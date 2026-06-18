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Gold Silver Price Crash: સતત ત્રીજા દિવસે ઘટ્યા સોના-ચાંદીના ભાવ, જાણો એક્સપર્ટે શું કહ્યું

Gold Silver Price Crash: ગુરુવારે રાષ્ટ્રીય રાજધાનીના બુલિયન બજારમાં સોનાના ભાવ સતત ત્રીજા દિવસે ઘટ્યા હતા, જે 960 રૂપિયા ઘટીને 1.53 લાખ રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ થયા હતા. આ દરમિયાન, શેરબજારમાં તેજી વચ્ચે સલામત રોકાણ તરીકે કિંમતી ધાતુઓની માંગ ઘટતાં ચાંદીના ભાવ 6,660 રૂપિયા ઘટી ગયા હતા. 
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jun 18, 2026, 10:04 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 10:04 PM IST
Gold Silver Price Crash: સતત ત્રીજા દિવસે ઘટ્યા સોના-ચાંદીના ભાવ, જાણો એક્સપર્ટે શું કહ્યું

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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