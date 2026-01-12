Gold Rate Today: સોના-ચાંદીની ખરીદી સપનું બની! આજે ભાવમાં કમરતોડ વધારો, ભાવ જાણી વિશ્વાસ નહીં થાય
Gold-Silver Rate: સોના અને ચાંદીના ભાવમાં આજે નવા અઠવાડિયાના પહેલા દિવસે જબરદસ્ત ઉછાળો જોવા મળ્યો છે. સામાન્ય માણસના તો ગજા બહાર જઈ રહ્યા છે ભાવ. જાણો સોનું અને ચાંદી કેટલે પહોંચ્યા.
Trending Photos
સોના અને ચાંદીના ભાવમાં આજે ભારે ઉછાળો જોવા મળ્યો છે. હજુ તો જાન્યુઆરી મહિનો ચાલી રહ્યો છે. જો આ રીતે ભાવ ઉછળ્યા કરશે તો સોનું અને ચાંદી ક્યાં પહોંચશે તે કલ્પના કરવી મુશ્કેલ બને છે. આજે વાયદા બજાર અને રિટેલ બજાર બંનેમાં ભાવમાં ઉછાળો જોવા મળ્યો છે. જાણો આજનો લેટેસ્ટ રેટ.
આજનો સોના અને ચાંદીનો ભાવ
IBJAના રેટ્સ જોઈએ તો આજે 999 પ્યોરિટીની જીએસટી વગરના જીએસટી વગરના 10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ 2883 રૂપિયા ઉછળ્યો છે અને ભાવ સીધો 140005 રૂપિયા પર પહોંચી ગયો છે જે લાસ્ટ સેશનમાં 137122 રૂપિયા પર બંધ થયો હતો. જ્યારે ચાંદીની વાત કરીએ તો ચાંદીમાં તો બંપર ઉછાળો નોંધાયો છે. એક કિલો જીએસટી વગરની શુદ્ધ ચાંદીના ભાવમાં આજે 14475 રૂપિયાનો વધારો નોંધાયો અને ભાવ 257283 રૂપિયા પર પહોંચી ગયો છે. જે લાસ્ટ સેશનમાં 242808 રૂપિયા પર ક્લોઝ થયો હતો.
કેરેટ પ્રમાણે ભાવ
#indicative #Retail Selling #Rates for #Jewellery
To get these rates on your phone give a missed call on - 8955664433
For more details contact: Saurabh +91 9004120120 / 022-23426971 / 022-23427459
Follow us on Twitter : https://t.co/lXovVzctug
Follow us on Instagram :… pic.twitter.com/8ULEExZ0sQ
— IBJA (@IBJA1919) January 12, 2026
વાયદા બજારમાં ભાવ
ભારતીય વાયદા બજાર (MCX) પર આજે છેલ્લી માહિતી મુજબ (12.35PM) સોનાના ભાવમાં 1.74 ટકાનો ઉછાળો નોંધાયો છે અને ભાવ 141235 રૂપિયા પર પહોંચી ગયો છે. જ્યારે ચાંદીમાં 5 ટકાનો ઉછાળો જોવા મળ્યો છે અને ભાવ આજે 265355 રૂપિયા પર પહોંચ્યો છે.
ખાસ નોંધ
IBJAના રેટ્સ દેશભરમાં માન્ય ગણાય છે. તેના રેટ્સ દિવસમાં બે વાર સવારે ખુલતો ભાવ અને સાંજે બંધ ભાવ એમ જાહેર કરાય છે. શનિવાર અને રવિવાર તથા જાહેર રજાઓના દિવસે નવા રેટ્સ જાહેર કરવામાં આવતા નથી.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે