Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Business
  • /Gold Price Today: એક ઝટકે સોનાના ભાવમાં તોતિંગ વધારો, ચાંદી પણ 8000 રૂપિયા ઉછળી, જાણો અચાનક કેમ વધી ગયા ભાવ? લેટેસ્ટ રેટ

Gold Price Today: એક ઝટકે સોનાના ભાવમાં તોતિંગ વધારો, ચાંદી પણ 8000 રૂપિયા ઉછળી, જાણો અચાનક કેમ વધી ગયા ભાવ? લેટેસ્ટ રેટ

Gold Rate Today: સોના અને ચાંદીમાં આજે ભારે વધારો જોવા મળ્યો છે. MCX અને IBJA પર આજે બંને કિમતી ધાતુઓમાં તોતિંગ વધારો જોવા મળ્યો છે. જો તમે પણ લેવાનું વિચારતા હોવ તો ફટાફટ લેટેસ્ટ રેટ ખાસ ચેક કરો. 

Written ByViral Raval
Published: Jun 15, 2026, 12:43 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 02:14 PM IST
Gold Price Today: એક ઝટકે સોનાના ભાવમાં તોતિંગ વધારો, ચાંદી પણ 8000 રૂપિયા ઉછળી, જાણો અચાનક કેમ વધી ગયા ભાવ? લેટેસ્ટ રેટ
Image Credit: AI Generated Image

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
અમદાવાદ સાઈબર ક્રાઈમને મોટી સફળતા, NEET પેપરલીક કૌભાંડ મામલે વધુ 3 આરોપીઓ પકડાયા
NEET exam6 min ago
2
IND W vs PAK W9 min ago
3
Sanchita Ugale45 min ago
4
daughter45 min ago
5
Tractor rally59 min ago