/Gold-Silver Rate: ગણતરીના કલાકોમાં ચાંદી 7000 અને સોનું 2500 રૂપિયા સસ્તું થઈ ગયું, આગળ શું રહેશે સ્થિતિ? ખાસ જાણો

સોના અને ચાંદીના ભાવ સતત 4 દિવસથી તૂટતા જોવા મળ્યા છે. આ ઘટાડો આગળ ચાલુ રહેશે કે નહીં? ભારતમાં હવે તહેવારોની સીઝન છે. આ તહેવારોમાં સોના અને ચાંદીની ડિમાન્ડ વધી જાય છે. છેલ્લા ચાર દિવસની વાત કરીએ તો આ સમયગાળામાં ચાંદી લગભગ 7000 રૂપિયા અને સોનું લગભગ 2500 રૂપિયા જેટલું સસ્તું થઈ ચૂક્યું છે.
ઈન્ડિયા બુલિયન એન્ડ જ્વેલર્સ એસોસિએશનના ગુરુવારના રેટ્સ જોઈએ તો 10 ગ્રામ 24 કેરેટ સોનું સસ્તું થઈને 150785 રૂપિયાના ભાવ પર આવી ગયું જ્યારે ચાંદી પણ તૂટીને 228248 રૂપિયાના સ્તરે આવી ગઈ.
સોના અને ચાંદીના છેલ્લા ભાવ
IBJAના રેટ્સ મુજબ 24 કેરેટ સોનું બુધવારે 152016 પર બંધ થયું હતું જ્યારે ગુરુવારે 1231 રૂપિયા ઘટીને 150785 રૂપિયા પર બંધ થયું હતું. એ જ રીતે ચાંદી જોઈએ તો ચાંદી બુધવારે 232766 રૂપિયા પર બંધ થઈ હતી જ્યારે ગુરુવારે 4518 રૂપિયા તૂટીને 228248 પર બંધ થઈ.
છેલ્લા ચાર દિવસમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો
IBJAના આંકડા મુજબ 21 સપ્ટેમ્બરે નવા અઠવાડિયાના પહેલા દિવસે સોનું ઘટાડા સાથે 153056 રૂપિયા પર ખુલ્યું હતું જે ગુરુવારે 150558 પર બંધ થયું એટલે કે ભાવમાં 2498 રૂપિયા જેટલો ઘટાડો જોવા મળ્યો. એક કિલો ચાંદીનો ભાવ 21 સપ્ટેમ્બર 2026ના રોજ 234562 રૂપિયા પર ખુલ્યો હતો. જ્યારે ગુરુવારે 24 સપ્ટેમ્બરે 228248 પર બંધ થયો એટલે કે 6314 રૂપિયા જેટલો ભાવ ઘટ્યો.
આગળ શું રહેશે સ્થિતિ?
શું વધશે સોનાના ભાવ?
બ્લૂમબર્ગના રિપોર્ટ મુજબ લેમે કહ્યું કે મોટા બજારોની રાજકોષીય સ્થિતિ ટકાઉ નથી. ખાસ કરીને અમેરિકી સરકારનું 40 ટ્રિલિયન ડોલરથી વધુનું દેવું અને કેન્દ્રીય બેંકોની વધતી ખરીદી સોનાને મીડિયમથી લોંગ ટર્મમાં સપોર્ટ આપશે. તેમણે કહ્યું કે નજીકના સમયમાં ભાવ અમેરિકા-ઈરાન યુદ્ધ, રિયલ વ્યાજ દરો અને મોંઘવારીના આંકડાથી નક્કી થશે.
સોનું ભારે દબાણ હેઠળ!