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Gold-Silver Rate: ગણતરીના કલાકોમાં ચાંદી 7000 અને સોનું 2500 રૂપિયા સસ્તું થઈ ગયું, આગળ શું રહેશે સ્થિતિ? ખાસ જાણો

Gold Rate: સોના અને ચાંદીના ભાવમાં છેલ્લા કેટલાક દિવસથી સતત ઘટાડો જોવા મળી રહ્યો છે. ગુરુવારે પણ  ભાવ તૂટીને બંધ થયા. IBJAના લેટેસ્ટ રેટ મુજબ હાલ 24 કેરેટ સોનું ઘટીને 1.50 લાખ પર પહોંચ્યું જ્યારે ચાંદી પણ તૂટીને 2.28 લાખ પર આવી છે. એક્સપર્ટ સોનામાં આ કડાકા વિશે શું કહે છે તે ખાસ જાણો. 

Written ByViral Raval
Published: Sep 25, 2026, 08:54 AM IST|Updated: Sep 25, 2026, 08:54 AM IST
Gold-Silver Rate: ગણતરીના કલાકોમાં ચાંદી 7000 અને સોનું 2500 રૂપિયા સસ્તું થઈ ગયું, આગળ શું રહેશે સ્થિતિ? ખાસ જાણો
Image Credit: AI Generated Image

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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