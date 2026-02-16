આ 3 કારણોસર સોના અને ચાંદીના ભાવમાં થયો ભારે ઘટાડો, એક્સપર્ટ પાસેથી જાણો આગળ શું થશે
Gold silver prices fell Reason: સોના અને ચાંદીના ભાવમાં છેલ્લા થોડા સમયમાં ભારે ઘટાડો જોવા મળ્યો છે, ત્યારે આગામી સમયમાં ભાવમાં ઘટાડો થશે કે વધારો તેના વિશે એક્સપર્ટે જણાવ્યું છે. ચાલો જાણીએ એક્સપર્ટે શું કહ્યું.
- ચાંદીના ભાવમાં તીવ્ર ઘટાડો થયો હતો, પરંતુ સોનાએ મજબૂતાઈ જાળવી રાખી
- ચાંદીના ભાવ લગભગ 2 ટકા ઘટ્યા હતા, શુદ્ધતા સોનું 700 રૂપિયાનો વધારો
- યુએસ ડોલરમાં થોડો મજબૂતાઈ અને સ્થાનિક ખરીદીમાં ઘટાડો થવાથી ચાંદીના ભાવમાં ઘટાડો થયો
Gold silver prices fell Reason: સપ્તાહની શરૂઆત બુલિયન બજાર માટે અસ્થિરતા સાથે થઈ હતી. રાજધાની દિલ્હીમાં ચાંદીના ભાવમાં તીવ્ર ઘટાડો થયો હતો, પરંતુ સોનાએ મજબૂતાઈ જાળવી રાખી હતી અને ઉચ્ચ સ્તરે પહોંચી હતી. બજાર એક્સપર્ટના મતે, ડોલરની ચાલ, આંતરરાષ્ટ્રીય સંકેતો અને નબળી માંગે ભાવની દિશા નક્કી કરી છે.
દિલ્હીમાં ચાંદી ઘટી, સોનામાં ચમક
સોમવારે દિલ્હી બુલિયન બજારમાં ચાંદીના ભાવ લગભગ 2 ટકા ઘટ્યા હતા. ચાંદી ઘટીને 2.50 લાખ રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામ (ટેક્સ સહિત) થઈ ગઈ હતી. અગાઉ, તે 2.55 લાખ રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામ હતી, જે એક જ સત્રમાં લગભગ 5,000 રૂપિયાનો ઘટાડો હતો.
તેનાથી વિપરીત, સોનામાં મજબૂતી જોવા મળી. 99.9 ટકા શુદ્ધતા ધરાવતું સોનું 700 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ વધીને 1,59,200 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ (ટેક્સ સહિત) પર પહોંચી ગયું. અગાઉનો બંધ ભાવ 1,58,500 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ હતો. વૈશ્વિક અનિશ્ચિતતા ચાલુ રહેવા છતાં રોકાણકારો સોનાને સલામત સ્વર્ગ તરીકે ગણી રહ્યા છે, જેના કારણે તેના ભાવને ટેકો મળ્યો છે.
આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાંથી મિશ્ર સંકેતો
વૈશ્વિક બજારોમાં પણ કિંમતી ધાતુઓનો દબાણ જોવા મળ્યો. હાજર ચાંદી લગભગ 1 ટકા ઘટીને 76.94 ડોલર પ્રતિ ઔંસ થઈ ગઈ. સોનાનો ભાવ પણ લગભગ 1 ટકા ઘટીને 5,003.01 ડોલર પ્રતિ ઔંસ થયો. એક્સપર્ટ કહે છે કે તાજેતરની તેજી પછી રોકાણકારોએ નફો બુક કર્યો હતો, જેના કારણે ભાવ પર દબાણ આવ્યું હતું. જોકે, સોનાનો ઘટાડો સેન્ટ્રલ બેંકની ખરીદી અને વૈશ્વિક બજારોમાં અનિશ્ચિતતા દ્વારા મર્યાદિત હતો. ટેકનોલોજી અને AI ક્ષેત્રોમાં નબળાઈએ પણ સલામત રોકાણોની માંગમાં વધારો કર્યો.
ડોલર, માંગ અને રજાઓની અસર
બજારના એક્સપર્ટના મતે, યુએસ ડોલરમાં થોડો મજબૂતાઈ અને સ્થાનિક ખરીદીમાં ઘટાડો થવાથી ચાંદીના ભાવમાં ઘટાડો થયો. વધુમાં, ચંદ્ર નવા વર્ષના કારણે ચીની બજારો બંધ રહ્યા હતા, જેના કારણે આંતરરાષ્ટ્રીય વેપાર પ્રવૃત્તિ ધીમી પડી ગઈ હતી. એક્સપર્ટ માને છે કે તાજેતરના મહિનાઓમાં ચીને ચાંદીના ભાવમાં નોંધપાત્ર ભૂમિકા ભજવી છે. પરિણામે, ત્યાં બજાર બંધ થવાથી વૈશ્વિક વેપાર પર અસર પડી, જેના કારણે ભાવમાં નરમાઈ આવી.
હવે, બધાની નજર આ ડેટા પર
મુખ્ય આર્થિક ડેટા આગામી દિવસોમાં બજારની દિશા નક્કી કરી શકે છે. રોકાણકારો યુએસ ફેડરલ રિઝર્વના પસંદગીના ફુગાવાના સૂચક, PCE પ્રાઇસ ઇન્ડેક્સ પર નજીકથી નજર રાખી રહ્યા છે, જે ટૂંક સમયમાં બહાર પાડવામાં આવનાર છે.
વધુમાં, ફેડરલ ઓપન માર્કેટ કમિટીની બેઠકની મિનિટ્સ, યુએસ GDP આંકડા અને મુખ્ય અર્થતંત્રોના ફ્લેશ PMI ડેટા પણ બજારની ગતિવિધિ નક્કી કરવામાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી શકે છે.
Disclaimer: સોના-ચાંદીમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. એક્સપર્ટે આપેલા મંતવ્યો તેમના અંગત વિચારો છે, ZEE 24 કલાક તેમની સાથે સંમત છે, તેમ માનવું નહીં, આ રોકાણની સલાહ નથી.
