચાંદીના ભાવમાં 2.50 ટકાથી વધુનો કડાકો જોવા મળ્યો છે. જ્યારે સોનું 1 ટકાથી વધુ તૂટીને ટ્રેડ થતું જોવા મળ્યું. 

ભારતીય બજારોમાં શું છે સ્થિતિ
ભારતીય વાયદા બજાર (MCX)ની વાત કરીએ તો કાલે 25 માર્ચ 2026ના રોજ એમસીએક્સ પર સોનું 3.73 ટકા વધીને 144100 રૂપિયા પર બંધ થયું હતું. જ્યારે ચાંદી 4.80 ટકા ગગડીને 234700 પર બંધ થઈ હતી. રિટેલ બજારની વાત કરીએ તો જ્વેલર્સ એસોસિએશન (IBJA) ના રેટ્સ મુજબ 10 ગ્રામ શુદ્ધ સોનું ઉછળીને 146205 પર બંધ થયું હતું અને ચાંદી 234814 પ્રતિ કિલો પર જોવા મળી હતી. 

અત્રે જણાવવાનું કે IBJAના રેટ્સમાં જીએસટી અને મેકિંગ ચાર્જ સામેલ નથી હોતા. શનિવારે રવિવારે અને જાહેર રજાઓના દિવસે તેના ભાવ જાહેર થતા નથી. તેના રેટ દેશભરમાં માન્ય હોય છે પરંતુ શહેરો પ્રમાણે ભાવમાં ફેરફાર હોઈ શકે છે. 

શુક્રવારે શું જોવા મળશે અસર?
મંગળવાર અને બુધવારે સોના અને ચાંદીના ભાવમાં રિકવરી જોવા મળી હતી. પરંતુ ગુરુવારે રામનવમીના તહેવારના કારણે બજારો બંધ રહ્યા. જ્યારે વૈશ્વિક બજારમાં સોના અને ચાંદીના ભાવમાં ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. આવામાં એવી શક્યતા વ્યક્ત કરાઈ રહી છે કે શુક્રવારે ભારતીય બજારો ખુલશે તો સોના અને ચાંદીના ભાવ તૂટી શકે છે. 

અત્રે જણાવવાનું કે છેલ્લા એક વર્ષમાં સોના અને ચાંદીએ રિટર્ન મામલે તો ઈક્વિટી માર્કેટને પણ પાછળ મૂકી દીધુ છે. ચાંદીએ વર્ષમાં 100 ટકાથી વધુ રિટર્ન આપ્યું છે. જ્યારે સોનાએ 50 ટકાથી વધુ તેજી નોંધાવેલી છે. સામાન્ય રીતે જ્યારે વૈશ્વિક સંકટ ઊભુ થાય તો સોના અને ચાંદીની માંગ વધે છે જેના કારણે ભાવમાં વધારો જોવા મળે છે. આવામાં જો મિડલ ઈસ્ટનું સંક્ટ વધે તો સોના અને ચાંદીના  ભાવમાં ઉછાળો પણ જોવા મળી શકે છે. 

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિ

