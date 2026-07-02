/ધડામ થયા બાદ અચાનક સોનું ફૂલ તેજીમાં, એક ઝટકે ભાવમાં મોટો વધારો, ચાંદી પણ ચમકી, જાણો રેટ

સોનાએ અચાનક આજે બજારમાં યુટર્ન લઈને તેજી નોંધાવી. આ તેજી પાછળ અમેરિકી ફેડરલ રિઝર્વના નવા ચેરમેન કેવિન માર્શે આપેલો એ વાતનો સંકેત છે કે વ્યાજ દરોમાં વધુ આક્રમક વધારો થવાનો નથી. જેવા વ્યાજ દરમાં વધુ પડતો વધારો ન થવાના સંકેત મળ્યા કે ગોલ્ડના ભાવ ચડવા લાગ્યા. 2 જુલાઈના રોજ ગુરુવારે ભારતીય સમય મુજબ સવારે વૈશ્વિક બજારમાં કોમેક્સ ગોલ્ડનો ભાવ 33.80 ડોલરની તેજી સાથે 4065.15 ડોલર પ્રતિ ઔંસ પર પહોંચી ગયો હતો. સ્પોટ ગોલ્ડમાં 0.6 ટકાનો વધારો જોવા મળ્યો. આ સાથે ભારતીય બજારોમાં પણ સોના અને ચાંદીના ભાવ ચડ્યા છે. જાણો આજનો ભાવ
આજનો સોના અને ચાંદીનો ભાવ
IBJAના આજના ખુલતા ભાવ મુજબ 999 પ્યોરિટીવાળા 10 ગ્રામ સોનામાં 1708 રૂપિયાનો ઉછાળો જોવા મળ્યો છે. કાલે પણ સોનું મોટા વધારા સાથે 141632 રૂપિયાના સ્તરે બંધ થયું હતું. જ્યારે એક કિલો ચાંદીના ભાવમાં 3863 રૂપિયાનો વધારો નોંધાયો અને ભાવ 229293 રૂપિયા પર ખુલ્યો જે કાલે વધારા સાથે 225430 રૂપિયા પર બંધ થયો હતો. અત્રે નોંધનીય છે કે આ ભાવમાં જીએસટી અને મેકિંગ ચાર્જ સામેલ હોતા નથી. ભાવ દિવસમાં બેવાર જાહેર થાય છે.
કેરેટ પ્રમાણે ભાવ
|સોનું (કેરેટમાં)
|સોનાનો ભાવ (એક ગ્રામ પ્રમાણે) રૂપિયામાં
|24 કેરેટ (ફાઈન ગોલ્ડ 999)
|14334
|22 કેરેટ
|13990
|20 કેરેટ
|12757
|18 કેરેટ
|11611
|14 કેરેટ
|9245
|એક કિલો શુદ્ધ ચાંદી
|229293
વાયદા બજારમાં લેટેસ્ટ ભાવ
ભારતીય વાયદા બજાર MCX પર અત્યારે 2.27 PM પર 5 ઓગસ્ટના વાયદાવાળું સોનું 0.21 ટકાના વધારા સાથે 144734 રૂપિયાના સ્તરે જોવા મળ્યું છે. જ્યારે 4 સપ્ટેમ્બરના વાયદાવાળી એક કિલો ચાંદી 0.52 ટકાના વધારા સાથે 231580 રૂપિયાની સપાટીએ છે.
સોનાના ભાવમાં કેમ વળી પાછી તેજી આવી?
4 મહિનાથી તૂટી રહ્યું હતું સોનું
29 જાન્યુઆરીએ સોનું પોતાના ઓલટાઈમ હાઈ ભાવ પર હતું. પરંતુ ફેબ્રુઆરી બાદથી સોનું સતત તૂટી રહ્યું હતું. ફક્ત જૂનમાં સોનામાં લગભગ 11 ટકાનો કડાકો નોંધાયો. જ્યારે ત્રિમાસિકમાં લગભગ 14 ટકાનો કડાકો જોવા મળ્યો. વર્ષ 2008 બાદથી સોનામાં સૌથી ખરાબ મંથલી ડાઉન સ્થિતિ જોવા મળી. MCX પર સોનું પોતાના ઓલ ટાઈમ હાઈ ભાવથી 52000 રૂપિયા સુધી સસ્તું થઈ ચૂક્યું છે. જ્યારે ઘરેલુ બજારમાં સોનાનો ભાવ હાઈથી 36000 રૂપિયા સુધી તૂટી ચૂક્યું છે.