Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝBusinessGold Rate Today: એક ધડાકે આટલા ઘટ્યા સોના-ચાંદીના ભાવ, યુદ્ધનો માહોલ છતાં દબાણમાં કિંમતી ધાતુઓ, જાણો આજનો રેટ

Gold Rate Today: એક ધડાકે આટલા ઘટ્યા સોના-ચાંદીના ભાવ, યુદ્ધનો માહોલ છતાં દબાણમાં કિંમતી ધાતુઓ, જાણો આજનો રેટ

Gold-Silver Price Today: અહો આશ્ચર્યમ્...કારણ કે મિડલ ઈસ્ટમાં ભયાનક યુદ્ધ સ્થિતિ છતાં સોના અને ચાંદી જેવી કિંમતી ધાતુઓ દબાણમાં જોવા મળી રહી છે. આવી સ્થિતિમાં સુરક્ષિત રોકાણની માંગણી સામાન્ય રીતે વધતી હોય છે. જાણો આજનો રેટ...

Written By  Viral Raval |Last Updated: Mar 12, 2026, 01:45 PM IST
  • મિડલ ઈસ્ટમાં યુદ્ધ છતાં સોનું-ચાંદી દબાણમાં, આજે ઘટ્યા ભાવ
  • રિટેલ બજારમાં સોનું-ચાંદી તૂટ્યા, વાયદા બજારમાં રિકવરીનો માહોલ
  • સોના અને ચાંદી પર શું કહે છે એક્સપર્ટ, તે પણ જાણો

Trending Photos

Gold Rate Today: એક ધડાકે આટલા ઘટ્યા સોના-ચાંદીના ભાવ, યુદ્ધનો માહોલ છતાં દબાણમાં કિંમતી ધાતુઓ, જાણો આજનો રેટ

આશ્ચર્ય વચ્ચે યુદ્ધના માહોલમાં પણ સોના ચાંદી ધડામ થઈ રહ્યા છે. વૈશ્વિક બજારમાં સોના અને ચાંદીના ભાવમાં ઉતાર ચડાવ જોવા મળ્યો છે. સતત ભાવમાં ઘટાડો નોંધાયો છે. ભારતીય બજારોમાં પણ સોનું ચાંદી ધડામ થયા છે. સ્પોટ ગોલ્ડની કિમત લગભગ 0.39 ટકા ગગડીને 5159 ડોલર પ્રતિ ઔંસ બાજુ જોવા મળી. ભારતીય વાયદા બજારમાં પણ આજે બજાર ખુલ્યું ત્યારે સોનું ચાંદી ગગડ્યા હતા. જો કે પછી રિકવરી જોવા મળી. પરંતુ રિટેલ બજારમાં તો બંનેના ભાવ નીચે ગયા છે. જાણો લેટેસ્ટ રેટ

આજનો સોના-ચાંદીનો ભાવ
જ્વેલર્સ એસોસિએશન (IBJA)એ બપોરે 12 વાગ્યાની આસપાસ ખુલતા ભાવ જાહેર કર્યા જે  મુજબ 24 કેરેટ સોનાના ભાવમાં 606 રૂપિયાનો ઘટાડો નોંધાયો છે અને ભાવ 159624 રૂપિયાના સ્તરે જોવા મળ્યો. જે લાસ્ટ સેશનમાં 160230 રૂપિયા પર બંધ થયો હતો. ચાંદીમાં 2210 રૂપિયાનો ઘટાડો નોંધાયો અને આજે ભાવ 263800 પર જોવા મળ્યો જે લાસ્ટ સેશનમાં 266010 પર બંધ થયો હતો. 

Add Zee News as a Preferred Source

કેરેટ પ્રમાણે ભાવ

To get these rates on your phone give a missed call on - 8955664433

For more details contact: Saurabh +91 9004120120 / 022-23426971 / 022-23427459

Follow us on Twitter : https://t.co/lXovVzctug

Follow us on Instagram :… pic.twitter.com/iYI6VFq0Mx

— IBJA (@IBJA1919) March 12, 2026

વાયદા બજારમાં ભાવ
ભારતીય વાયદા બજાર (MCX) માં જો કે આજે સવારે જ્યારે બજાર ખુલ્યું ત્યારે સોના અને ચાંદીના ભાવ લાલ નિશાનમાં જોવા મળ્યા હતા પરંતુ પછી રિકવરી થતા હાલ 2 એપ્રિલની એક્સપાયરીવાળું 10 ગ્રામ ગોલ્ડ 0.07 ટકાના વધારા સાથે 161901 રૂપિયાની સપાટીએ જોવા મળ્યું છે. જ્યારે 5 મેની એક્સપાયરીવાળી એક કિલોગ્રામ ચાંદી 1.72 ટકાના વધારા સાથે 273119 રૂપિયાની સપાટીએ પહોંચી છે. 

ઓલટાઈમ હાઈ ભાવ

રિટેલ બજાર IBJA રેટ્સ (29 જાન્યુઆરી 2026) 

  • 24 કેરેટ સોનાનો ઓલટાઈમ હાઈ ભાવ - 1,76,121 રૂપિયા
  • એક કિલો ચાંદીનો ઓલટાઈમ હાઈ ભાવ - 3,85,933 રૂપિયા

વાયદા બજાર (MCX 29 જાન્યુઆરી 2026)

  • સોનાનો ઓલટાઈમ હાઈ રેટ- 1,80,779 રૂપિયા
  • ચાંદીનો ઓલટાઈમ હાઈ રેટ- 4,20,000 રૂપિયા

યુદ્ધનો સમય છતાં ભાવ કેમ ગગડ્યા?

  • યુદ્ધના માહોલમાં અમેરિકી ડોલરમાં મજબૂતી આવી છે. જેનાથી ડોલરની કિંમતવાળા સોના અને ચાંદી બીજા મુદ્રાઓવાળા રોકાણકારો માટે મોંઘા થયા છે. ડોલર ઈન્ડેક્સમાં 0.2ટકાના વધારાએ સોના ચાંદી પર દબાણ વધાર્યું. 
  • મિડલ ઈસ્ટમાં યુદ્ધની સ્થિતિથી ક્રૂડ ઓઈલના ભાવ વધી રહ્યા છે. જે મોંઘવારીને વધુ વધારી શકે છે. ઓઈલ ઉત્પાદન અને રિફાઈનિંગ પર અસર પડી રહી છે. જેનાથી ઉર્જા બજારમાં અસ્થિરતા છે. 
  • ઉર્જા બજારમાં અસ્થિરતાને પગલે ફેડનો રેટ કટની આશા ઘટી રહી છે. કારણ કે ઊંચા દરો બિન ઉપજવાળી સંપત્તિઓ જેમ કે સોનાની અપીલ ઘટાડે છે. 

શું કહે છે એક્સપર્ટ્સ
મીડિયા રિપોર્ટ્સ મુજબ એક્સપર્ટ્સનું કહેવું છે કે ભલે જિયોપોલિટિકલ તણાવ હોય પરંતુ માઈક્રો ઈકોનોમિક ફેક્ટર જેવા મજબૂત ડોલર અને ઊંચા વ્યાજ દરોની આશા સોના પર દબાણ સર્જી રહી છે. કેટલાક એનાલિસ્ટ માને છે કે સોનું 5,000-5,300 ડોલર વચ્ચે કન્સોલિડેટ થઈ રહ્યું છે. જો 5,000-5,100 નો સપોર્ટ તૂટ્યો તો ઘટાડો આવી શકે છે. જ્યારે 5,400-5,600 ની ઉંપર બ્રેકઆઉટથી નવી ઊંચાઈ શક્ય છે. સિલ્વર પર 80-90 ડોલરની રેન્જમાં છે. પરંતુ તેનું પ્રદર્શન સોનાથી નબળું રહ્યું. 

 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિ

...और पढ़ें
Gold ratesilver rategoldSilver 

Trending news