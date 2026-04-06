Gold Rate Today: નવા અઠવાડિયાના પહેલા દિવસે સોના-ચાંદીના ભાવમાં તોતિંગ વધારો, 24-22 કેરેટ સોનાનો લેટેસ્ટ ભાવ જાણો

Gold-Silver Price Today: સોના-ચાંદીના ભાવમાં આજે નવા અઠવાડિયાના પહેલા દિવસે ભારે ઉથલપાથલ જોવા મળી રહી છે. ક્યાંક ભાવમાં ઘટાડો તો ક્યાંક વધારો નોંધાઈ રહ્યો છે. રિટેલ બજારમાં બંને કિમતી ધાતુ ઉછળી છે જ્યારે વાયદા બજારમાં અનિશ્ચિતતાનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. જાણો આજના લેટેસ્ટ રેટ. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Apr 06, 2026, 01:22 PM IST
  • IBJAના રેટ્સ મુજબ સોનું 1200 રૂપિયા અને ચાંદી 3200 રૂપિયા મોંઘા
  • MCX પર સોનું લીલા નિશાનમાં જ્યારે ચાંદી લાલ નિશાનમાં જોવા મળ્યા છે
  • વૈશ્વિક બજારમાં મિડલ ઈસ્ટમાં ચાલતા યુદ્ધને કારણે ભારે અનિશ્ચિતતાનો માહોલ

નવા અઠવાડિયાના પહેલા દિવસે આજે સોના અને ચાંદીના ભાવમાં જબરદસ્ત ઉછાળો જોવા મળ્યો છે. જો કે વાયદા બજારમાં સવારે બંને કિંમતી ધાતુઓ ગગડ્યા બાદ સોનામાં રિકવરી જોવા મળી અને ચાંદી હજુ પણ લાલ નિશાનમાં છે. પરંતુ રિટેલ બજારમાં સોનુ અને ચાંદી ચડતા જોવા મળ્યા છે. જો તમે પણ ખરીદવાનું વિચારતા હોવ તો ફટાફટ લેટેસ્ટ રેટ ચેક કરો. 

આજનો સોના અને ચાંદીનો ભાવ
IBJA વેબસાઈટના ભાવ મુજબ 999 પ્યોરિટીવાળા 10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ આજે 1283 રૂપિયા ઉછળીને 147891 પર પહોંચ્યો છે. જે છેલ્લા કારોબારી દિવસે 2 એપ્રિલ 2026ના રોજ 146608 પર બંધ થયો હતો. જ્યારે ચાંદીમાં 3215 રૂપિયાનો ઉછાળો નોંધાયો છે અને ભાવ 231028 પર પહોંચ્યો છે જે લાસ્ટ કારોબારી દિવસે 227813 પર બંધ થયો હતો. 

કેરેટ પ્રમાણે ભાવ

— IBJA (@IBJA1919) April 6, 2026

ઓલટાઈમ હાઈથી કેટલા નીચે (29 જાન્યુઆરી 2026)

  • 24 કેરેટ સોનું - 1,76,121 રૂપિયા
  • એક કિલો ચાંદી- 3,85,933 રૂપિયા 

આજના ભાવ (6 એપ્રેલ 2026)

  • સોનું- 147891 
  • ચાંદી- 231028 
  • ઓલટાઈમ હાઈથી સોનું 28230 રૂપિયા અને ચાંદી 154905 રૂપિયા સસ્તા છે. 

વાયદા બજારમાં ભાવ
ભારતીય વાયદા બજાર (MCX)માં ભાવ જોઈએ તો 5 જૂનની એક્સપાયરીવાળું 10 ગ્રામ સોનું બપોરે 1.00 વાગ્યાની આસપાસ 0.24 ટકા ચડીને 150037 રૂપિયાના સ્તરે પહોંચ્યું છે. જ્યારે 5 મેની એક્સપાયરીવાળી એક કિલોગ્રામ ચાંદી 0.26 ટકા ચડીને 231900 રૂપિયાના સ્તરે જોવા મળી છે. 

વાયદા બજારના ઓલટાઈમ હાઈ ભાવ

  • સોનું- 180779 રૂપિયા
  • ચાંદી- 420000 રૂપિયા
  • ઓલટાઈમ હાઈથી વાયદા બજારમાં ચાંદી હજુ પણ 188100 રૂપિયા અને સોનું 30742 રૂપિયા સસ્તા છે. 

અત્રે જણાવવાનું કે મિડલ ઈસ્ટમાં યુદ્ધના કારણે હાલ વિશ્વસ્તરે અનિશ્ચિતતાનો માહોલ છે. રોકાણકારો સોના અને ચાંદીની જગ્યાએ ડોલરને વધુ ભાવ આપે છે. જેના કારણે રેકોર્ડ હાઈની સરખામણીમાં હજુ પણ સોના અને ચાંદીના ભાવમા ઘટાડો જોવા મળી રહ્યો છે. આ ઉપરાંત પ્રોફિટબુકિંગ પણ ગોલ્ડના ભાવને અસર કરી રહ્યું છે. 

 

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિ

