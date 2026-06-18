/Gold Silver Price Crash: સતત ત્રીજા દિવસે ઘટ્યા સોના-ચાંદીના ભાવ, જાણો એક્સપર્ટે શું કહ્યું

Gold Silver Price Crash: ઓલ ઈન્ડિયા સરાફા એસોસિએશનના જણાવ્યા અનુસાર, 99.9 ટકા શુદ્ધ સોનાનો ભાવ બુધવારના 10 ગ્રામના 1,54,400 રૂપિયાના બંધ લેવલથી 960 રૂપિયા ઘટીને 1,53,440 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ (બધા ટેક્સ સહિત) થયો હતો.
ચાંદીમાં પણ ભારે વેચાણ દબાણ જોવા મળ્યું હતું, જે 6,660 રૂપિયા ઘટીને 2,48,740 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામ (બધા ટેક્સ સહિત) થયા હતા. પાછલા સત્રમાં તે 2,55,400 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામ પર બંધ થયું હતું. બજાર વિશ્લેષકોએ આ ઘટાડા માટે સ્થાનિક શેરબજારમાં મજબૂતી અને ડોલર સામે રૂપિયાના મજબૂતાઈને જવાબદાર ગણાવી હતી.
આના કારણે રોકાણકારોએ વૈશ્વિક કિંમતી ધાતુના ભાવમાં થોડો સુધારો થયો હોવા છતાં, બુલિયનથી તેમના ભંડોળ દૂર કરવા પ્રેર્યા.
એક્સપર્ટે શું કહ્યું ?
બજારના સહભાગીઓએ યુએસ ફેડરલ રિઝર્વના તાજેતરના નીતિ નિર્ણય અને નવા ફેડરલ રિઝર્વ ચેરમેન કેવિન વોર્શની ટિપ્પણીઓની અસરનું પણ મૂલ્યાંકન કર્યું.
NKP સિક્યોરિટીઝના રિસર્ચ એનાલિસ્ટ (કોમોડિટીઝ અને કરન્સી) ના વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ જતીન ત્રિવેદીએ જણાવ્યું હતું કે, ફેડરલ રિઝર્વની નીતિ જાહેરાત પછી સોનાના ભાવમાં તીવ્ર ઘટાડો થયો હતો, કારણ કે નવા ફેડરલ રિઝર્વ ચેરમેન કેવિન વોર્શની ટિપ્પણીઓએ સૂચવ્યું હતું કે જો યુએસ અર્થતંત્ર મજબૂત રહેશે તો 2026 માં વ્યાજ દરો એક વાર વધી શકે છે."
બુલિયનના ભાવ પર દબાણ આવ્યું
તેમણે ઉમેર્યું હતું કે ફેડરલ રિઝર્વના સ્થિર આર્થિક વિકાસ અને મજબૂત શ્રમ બજારના મૂલ્યાંકનથી ડોલર મજબૂત થયો અને બુલિયનના ભાવ પર દબાણ આવ્યું. વૈશ્વિક સ્તરે, હાજર સોનાના ભાવ સહેજ વધીને $4,266.47 પ્રતિ ઔંસ થયા, જ્યારે ચાંદીના ભાવ 0.38 ટકા વધીને $68.17 પ્રતિ ઔંસ થયા. તણાવ ઓછો કરવા અને ઈરાનના પરમાણુ કાર્યક્રમ પર વાટાઘાટો માટે એક માળખું બનાવવા માટે યુએસ અને ઈરાન વચ્ચે ડિજિટલી સમજૂતી કરાર (MoU) પર હસ્તાક્ષર થયા પછી આ વધારો થયો છે.
Disclaimer: સોના-ચાંદીમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી.