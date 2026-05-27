/સોના-ચાંદીના ભાવ આજે ફરી તૂટ્યા, PM મોદીની અપીલ બાદ ભાવમાં કેટલો ફેરફાર, જાણો

Today Gold Silver Price: 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ 523 રૂપિયા ઘટીને 143,849 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ થયો છે. આ દરમિયાન, 18 કેરેટ સોનાનો ભાવ 428 રૂપિયા ઘટીને 18 કેરેટ સોનાનો ભાવ હવે 117,780 રૂપિયા પર પહોંચી ગયો છે.
Today Gold Silver Price: આજે બુલિયન બજારમાં સોના અને ચાંદીના ભાવમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો જોવા મળી રહ્યો છે. 27 મેના રોજ, 24 કેરેટ સોનું 571 રૂપિયા ઘટીને 157,040 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ પર ખુલ્યું છે. ચાંદીના ભાવ 4,503 રૂપિયા ઘટીને 261,710 રૂપિયા પર પહોંચ્યા. વધુમાં, 23 કેરેટથી 14 કેરેટ સોનાના ભાવ પણ ઘટી રહ્યા છે.
આજે, 23 કેરેટ સોનાનો ભાવ 569 રૂપિયા ઘટીને હવે 156,411 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ થયો છે. 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ 523 રૂપિયા ઘટીને 143,849 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ થયો છે. આ દરમિયાન, 18 કેરેટ સોનાનો ભાવ 428 રૂપિયા ઘટ્યો 10 ગ્રામમાં ઘટ્યો છે.
18 કેરેટ સોનાનો ભાવ હવે 117,780 રૂપિયા પર પહોંચી ગયો છે. 14 કેરેટ સોનાનો ભાવ પણ 334 રૂપિયા ઘટીને 91,868 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ થયો છે. IBJA દ્વારા જાહેર કરાયેલા આજના સોના અને ચાંદીના દરોમાં GSTનો સમાવેશ થતો નથી.
સોનું ખરીદવાથી દૂર રહેવાની PMની અપીલની શું અસર પડી?
PM મોદીએ 10 મે, 2026ના રોજ એક વર્ષ માટે સોનું ખરીદવાથી દૂર રહેવાની અપીલ કરી હતી. આ પછી, આજે સોનાનો ભાવ 151,078 રૂપિયાથી વધીને 157,040 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ થયો છે. આ સમયગાળા દરમિયાન, 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ પ્રતિ 10 ગ્રામ 5,962 રૂપિયા વધ્યો. આજના ઘટાડા છતાં, ચાંદીનો ભાવ પ્રતિ કિલો 255,600 રૂપિયાથી 6,110 રૂપિયા વધીને 261,710 રૂપિયા પ્રતિ કિલો થયો છે.
IBJA ના તાજેતરના દરો અનુસાર, સોનાના ભાવ હવે બુલિયન બજારમાં તેના ઓલટાઈન હાઈથી 176,121 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામથી 19,081 રૂપિયા સસ્તા થયા છે. આ દરમિયાન, ચાંદીના ભાવ 385,933 રૂપિયા પ્રતિ કિલોના સર્વકાલીન હાઈ લેવલથી 124,223 રૂપયા ઘટ્યા છે. ઈરાન યુદ્ધ દરમિયાનના સમયગાળાને ધ્યાનમાં લેતા, સોનું 2,057 રૂપિયા અને ચાંદી 6,190 રૂપિયા સસ્તી થઈ છે.
શહેરોમાં ભાવ કેમ અલગ અલગ હોય છે?
મૂળ કિંમત સમાન છે, પરંતુ સ્થાનિક કર, પરિવહન અને વીમા ખર્ચ, તહેવારો અને લગ્નની મોસમ જેવી સ્થાનિક માંગ, ઝવેરીઓના માર્જિન અને મેકિંગ ચાર્જ તફાવતો બનાવે છે. જોકે GST સમગ્ર દેશમાં એકસમાન છે, હેન્ડલિંગ ચાર્જ અને રાજ્યવાર કરમાં થોડો તફાવત છે. વૈશ્વિક પરિબળો મૂળ કિંમત નક્કી કરે છે, જ્યારે સ્થાનિક ખર્ચ અને ઝવેરીના પ્રીમિયમ તમારા શહેરમાં અંતિમ કિંમતમાં ફેરફાર કરે છે.