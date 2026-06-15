/Gold Price Today: એક ઝટકે સોનાના ભાવમાં તોતિંગ વધારો, ચાંદી પણ 8000 રૂપિયા ઉછળી, જાણો અચાનક કેમ વધી ગયા ભાવ? લેટેસ્ટ રેટ

આજે નવા અઠવાડિયાના પહેલા જ દિવસે સોનું અને ચાંદી ભયંકર તેજીમાં જોવા મળી રહ્યા છે. સવારથી આજે બંને કિમતી ધાતુઓમાં ઉછાળો જોવા મળ્યો છે. વાયદા બજાર અને રિટેલ બજાર બંનેમાં મોટા વધારા સાથે ચમકી રહી છે કિંમતી ધાતુઓ. વૈશ્વિક બજારમાં પણ સોનું 2 ટકાથી વધુ ચડી ગયું. જ્યારે ચાંદીમાં 3.5 ટકાથી વધુનો વધારો જોવા મળ્યો. બજારના જાણકારોનું કહેવું છે કે અમેરિકી ડોલરમાં નબળાઈ, ક્રૂડના ભાવમાં ઘટાડો અને મોંઘવારી અંગે ઘટતી ચિંતાઓના કારણે સોના-ચાંદીની ખરીદી વધી રહી છે. આ ઉપરાંત ટ્રમ્પે ઈરાન સાથે ડીલ કન્ફર્મની માહિતી આપતા પણ આ ફેરફાર જોવા મળી રહ્યો છે.
આજનો સોનાનો ભાવ
રિટેલ બજારના ભાવ જોઈએ તો IBJAની વેબસાઈટના આંકડા મુજબ 10 ગ્રામ 24 કેરેટ સોનું આજે 2560 રૂપિયાના ઉછાળા સાથે 150169 રૂપિયા પર પહોંચી ગયું છે. જે છેલ્લે 147800 પર બંધ થયો હતો. જ્યારે એક કિલો ચાંદીમાં આજે 8429 રૂપિયાનો મોટો વધારો જોવા મળ્યો છે અને ભાવ 251011 પ્રતિ કિલો જોવા મળી રહ્યો છે જે લાસ્ટ સેશનમાં 242582 પર બંધ થયો હતો. આ ભાવમાં મેકિંગ ચાર્જ અને જીએસટી સામેલ હોતા નથી.
અત્રે જણાવવાનું કે એસોસિએશન દિવસમાં બેવાર ભાવ જાહેર કરે છે અને શનિવારે તથા રવિવારે તથા જાહેર રજાઓના દિવસે નવા ભાવ જાહેર કરવામાં આવતા નથી.
કેરેટ પ્રમાણે ભાવ
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— IBJA (@IBJA1919) June 15, 2026
વાયદા બજારમાં ભાવ
MCX પર અત્યારે બપોરે 12.15 વાગ્યાનો ભાવ જોઈએ તો 5 ઓગસ્ટના વાયદાવાળું 10 ગ્રામ સોનું 1.46 ટકાના વધારા સાથે 152719 રૂપિયા અને 3 જુલાઈના વાયદાવાળી એક કિલો ચાંદી 2.24 ટકાના ઉછાળા સાથે 251701 રૂપિયાની સપાટીએ જોવા મળી છે.
વૈશ્વિક બજારમાં સ્થિતિ
વૈશ્વિક બજારમાં કોમેક્સ ગોલ્ડ 95 ડોલરથી વધુની તેજી સાથે 4,333.90 ડોલર પ્રતિ ઔંસ પર જોવા મળ્યું હતું. જ્યારે કોમેક્સ સિલ્વર 2.39 ડોલરના વધારા સાથે 70.36 ડોલર પ્રતિ ઔંસ પર ટ્રેડ થતું જોવા મળ્યું હતું. સોના અને ચાંદીમાં એક સાથે આવેલી આ તેજીએ રોકાણકારોનું ધ્યાન પોતાના તરફ ખેંચ્યુ છે.
એક્સપર્ટ્સના જણાવ્યાં મુજબ અમેરિકા અને ઈરાનના અધિકારીઓએ પશ્ચિમ એશિયામાં ચાલી રહેલા તણાવને ખતમ કરવાની દિશામાં શરૂઆતી સમજૂતિની જાણકારી આપ્યા બાદ બજારનો માહોલ બદલાયો છે. આ સમાચારથી એવી આશા ઊભી થઈ છે કે વિસ્તારમાં શાંતિ સ્થપાઈ શકે છે. ઉર્જા આપૂર્તિ સામાન્ય થઈ શકે છે. જેના કારણે ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં ઘટાડો જોવા મળ્યો છે.
સોના-ચાંદીના ભાવ વધવાના કારણો