Gold Rate Today: યુદ્ધવિરામ થતા સોનું-ચાંદી ખુબ ઉછળ્યા, ભાવમાં તોતિંગ વધારો, જાણો 10 ગ્રામ સોનાનો આજનો ભાવ
Gold-Silver Price Today: મિડલ ઈસ્ટમાં અમેરિકા ઈઝરાયેલનું ઈરાન સાથે જે યુદ્ધ ચાલુ હતું તેને લઈને રાહતના સમાચાર આવ્યા છે. ત્રણેય દેશો 2 અઠવાડિયા માટે યુદ્ધ રોકવા માટે સહમત થઈ ગયા છે. જેની શેરબજાર અને સોના ચાંદી પર ભારે અસર જોવા મળી છે. શેરબજાર બંપર તેજીમાં જોવા મળ્યું છે જ્યારે ક્રૂડ ઓઈલના ભાવ ઘટાડા સાથે જોવા મળી રહ્યા છે. પરંતુ સોનું અને ચાંદી ઉછળ્યા છે. જાણો આજનો રેટ.
- અમેરિકા ઈઝરાયેલનું ઈરાન સાથે જે યુદ્ધ ચાલતું હતું તે 2 અઠવાડિયા સુધી હવે અટક્યું
- યુદ્ધવિરામની જાહેરાત બાદ શેર બજાર, સોનું-ચાંદી તેજીમાં
- સોનું 3000થી વધુ અને ચાંદી 13000 જેટલું ઉછળી
Trending Photos
અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે ચાલી રહેલા યુદ્ધને બે અઠવાડિયા સુધી રોકવા પર સહમતિ બની ગઈ છે. સીઝફાયરની જાહેરાત થતા જ આજે શેર બજારમાં પણ જબ્બર ઉછાળો જોવા મળ્યો અને કોમોડિટી બજારમાં સોનું અને ચાંદી પણ ચડી ગયા. સીઝફાયરની જાહેરાત બાદ સોનાના ભાવ 2 ટકાથી વધુ ઉછળ્યા. રોકાણકારોએ જિયોપોલિટીકલ તણાવ ઘટવાની આશાએ સુરક્ષિત રોકાણ ગણાતા સોનાની ખરીદીમાં પણ ઝંપ લાવ્યું. બીજી બાજુ ક્રૂડ ઓઈલના ભાવ ઘટ્યા. જાણો આજનો સોના અને ચાંદીનો ભાવ
વૈશ્વિક બજારમાં કેટલા ઉછળ્યા સોનાના ભાવ
અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ તરફથી યુદ્ધવિરામની જાહેરાત થતા સ્પોટ ગોલ્ડના ભાવ 2.3 ટકા ઉછળીને 4811 ડોલર પ્રતિ ઔંસના સ્તરે પહોંચી ગયા. અમેરિકી ગોલ્ડ ફ્યૂચર્સ પણ 3.3 ટકા ચડીને 4840 ડોલર પ્રતિ ઔંસ સુધી પહોંચી ગયા. આ પહેલા કાલે સોનાના ભાવમાં કડાકો જોવા મળ્યો હતો. પરંતુ સીઝફાયરના સમાચારે મૂડ બદલી નાખ્યો. ચાંદીના ભાવ પણ 4.6 ટકા સુધી ઉછળ્યા. અત્રે જણાવવાનું કે યુદ્ધ શરૂ થયું ત્યારથી સોના અને ચાંદીના ભાવમાં ખુબ ઉતાર ચડાવ જોવા મળ્યા છે. આશ્ચર્યજનક રીતે આવી સ્થિતિમાં સુરક્ષિત રોકાણની માંગણી વધતી હોય છે પરંતુ સોના ચાંદી તૂટતા જોવા મળ્યા હતા.
વાયદા બજારમાં શું છે ભાવ
ભારતીય વાયદા બજાર (MCX)માં યુદ્ધવિરામના સમાચારો બાદ જબરદસ્ત તેજી જોવા મળી છે. સોનું 3000 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ ચડીને 153660 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ જોવા મળ્યું. જ્યારે ચાંદી 12980 રૂપિયાના ઉછાળા સાથે જોવા મળી અને 244570 રૂપિયા પ્રતિ કિલો પર પહોંચી ગઈ. હાલના લેટેસ્ટ ભાવ જોઈએ તો 11.10AM પર વાયદાવાળું સોનું 2.68 ટકા ઉછળીને 154319 પર જોવા મળી રહ્યું છે. જ્યારે ચાંદી 5.94 ટકા ઉછળીને 245083 પર જોવા મળી છે.
રિટેલ બજારમાં ભાવ
IBJAની વેબસાઈટના ભાવ મુજબ 24 કેરેટ સોનું આજે 4282 વધીને 152068 રૂપિયા પર પહોંચી ગયું છે જે કાલે 147786 રૂપિયાના સ્તરે બંધ થયું હતું. જ્યારે ચાંદી 13562 રૂપિયા વધીને 244443 રૂપિયા પ્રતિ કિલો પર પહોંચી છે જે ગઈ કાલે સાંજે 230881 પર બંધ થઈ હતી. અત્રે નોંધનીય છે કે આ ભાવમાં જીએસટી અને મેકિંગ ચાર્જ સામેલ નથી. તેના ભાવ દેશભરમાં માન્ય છે પરંતુ શહેરો પ્રમાણે ભાવમાં ફેરફાર હોઈ શકે છે.
કેરેટ પ્રમાણે ભાવ
— IBJA (@IBJA1919) April 8, 2026
અચાનક કેમ આવી તેજી?
સોનું અનિશ્ચિતતાના માહોલ અને યુદ્ધ જેવા સમયે સુરક્ષિત રોકાણ ગણાતું હોય છે. અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે યુદ્ધ શરૂ થયા બાદ હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ બંધ થતા ઓઈલના ભાવ વધવા લાગ્યા હતા. જેના કારણે મોંઘવારીનું જોખમ વધ્યું અને રોકાણકારોએ સોનામાં પ્રોફિટબુકિંગ શરૂ કર્યું. હવે બે અઠવાડિયાના સીઝફાયર બાદ વાતચીતની શક્યતાઓ વધતા રોકાણકારો સોના તરફ વળી રહ્યા છે. જાણકારોનું કહેવું છે કે જો સીઝફાયર તૂટ્યું કે હોર્મુઝ સંપૂર્ણ રીતે નહીં ખુલે તો સોનાના ભાવ ફરીથી ઘટી શકે છે. હાલ બજારમાં સીઝફાયરને પગલે રાહતનો માહોલ છે.
ક્રૂડ ઓઈલ સસ્તું, શેર બજાર ઉછળ્યું
સીઝફાયરના સમાચાર આવતા ક્રૂડ ઓઈલના ભાવ 15 થી 16 ટકા ગગડી ગયા. ઘટાડા બાદ અમેરિકી ક્રૂડ ઓઈલ 94 ડોલર પ્રતિ બેરલ નીચે પહોંચી ગયું. હોર્મુઝથી ઓઈલ સપ્લાય અટકી જવાનું જોખમ હોવાથી ઈંધણના ભાવ પર દબાણ ઘટ્યું છે. શેર બજાર આ સમાચાર બાદ ખુશ છે. એસએન્ડપી 500 ફ્યૂચર્સ 2.5 ટકા પર છે. ડાઉ ફ્યૂચર્સ 1000 પોઈન્ટની તેજી સાથે ટ્રેડ થઈ રહ્યો છે અને નાસ્ડેક ફ્યૂચર્સ 3 ટકા ચડ્યો છે. એશિયાઈ અને યુરોપીયન બજારો પણ ખુલતાની સાથે 2-3 ટકા ઉપર જવાની આશા છે. ભારતીય બજારોમાં પણ જોરદાર ઉછાળો નોંધાયો છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે