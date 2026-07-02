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ધડામ થયા બાદ અચાનક સોનું ફૂલ તેજીમાં, એક ઝટકે ભાવમાં મોટો વધારો, ચાંદી પણ ચમકી, જાણો રેટ

Gold Rate Today: મંદીના માહોલ બાદ અચાનક સોના અને ચાંદીમાં પાછી તેજી જોવા મળી છે. વાયદા બજાર અને રિટેલ બજારમાં સોનું અને ચાંદી ઉછાળા મારી રહ્યા છે. અચાનક આવેલી આ તેજી પાછળ અમેરિકાના ફેડરલ રિઝર્વના નવા ચેરમેન કેવિન માર્શનું નિવેદન હોવાનું માનવામાં આવી રહ્યું છે. 

Written ByViral Raval
Published: Jul 02, 2026, 02:40 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 02:40 PM IST
ધડામ થયા બાદ અચાનક સોનું ફૂલ તેજીમાં, એક ઝટકે ભાવમાં મોટો વધારો, ચાંદી પણ ચમકી, જાણો રેટ
Image Credit: AI Generated ImageSource: Bureau

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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ધડામ થયા બાદ અચાનક સોનું ફૂલ તેજીમાં, એક ઝટકે ભાવમાં મોટો વધારો, ચાંદી પણ ચમકી, જાણો
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