Gold Rate Today: પાછા ભાગમભાગ કરવા લાગ્યા સોનું-ચાંદી, સતત ઉતાર ચડાવ વચ્ચે શું કહે છે એક્સપર્ટ, લેટેસ્ટ રેટ બધુ જાણો

Gold-Silver Price Today: સોના અને ચાંદીના ભાવમાં આજે વધારો જોવા મળ્યો છે. વાયદા બજારમાં સવારથી જ સોનું અને  ચાંદી લીલા નિશાનમાં છે. લેટેસ્ટ ભાવની સાથે સાથે એક્સપર્ટ હાલની સ્થિતિ પર શું કહે છે તે પણ ખાસ જાણો. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Feb 25, 2026, 10:58 AM IST
  • વાયદા બજારમાં આજે સોનું-ચાંદી લીલા નિશાનમાં.
  • એક્સપર્ટ વર્તમાન સ્થિતિ પર શું મત ધરાવે છે તે જાણો. 
  • રિટેલ બજારમાં સોનું વધારા સાથે અને ચાંદી ઘટાડા સાથે જોવા મળ્યા

ભારતીય વાયદા બજારમાં કાલે સામાન્ય ઘટાડા સાથે બંધ થયેલા સોના અને ચાંદી આજે વધારા સાથે ખુલ્યા છે. બંને કિંમતી ધાતુઓ પર જિયો પોલિટિકલ ઘટનાઓની અસર જોવા મળી રહી છે. એશિયાઈ બજારોમાં ટ્રેડિંગ દરમિાયન રોકાણકારોએ અમેરિકી ટેરિફ નીતિઓ અંગે અનિશ્ચિતતાઓના માહોલમાં સુરક્ષિત રોકાણ પર કળશ ઢોળ્યો હોય તેવું જણાય છે. બીજીબાજુ અમેરિકાએ 2003 બાદ સૌથી મોટો સૈન્ય જમાવડો કર્યો છે. અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે યુદ્ધના માહોલમાં આ સપ્તાહના અંતમાં ફરી વાતચીત શરૂ થવાની છે. ત્યારે આ બધા વચ્ચે સોના અને ચાંદીના આજે શું ભાવ છે તે ખાસ જાણો. 

આજે સોના ચાંદીના ભાવ
ભારતીય વાયદા બજાર (MCX) પર આજે સવારથી સોનું અને ચાંદી લીલા નિશાનમાં જોવા મળી રહ્યા છે. 2 એપ્રિલની એક્સપાયરીવાળું 10 ગ્રામ સોનું સવારે 10.30 કલાકે 0.47 ટકાના વધારા સાથે 160724 રૂપિયાના સ્તરે જોવા મળ્યું છે. જ્યારે 5 એપ્રિલની એક્સપાયરીવાળી એક કિલો ચાંદી 2.48 ટકાના વધારા સાથે 267209 રૂપિયાની સપાટીએ છે. 

વાયદા બજારના ખુલતા ભાવ (25 ફેબ્રુઆરીના રોજ સવારે 9 કલાકે)

- 2 એપ્રિલના વાયદાવાળું 10 ગ્રામ સોનું - 160790 રૂપિયા (0.51% વધારો)

- 5 માર્ચના વાયદાવાળી એક કિલો ચાંદી- 266189 રૂપિયા (2.09% વધારો)

વાયદા બજારના બંધ ભાવ (24 ફેબ્રુઆરીના રોજ રાતે 11.55 કલાક)

- 2 એપ્રિલના વાયદાવાળું 10 ગ્રામ સોનું - 159916 રૂપિયા (0.03% ઘટાડો)

- 5 માર્ચના વાયદાવાળી એક કિલો ચાંદી- 260000 રૂપિયા (0.29% ઘટાડો)

ઓલટાઈમ હાઈ ભાવ (29 જાન્યુઆરી 2026)

- સોનું ઓલટાઈમ હાઈ ભાવ- 180779

- ચાંદી ઓલટાઈમ હાઈ ભાવ - 420000

ઓલટાઈમ હાઈના ભાવ સાથે સરખામણી કરીએ તો હજુ પણ સોનું 20055 રૂપિયા સસ્તુ છે. જ્યારે ચાંદી 152791 રૂપિયા હજુ પણ સસ્તી છે. ત્યારે સોનું અને ચાંદી લેવાની ઈચ્છા હોય તો વિચારી લેજો. 

શું કહે છે એક્સપર્ટ્સ?
મોતિલાલ ઓસવાલ ફાઈનાન્શિયલ સર્વિસિસે કિમતી ધાતુઓ પર પોતાના લેટેસ્ટ રિપોર્ટમાં કહ્યું કે લાંબા સમયગાળામા સોનાના ભાવને મજબૂત સમર્થન મળે તેવી અપેક્ષા છે. કારણ કે વિદેશી મુદ્રા ભંડારમાં વૈવિધ્યકરણ, મર્યાદિત પુરવઠા વધારો અને ચાલુ વૈશ્વિક અનિશ્ચિતતા રોકાણ વર્તનને અસર કરી રહી છે. રિપોર્ટ મુજબ લાંબા સમયગાલે સોનાનું આઉટલુક સકારાત્મક છે. જેમ જેમ વૈશ્વિક ભંડાર ધીરે ધીરે ડોલર આધારિત પરિસંપત્તિઓથી અલગ થઈને વૈવિધ્યકરણ થઈ રહ્યું છે અને ભૌતિક આપૂર્તિ મર્યાદિત છે, સોનાના ભાવ વૈશ્વિક સ્તરે 5000 ડોલર પ્રતિ ઔસ આસપાસ અને તેનાથી ઉપર મજબૂત રહી શકે છે. આ ચક્ર ફક્ત મોંઘવારીથી નહીં પરંતુ નાણાકીય અને નાણાકીય પ્રણાલીઓમાં વિશ્વાસથી પણ સંચાલિત થઈ રહ્યું છે. 

રિટેલ બજારમાં ભાવ
રિટેલ બજારમાં કાલે સોનું અને ચાંદી ભારે ઉછાળા સાથે ખુલ્યા હતા. જો કે સાંજ પડતા સોનું વધારા સાથે અને ચાંદી ઘટાડા સાથે બંધ થયા હતા. IBJAનાં ભાવ જોઈએ તો કાલે સોનું ઘટાડા સાથે 159241 રૂપિયા પર બંધ થયું હતું. જ્યારે ચાંદી ઘટાડા સાથે 262912 રૂપિયા પર બંધ થઈ હતી. એસોસિએશન દિવસમાં બેવાર ભાવ જાહેર કરે છે. જેમાં મેકિંગ ચાર્જ અને જીએસટી સામેલ હોતા નથી. 
 

