Prev
Next
Gold Rate In Ahmedabad: સોના-ચાંદીના ભાવ આજે વધી ગયા, અમદાવાદમાં 24-22 કેરેટ સોનાનો લેટેસ્ટ ભાવ જાણો

Gold-Silver Price Today: યુદ્ધનો અંત આવી શકે છે એવા સંકેત મળતા જ ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં ઘટાડો જોવા મળી રહ્યો છે જ્યારે સોના અને ચાંદીના ભાવમાં વધારો છે. આજે વાયદા બજાર અને રિટેલ બજારમાં શું ભાવ છે તે ખાસ જાણો. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Apr 16, 2026, 12:38 PM IST
  • યુદ્ધના અંતના સંકેતના પગલે સોનું-ચાંદી તેજીમાં જોવા મળ્યા
  • વાયદા બજાર અને રિટેલ બજારમાં સોના-ચાંદી ઉછળ્યા
  • ગુજરાતના મોટા શહેરોમાં આજે શું છે ભાવ તે ખાસ જાણો

Trending Photos

સોના અને ચાંદીના ભાવમાં સતત ઉતાર ચડાવ જોવા મળી રહ્યા છે. અખાત્રીજ પહેલા ભાવમાં તેજી જોવા મળી છે. નબળો ડોલર અને અમેરિકા ઈરાન વચ્ચે યુદ્ધના અંતના સંકેતોના પગલે ગોલ્ડ સિલ્વરના ભાવ ચડ્યા છે. મલ્ટી કોમોડિટી એક્સચેન્જ પર સોનાનો ભાવ ઉછળ્યો અને IBJA ઉપર પણ સોના ચાંદીના ભાવમાં વધારો નોંધાયો છે. લેટેસ્ટ ભાવ ખાસ ચેક કરો. 

વાયદા બજારમાં ભાવ
મલ્ટી કોમોડિટી એક્સચેન્જ (MCX) પર આજે સવારે સોનું 0.50 ટકા ચડીને 154668 પ્રતિ 10 ગ્રામ પર ટ્રેડ થતું જોવા મળ્યું હતું. હાલ ભાવ જોઈએ તો 12.15 PM પર 154548 રૂપિયા પર જોવા મળ્યો છે. જ્યારે ચાંદી 1 ટકાથી વધુ ચડીને 255735 પ્રતિ કિલોગ્રામ પર ખુલી હતી જે અત્યારે 253560 રૂપિયા પર જોવા મળી છે. 

Add Zee News as a Preferred Source

આજના સોના ચાંદીના રિટેલ ભાવ
IBJAના રેટ્સ જોઈએ તો 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ આજે 440 રૂપિયા ઉછળીને 153305 પર પહોંચ્યો છે જે કાલે 152865 રૂપિયા પર ક્લોઝ થયો હતો. ચાંદીની વાત કરીએ તો ચાંદી આજે 3656 રૂપિયા કૂદીને 252675 રૂપિયા પર પહોંચી છે જે કાલે 249019 પર બંધ થઈ હતી. અત્રે જણાવવાનું કે એસોસિએશનના ભાવ દેશભરમાં માન્ય છે. શહેરો પ્રમાણે વધઘટ હોઈ શકે છે. તેના ભાવમાં જીએસટી અને મેકિંગ ચાર્જ સામેલ નથી.  

ગુજરાતમાં શું છે ભાવ?
ગુડરિટર્ન્સ વેબસાઈટના ભાવ જોઈએ તો આજે 16 એપ્રિલના રોજ ગુજરાતના ચાર મોટા શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના શું ભાવ છે તે ખાસ જાણો. (ભાવમાં સામાન્ય વધારો ઘટાડો હોઈ શકે છે.)

સોનું (પ્રતિ 10 ગ્રામ) ચાંદી (એક કિલોગ્રામ)
  24 કેરેટ 22 કેરેટ 18 કેરેટ  
         
અમદાવાદ 15562 14265 11668 270000
વડોદરા 15562 14265 11668 270000
સુરત 15562 14265 11668 270000
રાજકોટ 15562 14265 11668 270000

ભાવમાં ઉછાળાના કારણો

  • મીડિયા રિપોર્ટ્સ મુજબ અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે સંકેત આપ્યો છે કે પશ્ચિમ એશિયામાં યુદ્ધ જલદી ખતમ થઈ શકે છે. ઈરાન સાથે બીજા તબક્કાની વાતચીત આગામી બે દિવસમાં પાકિસ્તાનમાં થઈ શકે છે. 
  • બજારના જાણકારોનું કહેવું છે કે જો સમાધાન થાય તો ક્રૂડના ભાવ વધુ તૂટી શકે છે જેનાથી મોંઘવારી અને વિકાસ દર પર ચિંતા ઘટશે. 
  • આ ઉપરાંત અમેરિકી શેર બજાર રેકોર્ડ ઉંચાઈ નજીક છે. જ્યારે ભારતીય બજારમાં પણ સેન્ટીમેન્ટ સુધરી છે. 
  • આ તમામ ફેક્ટર્સ સોના અને ચાંદીના ભાવને સપોર્ટ કરી રહ્યા છે. 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિ

...और पढ़ें
Gold ratesilver rategoldSilver 

Trending news