Gold Rate Today: આજે પણ ભાવમાં ભારે ઘટાડો, સોનું-ચાંદી અકલ્પનીય સ્તરે પહોંચ્યા! જાણો દાગીના-લગડી માટેનો આજનો રેટ

Gold-Silver Price Today: જે લોકો લગ્નગાળા, પ્રસંગો માટે કે દાગીના લગડી માટે સોનું ખરીદવાનું વિચારતા હોય તેમના માટે સારા સમાચાર છે કારણે સોના-ચાંદી સતત ઘટીને અકલ્પનીય સપાટી પર પહોંચી ગયા છે. સોનું 1.55 લાખ  આસપાસ અને ચાંદી 2.50 લાખ આસપાસ પહોંચી ગઈ છે. લેટેસ્ટ રેટ ખાસ જાણો. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Mar 18, 2026, 12:51 PM IST
  • રિટેલ બજારમાં સોના-ચાંદી ગગડ્યા, ચાંદી 2.50 લાખના સ્તરે પહોંચી
  • યુદ્ધના માહોલમાં પણ સુરક્ષિત રોકાણની માંગણી ઘટતા આશ્ચર્ય
  • સોના-ચાંદીના ભાવ ઘટવા પાછળ કયા કારણો જવાબદાર હોઈ શકે? જાણો
     

એક બાજુ જ્યાં વિશ્વમાં અનેક ઠેકાણે યુદ્ધનો માહોલ છે ત્યાં બીજી બાજુ આશ્ચર્યજનક રીતે કિંમતી  ધાતુઓ સોના અને ચાંદીમાં ઘટાડાનો માહોલ છે. આજે સવારે વાયદા બજારમાં પણ ઘટાડા સાથે ભાવ ખુલ્યા હતા. જો કે પછી રિકવરી જોવા મળી. જ્યારે રિટેલ બજારમાં તો આજે સોનું અને ચાંદી પછડાયા છે. ચાંદી અઢી લાખના સ્તરે પહોંચી ગઈ છે. જે એક સમયે 4 લાખ નજીક પહોંચી ગઈ હતી. આજના સોના અને ચાંદીના લેટેસ્ટ રેટ ખાસ જાણો. 

આજનો સોના અને ચાંદીનો ભાવ
IBJAના આજના ખુલતા ભાવ મુજબ 10 ગ્રામ 24 કેરેટ સોનું આજે 143 રૂપિયા તૂટીને 155525 રૂપિયાની સપાટીએ ખુલ્યું. જે ગઈ  કાલે સાંજે 155668 પર બંધ થયું હતું. જ્યારે 22 કેરેટ સોનાના દાગીનાનો ભાવ જોઈએ તો આજે તેમાં 131 રૂપિયાનો ઘટાડો નોંધાયો છે અને ભાવ 142461 રૂપિયાના સ્તરે પહોંચ્યો છે. ચાંદીમાં આજે 2177 રૂપિયાનો કડાકો જોવા મળ્યો છે અને ભાવ 250163 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામ પર પહોંચ્યો છે. જે કાલે 252340 પર પહોંચ્યો હતો. 

અત્રે ખાસ જણાવવાનું કે આ જવેલર્સ એસોસિએશનના આ ભાવમાં મેકિંગ ચાર્જ અને જીએસટી સામે હોતા નથી. તેના ભાવ દિવસમાં બેવાર બહાર પડે છે અને દેશભરમાં માન્ય છે. શહેરો પ્રમાણે ભાવમાં ફેરફાર હોઈ શકે છે. 

કેરેટ પ્રમાણે  ભાવ

વાયદા બજારમાં ભાવ
ભારતીય વાયદા બજાર (MCX) પર આજે સવારે 9.15 કલાક આસપાસ સોનાનો વાયદા ભાવ 0.21 ટકા તૂટીને 155662 પ્રતિ 10 ગ્રામ જોવા મળ્યો હતો. જ્યારે ચાંદીના વાયદા ભાવમાં 0.76 ટકાનો ઘટાડો નોંધાયો હતો અને તે 251200 રૂપિયા પર પહોંચી ગયો હતો. હવે લેટેસ્ટ રેટ જોઈએ તો બપોરે 12.35 કલાકે સોનું વળી પાછું લાલ નિશાનમાં આવ્યું અને સિલ્વર કરેક્શન સાથે 253708 પર પહોંચ્યું. 

કેમ ઘટી રહ્યા છે ભાવ
છેલ્લા કેટલાક સમયથી સોના અને ચાંદીમાં સતત ઉતાર ચડાવ જોવા મળી રહ્યા છે જેના મુખ્ય કારણોમાં અમેરિકા અને ઈઝરાયેલનું ઈરાન સાથેનું યુદ્ધ અને ક્રૂડ ઓઈલના ભાવાં આવી રહેલી તેજી જણાવવામાં આવી રહ્યા છે. 

એવું માનવામાં આવી રહ્યું છે કે અમેરિકી ફેડરલ ઓપન માર્કેટ કમિટી (FOMC) 18 માર્ચના રોજ વ્યાજદરોમાં કોઈ ફેરફાર કરશે નહીં. વાત જાણે એમ છે કે ઈરાન-ઈઝરાયેલ અમેરિકા યુદ્ધના કારણે ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં ભારે ઉછાળો આવ્યો છે. જેના કારણે મોંઘવારી વધવાનું જોખમ પેદા થયું છે. માર્કેટે પહેલેથી જ વ્યાજ દરોની યથાસ્થિતિ જળવાઈ રહેશે તેવું માની લીધુ છે. આથી આ નિર્ણયની વધુ અસર જોવા મળશે નહીં. પરંતુ જો ફેડ ચેરમેન જેરોમ પોવેલનું વલણ કડક રહેશે અને વિકાસ દરનું અનુમાન ઘટશે તથા મોંઘવારી દરનું અનુમાન વધશે તો તેની નકારાત્મક અસર બજાર પર જોવા મળી શકે. 

 

