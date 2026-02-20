Gold Rate Today: આજે સોના-ચાંદીના ભાવ વધ્યા, નવી ભવિષ્યવાણી ચોંકાવનારી, બંપર તેજી આવશે પરંતુ અચાનક 30% ભાવ તૂટશે!
Gold-Silver Price Today: સોના અને ચાંદીના ભાવમાં સતત ઉતાર ચડાવ જોવા મળી રહ્યા છે. કાલે વાયદા બજારમાં સોનું ગગડીને બંધ થયું હતું. જ્યારે આજે સોનું અને ચાંદી બંને લીલા નિશાનમાં જોવા મળ્યા છે. જ્યારે રિટેલ બજારમાં કાલે સોનું-ચાંદી ઘટીને બંધ થયા હતા. આ ઉપરાંત એક રિપોર્ટમાં સોનામાં આગળ સુપરતેજી અને 30 ટકા ઘટાડાની પણ આશંકા રજૂ કરવામાં આવી છે તેના વિશે પણ જાણો.
- MCX પર આજે સોનું અને ચાંદી લીલા નિશાનમાં ખુલ્યા
- AuAg Fundsના એક લેટેસ્ટ રિપોર્ટમાં દાવો-સોનું-ચાંદી બંપર તેજીમાં જોવા મળશે.
- પરંતુ સુપરતેજી પછી 30 ટકા જેટલા ઘટાડાની પણ આશંકા વ્યક્ત કરાઈ છે.
ભારતીય વાયદા બજારમાં સોના અને ચાંદીમાં આજે વધારો જોવા મળી રહ્યો છે. બજાર ખુલતા જ બંને કિંમતી ધાતુઓ લીલા નિશાનમાં જોવા મળી છે. જો કે આ બધા વચ્ચે બધાની નજર એક એવા રિપોર્ટ પર છે જેણે એવી શક્યતા વ્યક્ત કરી છે કે સોના ચાંદીમાં આગામી સમયમાં બંપર તેજી જોવા મળી શકે છે. પરંતુ આ બધા વચ્ચે એક એવી ચેતવણી પણ આપી છે જો કે ખરીદનારાઓ માટે આ ચેતવણી કોઈ અવસરથી કમ નહીં રહે. જો કે આ સાથે એ પણ છે કે સોના ચાંદીનો રસ્તો ભારે ઉતાર ચડાવવાળો જોવા મળી શકે છે. જાણો વિગતો.
આજના વાયદા બજારના ભાવ
ભારતીય વાયદા બજાર (MCX) પર આજે સવારે 9.15 કલાકે 2 એપ્રિલના વાયદાવાળું 10 ગ્રામ સોનું 0.25 ટકાના વધારા સાથે 155200 રૂપિયા પર જોવા મળી રહ્યું છે. અત્રે જણાવવાનું કે વાયદા બજારમાં સતત ભાવમાં ફેરફાર જોવા મળતો હોય છે. બીજી બાજુ 5 માર્ચના વાયદાવાળી એક કિલોગ્રામ ચાંદી 0.69 ટકાના વધારા સાથે 243061 રૂપિયાની સપાટીએ જોવા મળી છે.
વાયદા બજાર ક્લોઝિંગ ભાવ (19 ફેબ્રુઆરી 2026)
- 2 એપ્રિલના વાયદાવાળું 10 ગ્રામ સોનું- 0.08% ના ઘટાડા સાથે 154700 રૂપિયા
- 5 માર્ચના વાયદાવાળી એક કિલોગ્રામ ચાંદી- 241400 રૂપિયા
વાયદા બજાર ઓપનિંગ ભાવ (20 ફેબ્રુઆરી 2026ના રોજ સવારે 9.15 કલાકે)
- 2 એપ્રિલના વાયદાવાળું 10 ગ્રામ સોનું- 0.25%ના વધારા સાથે 155200 રૂપિયા
- 5 માર્ચના વાયદાવાળી એક કિલોગ્રામ ચાંદી- 0.69%ના વધારા સાથે 243061 રૂપિયા
ઓલટાઈમ હાઈથી હજુ પણ ઘણી સસ્તી
29 જાન્યુઆરીએ સોના અને ચાંદીએ વાયદા બજારમાં ઈતિહાસ સર્જી નાખ્યો હતો. સોનું 180779 સપાટીએ પહોંચી ગયું હતું. એટલે અત્યારના ભાવ જોઈએ તો 25579 રૂપિયા હજુ પણ સસ્તું છે સોનું. જ્યારે ચાંદીએ એ જ દિવસે 420000 રૂપિયાની સપાટી પાર કરી હતી. એટલે હાલના ભાવ પ્રમાણે ચાંદી હજુ પણ 176939 રૂપિયા સસ્તી છે.
રિટેલ બજારમાં ભાવ
IBJAના ભાવ જોઈએ તો સોનું કાલે 165 રૂપિયા તૂટીને 154570 રૂપિયા પર બંધ થયું હતું. જ્યારે ચાંદી 458 રૂપિયા તૂટીને 244772 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામ પર બંધ થઈ હતી. જ્વેલર્સ એસોસિએશન દિવસમાં બેવાર ભાવ જાહેર કરે છે. સવારે 12 વાગ્યાની આસપાસ ખુલતા ભાવ અને સાંજે 5 વાગ્યાની આસપાસ બંધ ભાવ. જેમાં જીએસટી અને મેકિંગ ચાર્જ સામેલ હોતા નથી.
સોના અને ચાંદી પર શું છે ભવિષ્યવાણી?
એક લેટેસ્ટ રિપોર્ટમાં એવો દાવો કરાયો છે કે સોનું અને ચાંદી બંને બંપર તેજી પર પહોંચવાની તૈયારીમાં છે. આવનારા સમયમાં નવા ઓલટાઈમ હાઈ પર પહોંચી શકે છે. જો કે આ સાથે એક ચેતવણી પણ આપવામાં આવી છે. AuAg Funds ના એક લેટેસ્ટ આઉટલૂક રિપોર્ટ પ્રમાણે બંને ધાતુઓ મજબૂત બુલ માર્કેટમાં છે અને આવનારા સમયમાં મોટી તેજી જોવા મળી શકે છે.
ક્યાં પહોંચી શકે છે ભાવ?
રિપોર્ટ મુજબ સોનું આ વર્ષે 6000 ડોલર પ્રતિ ઔંસના સ્તરે જઈ શકે છે. જ્યારે ચાંદી 133 ડોલર પ્રતિ ઔંસ સુધી પહોંચી શકે છે. જો કે આ સાથે રોકાણકારોને એક એવી ચેતવણી આપવામાં આવી છે કે આ તેજીમાં પણ ભાવ ફરીથી એકવાર 20થી 30 ટકા ગગડી શકે છે. જેને સામાન્ય ગણવું જોઈએ.
અત્રે જણાવવાનું કે રિપોર્ટ મુજબ હાલમાં જ સોનાએ 5600 ડોલર નજીક હાઈ બનાવ્યું હતું. પરંતુ ત્યારબાદ ભાવમાં લગભગ 20 ટકા ઘટાડો આવ્યો અને તે 4400 ડોલર આસપાસ સપોર્ટ લીધા બાદ હવે લગભગ 5000 ડોલરના સ્તરે સ્થિર જોવા મળી રહ્યું છે. એક્સપર્ટ્સનું માનવું છે કે બુલ માર્કેટમાં આ પ્રકારના મોટા ઝટકા સામાન્ય છે. અનેકવાર બજારમાં જાણી જોઈને મોટો કડાકો આવે છે જેથી કરીને નબળા રોકાણકારો બહાર નીકળી જાય અને મજબૂત ખેલાડીઓ ઓછા ભાવે ફરીથી ખરીદી કરી શકે.
સોનામાં તેજી પાછળ શું કારણ?
AuAg Funds નું માનવું છે કે સોનાની તેજી પાછળ સૌથી મોટું કારણ દુનિયામાં ઝડપથી વધી રહેલું દેવું છે. જે હવે લગભગ 350 ટ્રિલિયન ડોલર સુધી પહોંચી ગયું છે. રિપોર્ટ મુજબ આવનારા સમયમાં કેન્દ્રીય બેંક વ્યાજ દર ઘટાડી શકે છે. આ સાથે નવી ક્વોન્ટિટેટિવ ઈજિંગ નીતિઓ પણ લાવી શકે છે. આ રીતે કરન્સી સપ્લાય વધશે અને ડોલર પર દબાણ બની શકે છે. જે સોના માટે સપોર્ટિવ માહોલ તૈયાર કરે છે.
(Disclaimer: અહેવાલમાં એક્સપર્ટ્સના મત મીડિયા રિપોર્ટના હવાલે ટાંકવામાં આવ્યા છે, Z 24 કલાક તેના વિશે કોઈ દાવો કરતું નથી.)
